2025環姐選美后冠出爐！竟是被罵「蠢蛋」的她

今年的環球小姐（Miss Universe）選美比賽在眾多爭議下終於落幕。今日（11/21）在泰國舉行的總決賽中，由墨西哥小姐波希奪下后冠。值得一提的是，波希在本屆決賽一開始和主辦人爆發言語衝突，並引發佳麗集體離席抗議事件。

第74屆環球小姐選美比賽總決賽今日在泰國暖武里登場，來自全球130位佳麗經過多次遴選後，最終由墨西哥小姐、泰國小姐、委內瑞拉小姐、菲律賓小姐和象牙海岸小姐進入前5名決選。

最後奪得后冠的是25歲墨西哥小姐波希（Fatima Bosch）。29歲泰國小姐普拉維娜（Praveenar Singh）和25歲委內瑞拉小姐納薩爾（Stephany Adriana Abasali Nasser）分別贏得亞軍和季軍。

第74界環球小姐后冠由墨西哥小姐波希(右)奪得。亞軍和季軍則分別是泰國小姐(中)和委內瑞拉小姐(左)。路透社

對關注今年賽事的觀眾來說，波希一開始就是備受注目的參選佳麗，倒不是因為她的外型特別出眾，而是她和主辦人、泰國企業大亨納瓦特（Nawat Itsaragrisil）「互槓」的畫面在網路上被即時直播。

納瓦特本月4日在面對各國佳麗的一項說明會上，質疑波希不配合進行宣傳活動，痛罵她是「蠢蛋」（dumbhead），甚至因為不滿波希回話而要警衛把她趕出場。

當波希憤而離場時，多名佳麗也看不下去而集體離席抗議。納瓦特事後聲淚俱下地道歉，辯稱自己當時沒有罵「蠢蛋（dumbhead）」而是說「破壞（damaged）」，遭到外界誤解。

除了「蠢蛋」風波，在距離總決賽僅3天時，兩名評審宣布請辭。其中一名評審指控主辦單位舉行秘密投票，自行決定30名進入決選的佳麗名單。

主辦單位則解釋，該名評審有所誤解，這份佳麗名單屬於另一個名為超越后冠」（ Beyond the Crown）計畫，擁有一個不同於環姐評審團的評選委員會。

