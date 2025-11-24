2025的三大歷史荒謬

未來，讀台灣2025這一頁歷史，政壇各種連滾帶爬的荒謬肯定讓後人搖頭嘆息。荒謬是要付出代價的，最後結帳前，不知台灣能否掌握轉圜的契機？

「吳石事件」是第一個荒謬。

吳石在台灣被列入白色恐怖受難者名單，雕像卻又豎立在北京西山英雄紀念廣場，怎麼解釋？他若是無辜受難者，中共就不該尊為烈士；他若是共諜，則國府依法執法，何錯之有？此事佐證國府當年「匪諜就在你身邊」的文宣並非無中生有，那個被大肆渲染成「白色恐怖」的時代，真相待查。「吳石事件」可以是一個撬動大歷史敘述的槓桿，顛覆民進黨藉以起家的論述。但民進黨立刻選擇遺忘，反而大力抨擊國民黨主席鄭麗文赴馬場町紀念共諜；本該撿到槍的國民黨卻選擇噤聲，讓主席孤軍奮戰。於是，本可順勢開創台灣新局的「吳石事件」，就在倉促中被浪費。

廣告 廣告

「終戰」是第二個荒謬。

中華民國對日抗戰八年，慘痛的犧牲換來台灣光復。台人脫離被殖民身分的同時，也卸下戰敗者的責任與恥辱，可說是最大獲利者。但民進黨執政後卻站隊日本視角，自居戰敗行列，棄「光復」而就「終戰」。這種難以理解的戀殖情結讓國府領導八年抗戰勝利的功勞被對岸整碗端走，台灣光復紀念日由對岸官方慶祝，中華民國的榮光盡被中華人民共和國承接。2025年滿滿時空錯置的荒謬。

「賴總統」是第三個荒謬。

上任1年半，賴總統的國內形象是鬥雞，鬥掉所有團結的可能；國外形象是阿舍，要五毛給一塊。他的視域極窄，思路極偏，撞了南牆也不知回頭，標準的「斗筲之人」。這種人當總統是災難。因為他親日，福島核食就進來了；因為他倚美謀獨，台灣就任川普需索。

從要求台灣增加軍購到資助菲律賓升級軍事基地，從要求產業鏈赴美到投資4千億美元，川普步步進逼，眼看就要掏空台灣的外匯存底，這也太荒謬了吧。台灣就得一路走到黑嗎？

許多西方學者認為中國是個偽裝成國家的文明。國家有開始就有結束，但文明沒有，因為文明浸潤入靈魂深處，適時喚醒。台灣人正在被喚醒嗎？孔子說：「惠而不費」，就要因民之所利而利之。這也是中國傳統的政治思維：如果倚美代表被吃光抹淨，就得盤算得失；如果追求歪樓民主還得打必輸的戰爭，就得另覓蹊徑。如果「一中」能帶來和平，就擁抱它吧，因為代價最小。

只要結束歷史的荒謬，台灣地緣政治的風險，就會轉成地緣政治的機會。（作者為中華語文教育促進協會祕書長）