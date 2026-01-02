2025生成式人工智慧創新應用國際賽 印尼艾爾朗加大學獲得第一名





為推動人工智慧技術於教育、產業及社會實務的創新發展並深化國際學術交流與合作，由長榮大學主辦，日本新潟青稜大學、越南阮必成大學、印尼艾爾郎加大學等校協辦的2025生成式人工智慧創新應用國際競賽，有46隊報名，國外11隊，國內35隊。經過評審評選，印尼艾爾朗加大學的奉真主之名贏家隊獲得第一名，長榮大學則有4隊獲得佳作獎。

生成式人工智慧已為世界帶來革命性的變革，也在各個領域帶來顛覆性的創新。長榮大學管理學院院長林傑毓教授表示，2025年生成式人工智慧創新應用國際競賽，邀請青年學子運用生成式人工智慧，釋放無限的想像力，進一步推動其應用。3所姊妹校日本新潟青稜大學、越南阮必成大學、印尼艾爾郎加大學等也組隊報名參加。

2025生成式人工智慧創新應用國際競賽成果豐碩，參賽團隊運用生成式人工智慧技術，提出多項具前瞻性與實用價值的應用方案，主題涵蓋智慧教育、永續發展、健康照護及社會服務等領域，充分展現青年學子結合理論與實務的能力。頒獎典禮於長榮大學舉行，多國高等教育機構師生踴躍參與。

競賽優勝名單公佈，印尼艾爾朗加大學的奉真主之名贏家隊獲得第一名，越南阮必成大學的簡易人工智慧隊奪得第二名，台灣大學、台灣科技大學、台灣師範大學的反詐騙哨兵聯隊獲得第三名，另取佳作10名，長榮大學有4隊獲得佳作獎。出席頒獎典禮的各校代表肯定參賽學生的創意表現與技術實力，並對競賽促成的國際交流成果給予高度評價。

