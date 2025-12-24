2025石岡花漾藝術燈節12/24起點燈 四大主題燈區、周邊順遊景點一次看！

歲末迎新之際，台中山城最具代表性的冬季盛事「2025石岡花漾藝術燈節」將於2026年12月24日盛大登場，一路延續至2026年2月22日，橫跨聖誕節、元旦及農曆春節。今年以「石岡水漾．百果奇緣」為主題，結合石岡自然水景、農產特色與藝術創作，串聯零蛋月台、綠六廣場、東豐綠廊等景點，規劃4大主題燈區，打造夢幻繽紛的冬季小鎮，走進山城在光影中感受溫暖節慶氛圍。

石岡花漾藝術燈節

石岡花漾藝術燈節已邁入第七屆，璀璨燈飾年年吸引遊客拍照打卡，成為台中山城冬季最具指標性的年度活動之一，也是山城展期最長的燈節。今年開幕點燈儀式將於12月24日晚間18:30在綠六廣場舉行，邀請金曲歌王許富凱、知名歌手謝宜君、溜溜球高手楊元慶及台灣青年管樂團銅管五重奏輪番演出，為山城聖誕夜增添動人樂音。在夜間賞燈之餘，白天也可順遊東豐自行車綠廊、九房童話世界3D彩繪村等景點，體驗濃厚的客庄風情。

◆開幕點燈時間：2025/12/24 18:30

◆活動地點：台中市石岡區綠六廣場（石岡區公所對面）

◆燈節展期：2025/12/24～2026/2/22

◆表演卡司：許富凱、謝宜君、台灣青年管樂團銅管五重奏、溜溜球高手楊元慶

◆更多資訊：石岡區公所臉書粉絲專頁

◆交通資訊：

大眾運輸：

-豐原火車站轉搭公車，由豐原客運總站搭乘90、91、206、207、208、209路公車到達台中市石岡區公所

-高鐵台中站轉搭公車，搭乘153(副)路公車到達台中市石岡區公所

自行開車：國道1或3號接國道四號東西向，於台中系統出口(國道4號出口)下交流道，朝豐原前進→分岔路口靠右，循著國道4號/豐原的路標走→靠左繼續走台中環線豐原端/國道4號，循著台3線/石岡東勢的路標→於豐勢路二段左轉→繼續沿著台3線前進→靠左經過石岡橋→繼續行駛豐勢路經過石岡消防隊→石岡區公所

馳夢迎光-以霓虹描繪熱氣球單車馬影（圖片來源：台中市石岡區公所）

主燈「星願沙鐘」超吸睛

主燈「星願沙鐘」以星光、雪花與水果圖騰構成，光影如沙漏般緩緩流動，象徵將祝福與時光珍藏於燈影之中，並結合動畫、音樂與AR互動拍照，成為全場最吸睛亮點。今年燈節將自然景觀、在地農產與文化意象融入燈景設計，以「水」作為故事起點，象徵石岡的生命脈動，並以「果香」呈現地方農產的豐饒與人情味，結合永續理念與藝術創作，傳遞祝福與希望。在欣賞燈景之餘，也能感受到石岡土地的溫度與故事，燈節展期近兩個月。

主燈星願沙鐘-以光影祝福串起時光記憶（圖片來源：台中市石岡區公所）

四大主題燈區夢幻光影

今年燈區自綠六廣場延伸至石岡橋及豐勢路入口意象，完整串聯石岡主要街廓。燈景融合盛產水果、熱氣球與水源等意象，運用霓虹線條、聲光效果及互動科技，營造宛如夢境般的冬季小鎮氛圍。「果鄉漫遊」燈區以復古遊戲場景為靈感，打造趣味十足的拉霸機裝置，並設置滿載葡萄、柑橘與柚子的「石岡號」，呼應藍皮火車上的鮮果燈飾，展現山城農產的甜美生命力；石岡橋則化身為「橙香光橋」，暖橘與藍綠燈色如霧光流動，並延伸至區公所前方光影長廊，營造浪漫夜景；和盛公園「繽紛蝶境」以蝴蝶、生態與森林為主題，綠光與幻紫光交錯，宛如走進會呼吸的光影森林，靜謐而迷人。

鮮果列車-結合繽紛光雕與鮮果霓彩燈（圖片來源：台中市石岡區公所）

元旦Happy Together樂活創意市集

除開幕晚會外，2026年元旦上午將加碼舉辦「Happy Together樂活創意市集」，由人氣momo櫻花姐姐與檸檬哥哥帶動唱跳，結合氣球魔術、手作DIY及特色市集，打造適合全家同樂的歡聚時光。

台中石岡順遊周邊景點

東豐自行車綠廊： 第一條由廢棄鐵道改建的自行車專用道，全長13.6公里。

九房3D彩繪村： 以童話故事為主題像是傑克與魔豆、賣火柴的小女孩、糖果屋、大野狼與小棉羊；醜小鴨等等，皆利用3D彩繪立體呈現。

0蛋月台： 石岡車站留下一節火車廂以及站牌，原為「零擔月台」，是當時居民外出的重要交通地，後因同音稱為0蛋月台。

石岡水壩： 國人自行設計與完工的水壩，不論遠看或近看皆是壯觀與宏偉。

石岡電火圳：日治時期留下的引水道，兩旁綠樹成蔭，還能聽見水聲一路陪伴。白天散步、騎腳踏車都舒服，晚上燈光亮起更是浪漫。

東豐自行車綠廊（圖片來源：Getty Creative）

資料來源：台中市石岡區公所

資料整理：Vinge

