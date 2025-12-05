2025礁溪溫泉燈花季～不僅泡湯，更要賞光！四大主題展區，帶你走進冬日限定的夢幻海底秘境
冬季的礁溪，有溫泉的蒸氣，也有光的溫度；
而真正讓夜色變得迷人、讓旅人願意在寒風中散步的，
就是一年一度、越來越讓人期待的「2025 礁溪溫泉燈花季」。
今年燈花季正式邁入第六年，
在 11 月 28 日的冬夜裡，以盛大開幕迎來所有愛礁溪的旅人。
從今年開始到明年 3 月 4 日，
每晚六點到十一點，燈光與色彩將會為礁溪點亮一座城市的浪漫。
這是一場專屬冬天的邀約，
在蒸騰的溫泉與溫柔的燈海之間，礁溪再次用它獨有的方式，讓這座小城亮起來。
一場從光影開始的冬日序章
開幕當晚，隨著倒數聲落下，
只見「AI 生化人 LED 震撼擊鼓秀」在夜空中登場，
鼓聲震動胸腔，LED 光束在空中切割、流動、閃爍，
傳統鼓藝與未來科技在同一個瞬間合而為一。
在光與聲的交錯中，
礁溪鄉長張永德宣布燈花季正式啟動，
夜空於是被照亮，也照亮了遊客接下來整個冬季的期待。
礁溪的靈魂：不只是燈，更是溫泉的溫度
礁溪之所以迷人，是因為它的冬天有著兩種光：燈光，與泉光。
礁溪的溫泉屬於碳酸氫鈉泉，透明清澈、泡後皮膚柔滑，
含有具美容效果的「酚鈦鹼」，因此有「美人湯」的美名。
連續三屆拿下「台灣好湯 十泉十美」金獎，
更連續獲得國際設計大獎肯定，
2023 美國 MUSE 金獎、2025 義大利 Rome Design Awards 銀獎。
燈花季，就像是替這座溫泉小鎮戴上的冬季飾品，
使礁溪在夜裡也能像泉水一樣閃閃發光。
2025 四大主題展區：漫步在光與色的長廊裡
今年的燈花季分成四大展區：
每一區都有自己的故事、節奏與色彩。
✨ 1. 溫泉廣場｜主燈《泉華共舞》
今年主燈高達五米，以「溫泉的靈魂」為設計核心。
巴洛克線條＋孤挺花造型，
像是泉水的律動凝結成一朵光之花。
主燈周邊的座椅休憩區，用水藍燈景與溫泉魚花燈點綴，
像是泡在一池溫泉裡仰望夜空。
主燈步道區採永續自然美學，
以樹枝燈片打造光影廊道，
仿佛夜晚的森林在緩緩呼吸。
2. 綠野溪廣場｜虛實交織的星空秘境
抬頭，是虛擬星空；
低頭，是沈靜的月光椅。
這裡的設計安靜、內斂，
彷彿冬夜裡的片刻沈澱。
走在其中，很容易不小心讓自己慢下來。
3. 迎賓廣場｜童畫裡的礁溪
迎賓廣場用童話筆觸描繪礁溪風景，
色彩天真、線條溫柔。
旅人進入礁溪的第一步，
就像走進一本被孩子畫過的小故事書。
4. 地景廣場 & 水景廣場｜漂浮的海洋、許願的夜空
如果你喜歡夢幻、喜歡拍照、喜歡光影魔法，
一定不要錯過這兩區。
水母燈飄浮在空中，如海月般透明
地面投影化成海洋生態，魚群在腳邊流動
水景廣場裡的《紫願之瓶》延伸出一條柔和光帶
像把心願輕輕掛在夜空裡
整個畫面，就像是把海底世界搬上了陸地。
礁溪，已經不只是溫泉小鎮了
燈花季讓礁溪多了一種浪漫的靈魂。
光影讓旅人停留，溫泉讓心沉澱。
冬季的夜裡，人潮在燈海中流動，
每一張臉都被光點亮，也被溫度溫柔包住。
鄉長張永德說：「礁溪溫泉燈花季，已成為冬季最重要的亮點。」
我想，這句話一點都不為過。
每一年，它都吸引無數旅人回來，為的只是那份專屬於冬天的浪漫。
兩波抽獎、好禮滿滿
燈花季期間還有抽獎活動：
第一波｜114/11/15～12/15
第二波｜115/1/15～2/15
獎品包含：高級飯店住宿券、SPA 泡湯券、雙人湯屋券、飯店餐券等。
記得關注真愛趣礁溪粉絲頁，就能掌握最新資訊。
礁溪的冬天有一種魔力；白天泡湯、晚上賞燈，
在蒸氣與光影中，你會發現連呼吸都變得溫柔。
如果你正想找個地方讓冬季變得浪漫，那就來礁溪吧！
2025 礁溪溫泉燈花季，
和你相約在這個最適合散步的冬夜裡。
文章來源：快樂雲愛旅行
