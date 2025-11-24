2025生物醫學工程科技研討會 跨領域應用交流

2025年TSBME生物醫學工程科技研討會、暨國科會醫工學門成果發表會，日前(11月8日至9日)在慈濟大學舉行，匯集生醫資訊、生醫電子、生醫材料、生物力學與臨床工程等領域的國際專家學者，齊聚一堂分享最新研究成果。此外，大會也安排模擬醫學中心以及花蓮靜思堂人文導覽，為學術研討增添溫度。

美國普渡大學教授 周立善：「我想大家都知道人體運動分析，也就是人體動作力學的研究。」

2025生物醫學工程科技研討會，連續兩天在慈濟大學舉辦，國際專家學者齊聚一堂，分享最新研究成果。美國普渡大學教授｜周立善：「因為我的研究跟臨床比較有關，有關老人跌倒的問題，慈濟本來就是一家醫學大學，其實慈濟我是第三次來了，我跟這邊的物理治療系，還有醫學工程系跟老師都有聯絡。」

美國哈佛大學醫學院教授 胡琨：「如果在深夜吃東西，本來應該是睡覺的時間，會容易覺得 我還不夠飽 還要再吃，這也是為什麼我們認為，這種情況會讓輪班工作者，肥胖的機率更高。」

議程涵蓋多個跨領域研究，都希望結合生醫工程技術，為學術與產業搭起橋樑，投入臨床應用。

慈濟大學資深副校長 戴昌賢：「把工程的人才，跟我們醫療的人才作一個結合，所以對慈濟大學來講 非常有意義。」

中華民國生物醫學工程學會理事長 葉明龍：「年度研討會就是我們學術研究的展現，很重要 學術研討會還有很多其他的目標，比如說跟產業的合作 跟學生，將來就業的輔導 跟就業的媒介，還有一些廠商的服務。」

專業研討外，校方也安排模擬醫學中心與人文導覽，為醫學與工程的交流注入溫度。

