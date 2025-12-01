2025礁溪溫泉燈花季與您相約在冬季！至115/3/4

宜蘭縣礁溪鄉公所舉辦礁溪溫泉燈花季與您相約在冬季！以光雕與裝置藝術打造四大主題展區，礁溪鄉長張永德出席啟動點燈儀式宣布正式展開。（礁溪鄉公所提供）

邁入第六年的「礁溪溫泉燈花季」於十一月廿八日晚間盛大開幕，宜蘭縣礁溪鄉公所以光雕與裝置藝術打造四大主題展區，分別設於溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場，把礁溪夜空點綴得浪漫繽紛，交織成一場美麗的燈海藝術饗宴。活動至明年一一五年三月四日，每晚六時至十一時亮燈，邀請國內外旅客漫遊礁溪，體驗溫泉鄉獨有的浪漫氛圍。

礁溪鄉長張永德表示，「礁溪溫泉燈花季」已成為冬季的重要觀光亮點，透過豐富的視覺設計與趣味造型燈飾，為礁溪注入嶄新活力與藝術氣息，期盼全國民眾能在冬日時節放鬆心情，走進礁溪、感受溫泉鄉的獨特魅力，共同沉浸於光影與色彩交織的夢幻世界中，「二0二五礁溪溫泉燈花季，與您相約在冬季！」

鄉公所配合燈花季推出抽獎活動，第一波抽獎時間為一一四年十一月十五日至十二月十五日，第二波為一一五年一月十五日至二月十五日，獎項內容豐富，包括高級飯店住宿券、SPA泡湯券、雙人湯屋券及飯店餐券等多項好禮，邀請民眾關注「真愛趣礁溪」粉絲專頁，掌握最新活動訊息並踴躍參加抽獎。

啟動點燈儀式特別邀請「AI智能生化人LED震撼擊鼓互動秀」登場，結合現代科技與傳統打擊樂，透過璀璨LED燈光、震撼音樂與力道十足的擊鼓表演，帶來視覺與聽覺的雙重震撼，由張永德鄉長宣布「礁溪溫泉燈花季」正式展開。

「礁溪溫泉」屬於碳酸氫鈉泉，泉質清澈透明，泡後肌膚光滑柔細、不黏膩，含有具美容養顏功效的「酚鈦鹼」，素有「美人湯」之稱，並連續三屆榮獲「台灣好湯－十泉十美」金獎殊榮。「礁溪溫泉燈花季」在國際舞台亦屢獲肯定，二O二三年榮獲美國 MUSE Design Awards 金獎、二O二五年再奪義大利 Rome Design Awards 銀獎，展現礁溪在藝術創意與觀光融合上的實力。

礁溪鄉公所透過舉辦溫泉燈花季活動，帶動周邊旅宿與餐飲業發展，每年都吸引數十萬人次前來欣賞燈花藝術之美。今年溫泉廣場的主燈「泉華共舞」高達五米，以「礁溪溫泉」孕育的靈魂為核心設計，融入巴洛克式華麗線條與中央孤挺花造型，呈現溫泉水的律動與光影交錯的美景。

主燈座椅休憩區以溫泉湯為靈感，搭配水藍燈景與溫泉魚造型花燈，營造生命力與藝術氣息；主燈步道區以永續自然概念設計，運用樹枝燈片構築出交錯的光影廊道，彷彿自然的脈絡在夜色中流動，讓人流連忘返。比鄰溫泉廣場的「綠野溪廣場」以虛擬的星空為背景，月光椅靜靜散發柔和光芒，邀請遊客駐足休憩；「迎賓廣場」則以童畫筆觸描繪礁溪風情，讓旅人以最純真的視角重新感受地方魅力；「地景廣場」，漂浮的水母燈如夢似幻，地面投影呈現海洋生態，彷彿海洋生物在腳邊輕盈游動；「水景廣場」可見「紫願之瓶」以柔和的光帶垂掛而下，象徵將心願輕掛夜空，讓旅客的每一份夢想都能在溫暖中悄然萌芽、成真。