2025疫苗十大新聞 流感疫苗熱度第一

第十屆企業防疫聯盟，共吸引41間企業參與，攜手台灣疫苗推動協會，將疫苗接種的觀念從企業員工延伸至家庭，全面推動防疫意識，以上為獲獎企業合照。

台灣疫苗推動協會秘書長 陳志榮醫師指出，HPV 與 RSV 疫苗成為今年焦點，有助降低嬰幼兒與高齡族群重症風險。.

台灣疫苗推動協會李秉穎理事長

臺灣正式進入超高齡社會，預防醫學成為國家健康政策重點，其中疫苗扮演關鍵角色。台灣疫苗推動協會今天（17日）公布「2025疫苗十大新聞」，議題涵蓋腸病毒、流感、HPV、RSV、肺炎鏈球菌及次世代疫苗科技，反映全齡防護意識提升，呼應衛福部「疾病預防前移」方向。

今年的疫苗十大新聞中，由「大S逝世掀流感疫苗搶打潮」獲選第一名，台灣疫苗推動協會李秉穎理事長表示，大S事件對我們的衝擊很大，一直到去年流感疫苗就是打爆，今年流感疫苗疾管署還要加量。這確實喚醒了我們對流感的重視，對我們來說是有正面的教育意義。

李秉穎理事長強調，不要把流感當成一般感冒，一般感冒是「上呼吸道感染」，也就是它沒有侵犯到我們的聲帶以下，對肺部氣管沒有影響。但流感是「下呼吸道感染」，得過流感的人都知道全身酸痛無力、會「燒聲」，而且會咳得很厲害，因為它是氣管炎，更嚴重會併發肺炎，這時候會非常嚴重，需要立刻就醫，大部分需要住院治療。另外，如果得到流感，出現呼吸急促、呼吸困難、喘，就要馬上就醫。發燒時因為新陳代謝加快也會喘，但如果不發燒也覺得喘，像跑完 100 公尺那樣吸不到氣、必須用力呼吸，這就不再是感冒或單純流感，應該是有肺炎了，必須趕快就醫住院。

另外，HPV疫苗政策再度成為焦點之一，「預防HPV不分年齡！9月起國中男生『免費打HPV疫苗』領先日韓國家」名列第五。台灣疫苗推動協會秘書長陳志榮表示，過去多數人提到HPV（人類乳突狀病毒）疫苗，常直接稱為「子宮頸癌疫苗」，但其實HPV所引發的癌症，並不只侷限於子宮頸癌，還包括口咽癌、男性的陰莖癌等多種癌症。多數人對口咽癌的印象，仍停留在與香菸、酒精、檳榔相關，但實際上，在沒有嚼食檳榔習慣的西方國家，口咽癌的發生率卻持續上升，關鍵原因正是 HPV 感染。

陳志榮秘書長說明，根據美國最新統計，口咽癌每年新增病例已接近 6 萬人，反觀子宮頸癌僅約1 萬多例。大約在 2010年左右，兩者出現「黃金交叉」，子宮頸癌因為完善的篩檢制度與疫苗接種，發生率持續下降，但口咽癌卻不斷上升，且其死亡率甚至高於子宮頸癌。進一步分析發現，HPV 相關的口咽癌在男性身上更為好發，這也是臺灣將 HPV 疫苗納入「男女皆可接種」的重要原因。這種做法在公共衛生上被稱為「性別中立疫苗接種」（Gender-Neutral Vaccination, GNV），不僅能保護男性，也能間接降低女性感染與子宮頸癌的風險。

總結今年疫苗十大新聞顯示，疫苗不僅是傳染病防治的核心工具，更延伸到長照、慢性病管理、家庭健康與國家醫療永續等多重層面。協會呼籲，民眾、醫療專業與企業若能共同提升疫苗識能與接種率，從兒童到高齡的全生命階段強化防護，攜手實現「健康台灣」目標。

