2025田中馬開跑 現場氣氛熱烈 加油聲不斷

▲縣長王惠美、縣府參議柯呈枋、田中鎮長蕭淑芬及各級民代共同為賽事鳴槍起跑，現場氣氛熱烈、加油聲不斷。（記者方一成攝）

「二0二五彰化縣馬拉松嘉年華」第三場賽事，台灣米倉田中馬拉松，今(九)日上午在田中鎮公所前熱鬧開跑，充分展現彰化熱情的人情味。縣長王惠美、縣府參議柯呈枋、田中鎮長蕭淑芬及各級民代共同為賽事鳴槍起跑，現場氣氛熱烈、加油聲不斷。



王縣長表示，感謝台灣米倉田中馬拉松工作人員，用心舉辦田中馬拉松，彰化擁有豐富的人文底蘊及產業光譜，包括十五家觀光工廠、二十六家休閒農場、十三個特色商圈、三個休閒農業區。九月到十二月來彰化消費滿五00元，即可憑發票或收據上網登錄參加抽獎，最大獎為百萬電動車，邀請大家安排假期來一趟精彩的彰化行。



田中鎮長蕭淑芬表示，田中是一個五好的經典小鎮，有好山、好水、好米、好空氣、好長壽。王縣長全力支持各項運動推廣，相信每一位跑者都能感受到滿滿的活力與熱情。



數位發展部次長侯宜秀表示，田中馬是一場充滿數位特色的賽事，數發部這次在現場設立「田中馬拉松資訊站」，希望協助跑者在比賽中更加順暢。



彰化縣政府表示，縣府團隊將以「運動＋觀光＋永續」三軸並進為施政主軸，打造「運動大縣、幸福彰化」，讓運動融入生活、讓觀光帶動地方發展，讓每一位跑者都能在彰化這片土地上跑出健康、跑出快樂，也跑出屬於彰化的榮耀與自信。