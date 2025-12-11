2025秋冬哪些UGG最值得買？三大趨勢＋Top 5熱賣款一次告訴你

說到醜鞋翻身，除了Crocs之外也不能漏掉UGG，其實UGG早已在這兩季褪去厚厚雪靴的印象，靠著與Sacai、AMBUSH、Palace等時尚品牌的合作，正式加入高街潮流穿搭中，本篇編輯先帶你掌握三大UGG穿搭趨勢，以及Top 5熱銷鞋款，今年秋冬勢必要來一雙。

2025秋冬UGG三大穿搭趨勢

Balletcore甜酷混搭

從 Z 世代吹起的芭蕾核心風格延燒到冬季，UGG 把軟糯麂皮與芭蕾鞋結合，穿起來比一般芭蕾平底更保暖也更日常。外穿大衣、針織裙甚至直筒丹寧，都能做出「輕盈又不怕冷」的反差感，是今年街拍最高出鏡率的穿法。

Athleisure運動休閒風

舒適暖和的UGG也很適合與運動休閒風搭配，結合上Leggings＋背心或羽絨背心的穿搭主軸，展現乾淨、俐落、自然的鬆弛感，這種穿法有一種“好像只是去買咖啡但超級會穿”效果，尤其受到歐美女孩喜歡。

Urban Cozy都會感

UGG也能穿出Urban Cozy的都會感，鬆軟的毛毛外套、落地寬褲與厚底UGG搭配形成對比，打造時髦又舒適的城市風格，比例可以遵循「上重下輕」的原則，也很適合日常穿著。

UGG熱賣TOP 5鞋款推薦

UGG x Sacai Loafer NT.6480

這雙是今年 UGG 搜尋度最高的聯名鞋款，把Sacai拿手的解構設計搬到樂福鞋上，皮革鞋面、中性輪廓與內裏暖毛形成強烈但耐看的反差，厚底比例拉長腿型，搭寬褲、絲襪、長裙都能撐起高級感，是冬季街拍裡最不容易撞款的 UGG。

Zora Ballet Flat NT.5680

Zora是UGG今年最受歡迎的芭蕾鞋版本，外型輕巧、鞋面柔軟又有淡淡麂皮霧感，穿起來比一般芭蕾款更包覆、更不怕冷，搭厚外套、大學T、長裙或牛仔褲都能抓到剛剛好的甜酷氣質，是冬季Balletcore的第一選擇。

Elea Slip-On NT.4880

懶人系時髦的代表鞋款！尖圓中間的順滑線條＋柔軟鞋面讓它比一般穆勒鞋更修飾腳型，腳跟空出的設計搭厚襪也很可愛，特別適合冬季的呢料長褲、針織洋裝。

Esmee Clog NT.6480

Esmee Clog 把UGG 經典毛毛邊融入厚底 Clog，份量感剛剛好，穿起來腳背線條會變得很美，加上木質感厚底讓整體更俐落。搭牛仔褲是一招，配長裙、吊帶褲更能做出街拍感，是今年「最好搭」的 UGG。

Esmee Leather Lace-Up NT.7980

如果你想找一雙不會太厚重但又能當雪靴的實穿款，Esmee Leather Lace-Up 是最安全的選擇。皮革鞋身＋乾淨鞋帶線條讓它比傳統 UGG 雪靴更俐落，厚底比例也能延伸腿長。搭大衣、羽絨、工裝褲都好看，是生活感與時髦度兼具的一雙。

今年秋冬UGG從芭蕾鞋、樂福鞋、穆勒鞋到雪靴，每一款都很適合加入日常的穿搭中，如果今年只想買一雙冬鞋，UGG是很不錯的選擇！





