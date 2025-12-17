2025礁溪溫泉燈花季 第一波抽獎活動48份好禮

宜蘭縣礁溪溫泉燈花季-第一波抽獎活動舉行公開抽獎，獲廣大效益。（圖：礁溪鄉公所提供）

宜蘭縣「二O二五礁溪溫泉燈花季-與您相約在冬季」，一一四年十一月廿八日至一一五年三月四日在五彩繽紛的燈花環繞下，越夜越美麗。第一波抽獎活動於今（ 十七） 日舉行公開抽獎，並由公所法務人員見證。礁溪鄉公所以光雕與裝置藝術打造四大主題展區，分別設於溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場，把礁溪夜空點綴得浪漫繽紛，交織成一場美麗的燈海藝術饗宴。冬天來到礁溪，除了賞燈花，也能享受著素有美人湯之稱的碳酸氫鈉泉，讓身心靈滿載而歸！為吸引更多遊客來礁溪，鄉公所特地搭配抽獎活動，獲廣大效益。

礁溪鄉公所表示，「礁溪溫泉」連續三屆榮獲「台灣好湯－十泉十美」金獎殊榮，在國際舞台亦屢獲肯定，二O二三年榮獲美國 MUSE Design Awards 金獎、二O二五年再奪義大利 Rome Design Awards 銀獎。「二O二五礁溪溫泉燈花季」展演至明年三月四日，每日傍晚六點至十一點，已成為冬季的重要觀光亮點，為礁溪注入嶄新活力與藝術氣息，越夜越美麗！第二波抽獎活動期間為115/1/15至115/2/15，感謝業者提供抽獎獎品，恭喜得獎者，也感謝全國的朋友支持礁溪。

「二O二五礁溪溫泉燈花季」第一波抽獎名單請至「真愛趣礁溪」粉絲專頁查詢。https://www.facebook.com/jiaoxi.tourism

第一波抽獎活動計有礁溪山形閣溫泉飯店-平日一泊一食住宿券-一名、華閣溫泉飯店-SPA露天風呂泡湯券二張-十名、中天溫泉渡假飯店-平日景觀房住宿劵-一名、礁溪老爺酒店-礁溪老爺雲天自助餐廳午餐券-平日二張-一名、礁溪長榮鳳凰酒店-平日雙人高級/綠景湯屋券-二名、川湯春天溫泉飯店旗艦館-春天雙人客房貴賓-平日住宿券-一名、礁溪9號溫泉旅店-精緻雙人房住宿券-平日-一名、礁溪寒沐酒店-MU TABLE平假日晚餐券-三名、帝王行旅-經典雙人房住宿券-平日-一名、雪山溫泉會館-平日雙人客房湯屋券-三名、湯城溫泉會館-新潮日式風呂雙人湯屋-平日-三名、阿先湯泉-晨曦日式房住宿券-平日-1名、宜蘭礁溪福朋喜來登酒店-雙人湯屋券-平日-1名、美嘉美大飯店-溫泉雙人套房住宿券-平日-一名、春和大飯店-平日豪華湯屋五折券-六名、尚好記宜蘭名產聯全麻糬-禮盒一組提貨券-二名、博士鴨畜產品實業有限公司-博士鴨折價券-十名，共計四十八份好禮。