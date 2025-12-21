



隨著聖誕節腳步將近，田中鎮公所在12月20日晚上6點，於田中火車站前廣場，與田中基督長老教會、田中耶穌聖心天主教堂，辦理「2025田中光影聖誕踩街嘉年華~聖誕點燈活動」。活動當天限量首發「幸福許願馬」充氣小提燈，繼去年「開運變變蛇」的創意延伸，今年的充氣小提燈特別訂製，讓民眾能在提燈上寫下新年願望及祝福，象徵在淑芬鎮長上任後，帶領田中鎮公所創新及改變，讓鎮民都能感受到幸福滿滿，也讓領到提燈的民眾能夠夢想成真!

聖誕節已經是國際重要節慶，田中鎮長蕭淑芬自上任後隨即辦理聖誕點燈活動，今年已經是公所與田中基督長老教會、田中耶穌聖心天主教堂攜手辦理聖誕點燈暨踩街活動的第3年，今年更擴大邀請炫光舞團與地方舞蹈團共同參加踩街活動，除了讓田中老街跟著溫韾熱鬧起來，也讓民眾提早感受年節的氛圍。

2025田中光影聖誕踩街 首發「幸福許願馬」讓民眾能夠夢想成真

此次「2026田中燈節～龍馬精神 田中齊騰」也在今日一起點亮鎮內燈飾，預告著田中鎮公所即將展開一系列的春節系列活動，包括12月26日至28日的2025推展田中地方觀光產業特色活動以及12月31日至2026年1月1日的跨年晚會、2月12日至15日年貨大街、2月26日元宵踩街活動等，讓田中整個年節都熱鬧非凡!

田中鎮長蕭淑芬表示，今年田中燈節的街區燈飾，有融入馬年意象，駿馬造型的燈飾奔騰在田中的街道上；有彩色葫蘆燈籠串，象徵將福祿串串相連，象徵新年福氣滿滿、大家幸福一整年，到了米寶親子公園主燈區前，更特別布置了充滿童趣風格的紙飛機燈飾，透過紙飛機傳遞新年新氣象。

蕭淑芬說，今年的主燈「騎福米寶耀馬年」，以騎馬的可愛米寶為主角，象徵著馬到成功、五穀豐收，作為歡聚與慶祝節慶之亮點，布置在米寶親子公園內象徵著團聚、圓滿。本次燈節將於12月20日(星期六)點燈起至115年3月22日持續點亮田中，歡迎大家來田中燈節賞燈，品嚐田中美食，體驗田中之美。

