2025疫苗十大新聞出爐 藝人大S逝世掀流感疫苗搶打潮居首

台灣疫苗推動協會昨（十七）日公布「二○二五疫苗十大新聞」，第一名為藝人大S（徐熙媛）逝世掀流感疫苗搶打潮，而兒童疫苗議題、成人與高齡相關新聞則各占三席。疾管署副署長林明誠表示，疫苗一向被視為具高度成本效益的公共衛生工具，有助減少重症與住院，緩和整體醫療支出壓力，今年的趨勢也顯示，政府從兒童到高齡的保護政策方向與社會期待相符。

今年十大新聞中，HPV疫苗政策再度成為焦點之一，「預防HPV不分年齡！九月起國中男生『免費打HPV疫苗』領先日韓國家」名列前五。台灣疫苗推動協會陳志榮秘書長表示，國際研究顯示，男性接種HPV疫苗後，不僅有助阻斷病毒傳播鏈，還可降低頭頸癌等HPV相關癌症風險，能形成不分性別的整合式保護。這項政策方向與世界衛生組織推動「二○三○年消除子宮頸癌」目標一致外，也順應歐美國家將男性納入公費接種對象的潮流。

家長對嬰幼兒與學齡兒童病毒風險的重視逐年攀升。台灣疫苗推動協會李秉穎理事長提醒，新生兒及脆弱族群免疫保護仍有強化空間，呼籲儘早規劃相關預防策略。

民眾常誤會疫苗副作用在高齡者身上更明顯，事實上高齡者免疫功能較弱，局部紅腫、發燒等常見副作用發生率反而較低。李秉穎理事長呼籲，真正需警惕的是年長者一旦感染流感、RSV或肺炎鏈球菌，較容易發展為重症甚至死亡，尤其是合併心血管疾病、糖尿病及慢性肺病者，疫苗更是阻止慢性病惡化與維持功能狀態的關鍵防線。