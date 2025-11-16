2025神岡文化季盛大舉行 客家文化與藝文匯聚三千人同歡

民眾體驗鼓風機碾米，體驗古時農民的辛勤。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

台中市政府客委會及神岡區公所攜手合作在神岡區無極天元宮旁空地，舉辦「二0二五神岡文化季—女神領航 客勇齊行 煞猛打拚」，吸引超過三千名市民與信眾參與活動。透過客家人文傳承與多元藝文演出，打造一場兼具文化厚度與城市溫度年度盛典。

金曲歌王-許富凱、台中溫暖女力-魏嘉瑩、經典流傳-南方二重唱、熱血Hakka台灣首支客家龐克樂團-粹垢TRAEGO樂團、長青爵士-松宥大樂團及在地傑出演藝團隊-瓊瑢舞蹈團(客家舞蹈)等，藉由多元演出陣容，串連不同年齡層與族群的情感記憶。

瓊瑢舞蹈團舞出客家新活力。（記者徐義雄攝）

舞出在地人文、情感吟唱、流行節奏，呈現百變風格的舞台能量，表演藝術成為跨世代共賞、跨文化共鳴的橋樑。

立法院副院長江啟臣說，神岡的文化力量來自土地的歷史、信仰的堅韌與居民的熱情。多元族群文化是神岡人文發展的基礎，媽祖信仰更像是恆久以來守護這片土地的母親。

客委會副主委魏瑞伸說明，神岡早期由客籍先民張達京拓墾而起，後因與其他族群文化相互融合，形成獨特的「客底文化」。今年將此脈絡融入活動之中，使在地「人文發展史」得以在節慶藝文中，被重溫與複習。

神岡區長梁益明補充，神岡文化季壓軸以「戰艦」作為象徵意象，寓意信仰是舵、文化是帆、人民是力量之源；一早的無極天元宮遶境祈福揭開序幕，萬興宮、瞻雲宮、神岡新和宮、穎德宮、順濟宮及在地香陣組成獨具特色的六宮廟媽祖同行的祈福隊伍，步行與車遊方式遊庄、沿途家戶齊備香案的傳統儀式凝聚城市情感。

客委會表示，客家文化是神岡人文底蘊的根基，活動以土地記憶在生活中重生為主軸，規劃「女神糧倉」與「Hakka 藍 Hakka木 Hakka 米」等手感體驗區，風鼓機操作、藍染布巾、木工手作、吹海螺等互動方式，引導民眾重新認識這片土地的生活智慧。