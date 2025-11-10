2025秋冬彩妝速報！金裕貞、JISOO、趙露思都愛用，IU同款潤唇膏熱銷中|揪愛Mei推好物

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

說到今年秋冬的彩妝趨勢、關鍵字只有三個：光、霧、血色感！底妝光澤、唇色柔霧、腮紅帶血色，無論是冷豔氣質、奶霜系甜妹，還是通勤精緻掛，這三大妝感都能讓妳畫出＂高級卻不費力＂的妝容～這次貼心的「揪愛Mei」精選話題妝感、以及明星／網紅愛用彩妝品，包含: JISOO、金裕貞、IU等，趁黑五優惠先把這些明星大推話題款通通打包進購物車吧！

廣告 廣告

（圖片來源：雅詩蘭黛、Selfridges、倩碧）

❣️秋冬彩妝趨勢1：半霧光底 × 輕透肌❣️

秋冬最夯的半霧光底妝風潮，水光與霧面的完美平衡，但更講究自然裸妝感。「揪愛Mei」建議選擇「保濕＋服貼」兼具的粉底，會呼吸的輕透感才夠氣質，不是出油。

❣️秋冬彩妝趨勢2：柔霧血色唇❣️

今年唇彩主打柔霧光澤，不再是乾巴巴的霧面，而是在霧面質感的基礎上，融合了水潤光澤，讓唇妝看起來更飽滿立體，同時兼具保濕力。「揪愛Mei」大推偏暖紅棕、莓果、奶茶色系最對味，兼具秋冬氣場與高級感。

❣️秋冬彩妝趨勢3：奶霜系腮紅❣️

今年腮紅早就不再是粉狀的天下，而日韓KOL人手一顆奶霜質地設計！輕盈可堆疊，打造從內而外的「氣血好肌」。「揪愛Mei」分享偏奶橘、裸粉、乾玫瑰色最能提氣色、不顯髒。

❤️‍🔥網紅／明星搶用！秋冬彩妝必囤榜TOP8❤️‍🔥

💞名人愛用必囤榜TOP1：彩妝大神PONY 近期最愛DEAR DAHLIA 花瓣液體腮紅👉雙11必買，馬上入手

韓國彩妝大神PONY最近又帶火一款仙女頰彩—DEAR DAHLIA花瓣液體腮紅。她形容這款腮紅的妝效就像水彩畫一樣，輕盈透亮、毫無厚重感，「揪愛Mei」發現一抹上直接從可愛升級成「人間初戀」沒毛病！以花瓣靈感打造，質地柔滑如露水，輕拍即融膚。液體配方細膩易暈染，可自由疊加濃淡，從若有似無的清純感到韓劇女主戀愛紅都能完美駕馭。

📍速報小tips：olive young會員價優惠85折，只要666元。液體腮紅的魔法在於「少量多次」上妝，就能瞬間仙到冒泡～建議試色時先在手背點一小滴，再用指腹輕拍上臉，觀察在自然光下的發色與融合度。

DEAR DAHLIA花瓣液體腮紅，OY會員價NT$ 666。（圖片來源：olive young）

雙11必收❤️🔥PONY同款腮紅，立馬下單🛒 OY雙11開跑 ❤️🔥優惠券包登場，限量搶購🛒

💞名人愛用必囤榜TOP2：PONY大推、全網瘋搶 蘭芝 甜甜圈澎潤水唇釉👉黑五必收，馬上入手

這支蘭芝 甜甜圈澎潤水唇釉真的紅到不行！韓國彩妝大神PONY近期最愛、各大KOL狂刷開箱，堪稱2025秋冬水光唇新天花板。PONY大讚不僅味道療癒、質地水潤透亮，非常適合秋天妝容，「揪愛Mei」也早早入手、每天出門都要擦它。內含高達95%護唇成分，邊上色邊保養，讓雙唇全天水潤不拔乾。加上軟Q的「甜甜圈刷頭」能完美貼合唇形，塗起來滑順又服貼，連唇紋都被柔焦得乾乾淨淨。

📍速報小Tips：想跟上PONY的秋冬妝感，可以首選# Cinnamon sugar肉桂糖霜、#Maple glaze楓糖紅棕，一款日常、一款約會必備。試色時可先輕點於唇中央再暈開，打造「水光果凍唇」層次感。

蘭芝 甜甜圈澎潤水唇釉，NT$ 760。（圖片來源：LOOKFANTASTIC）

秋冬必收❤️🔥全網瘋搶明星愛用款唇釉，立馬下單🛒 LOOKFANTASTIC黑五優惠❤️🔥指定商品額外享5%折扣＋APP專屬禮品，使用優惠碼：EXTRA🛒

💞名人愛用必囤榜TOP3：女神金裕貞愛用 Bobbi Brown雲朵腮紅 #唇頰霜👉黑五必收，馬上入手

今年秋冬一定要有少女感＋高級感兼具的腮紅，「揪愛Mei」激推這顆女神金裕貞愛用的雲朵腮紅，根本一秒好氣色急救霜、通通給我買起來！質地是柔滑霜狀、帶有絲絨粉霧光澤，拍上即融膚、不浮粉、不黏膩，還能持妝長達8小時。無論是當腮紅還是唇彩，指腹輕拍就能打造出自然紅潤、若有似無的天生血色感。

📍速報小tips：超人氣商品兩件享75折！有選擇障礙直接買金裕貞使用色號#21Apricot Rush，秋冬也可準備兩色，一個是日常奶茶粉、再搭配一個偏暖橘紅。若不確定適合哪個色號，選比平常稍深或稍暖一階更顯氣色。

Bobbi Brown雲朵腮紅 #唇頰霜，NT$980。（圖片來源：Bobbi Brown）

黑五必買❤️🔥女神金裕貞愛用款雲朵腮紅，立馬下單 Bobbi Brown全站優惠❤️🔥超人氣商品2件享75折，趕緊囤貨去🛒

💞名人愛用必囤榜TOP4：IU同款 雅詩蘭黛 水啵啵琉璃潤唇膏👉黑五必收，馬上入手

女神IU指定＃小粉管、韓國超人氣爆款水啵啵琉璃潤唇膏，一抹就像在嘴唇上灌了玻尿酸，柔嫩保濕又啾彈、「揪愛Mei」自己都要買～添加酪梨果油萃取，瞬間提升唇部保濕力 +84%，一抹即融，果凍質地轉化為細緻護唇油，撫平唇紋高達 24%，讓乾唇女孩也能擁有水嫩晶瑩的果凍唇。莓果精華還能長效強化唇部屏障，連秋冬冷風也無法讓雙唇乾裂。

📍速報小Tips：2025雅詩蘭黛週年慶、全明星5折起，全站享 8 折優惠。IU愛用色號直接奉上 #02嬌嫩粉荔、#05初戀草莓、#06冰紛莓果，無腦跟買就對了！想準確挑對色？直接試在唇中央，建議選比自己原唇色「稍亮一階」的色號，既能提氣色又不突兀。

雅詩蘭黛 水啵啵琉璃潤唇膏，NT$990。（圖片來源：雅詩蘭黛）

黑五必買❤️🔥IU同款水啵啵琉璃潤唇膏，立馬下單🛒 雅詩蘭黛❤️🔥全站滿兩千享免運 ，趕緊補貨去🛒

💞名人愛用必囤榜TOP5：陸劇女神趙露思 大推Charlotte Tilbury枕邊話豐唇釉👉黑五必買，馬上入手

陸劇流量女神趙露思日前公開她使用的彩妝品，不難發現都是Charlotte Tilbury，尤其是這款”枕邊話豐唇釉”，「揪愛Mei」也私心大愛，一抹瞬間讓雙唇水潤澎彈，柔焦光感提升整體妝容的精緻度，躍升超級上鏡美唇。絲滑水感質地，不黏膩、不拔乾，唇紋立即隱形。重點是，疊加塗抹後還能營造自然立體感，打造天生豐唇效果，完全是秋冬乾燥唇的救星！

📍速報小Tips：Charlotte Tilbury枕邊話豐唇釉有兩個色號，#Pillow Talk Original適合日常溫柔裸粉，#Pillow Talk Intense則是戀愛紅或約會感，建議兩色一起收，隨心切換妝感。

Charlotte Tilbury枕邊話豐唇釉，NT$ 1,183。（圖片來源：FWRD）

黑五必收❤️🔥趙露思大推愛用款唇釉，這裡買🛒 FWRD❤️更多商品這裡看🛒

💞名人愛用必囤榜TOP6：男神邊佑錫最愛 倩碧花漾腮紅👉黑五必買，馬上入手

韓劇《背著善宰跑》而人氣飛漲爆紅的邊佑錫，身為倩碧韓國區代言人的他，邊佑錫一出手就帶貨王，讓這顆原本就超熱賣的花漾腮紅，更是直接大缺貨！腮紅控的「揪愛Mei」當然早就入手好幾顆，建議趁雙11購物節限時買一送一的優惠，手刀囤好囤滿～絲滑細膩的粉質結合半透明光澤，一刷就能打造自然紅潤感，還不卡粉、不顯毛孔，粉體壓成立體花瓣圖案，美到讓人根本捨不得下手。

📍速報小Tips：試色時請在自然光下觀察，戶外光能更準確顯出真膚色與紅潤度。若想隨季節變換，建議可備兩色，一款通勤日常、一款約會氣氛款！

倩碧 花漾腮紅，NT$1,200。（圖片來源：倩碧）

新會員首次購物 ❤️🔥享全單85折，立馬下單 ⚡ 倩碧❤️🔥專屬迎新禮遇85折優惠！LINE POINTS最高8%，手刀下單🛒

💞名人愛用必囤榜TOP7：金智秀JISOO同款粉底 迪奧超完美持久柔光粉底液👉黑五必買，馬上入手

BLACKPINK JISOO不只在舞台上氣場全開，連妝容都美得像自帶柔光濾鏡！她最愛用的底妝神器，就是這款迪奧超完美持久柔光粉底液。「揪愛Mei」仔細觀察、無論是演唱會燈光下、還是鏡頭特寫近拍，JISOO底妝依舊貼膚又發光，根本天花板等級～結合持妝力＋保養級配方，添加花萃保濕精華，讓妝感不乾不厚重，特別通過耐高溫、耐高濕測試，即使在暖氣房或聚光燈下，妝容仍能從早到晚維持柔光透亮。

📍速報小Tips：想打造JISOO同款「韓系清透肌」，建議選比膚色亮半階的色號，讓整體妝感更立體通透。可備兩色交替使用，季節交替時更不怕色差！

迪奧 超完美持久柔光粉底液，NT$1,990。（圖片來源：Selfridges）

黑五必收❤️🔥JISOO同款柔光粉底，立馬下單🛒 Selfridges❤️🔥最高可享20%折扣，這裡看更多🛒

💞名人愛用必囤榜TOP8：舒淇、孔劉都愛用 TOM FORD立體光影奢華水光粉底液👉黑五必買，馬上入手

女神舒淇、男神孔劉都愛用的TOM FORD立體光影奢華水光粉底液，「揪愛Mei」一用回不去、質地如精華液般輕盈水潤，上臉瞬間融合肌膚，打造立體透亮的自然光澤肌，任何角度都像天生好膚質。添加多種珍稀精華，上妝同時養膚，改善暗沉且提亮膚色，搭配SPF50+防曬更是秋冬外出的隱形守護者，不怕乾燥或紫外線侵襲！

📍速報小Tips：建議先試色於下顎線或頸部，確保妝感自然無色差；秋冬也可備用一款亮色與一款自然色，疊加打造層次光感。

TOM FORD 立體光影奢華水光粉底液，NT$3040。（圖片來源：LOOKFANTASTIC）

黑五必收❤️🔥舒淇、孔劉愛同款粉底液，立馬下單🛒 LOOKFANTASTIC黑五優惠❤️🔥指定商品額外享5%折扣＋APP專屬禮品，使用優惠碼：EXTRA🛒

延伸閱讀》雙11必買！冬日最美唇膏Top 8：YSL冰晶葡萄限時8折、fwee優惠75折、Prada酒紅棕把握入手！｜揪愛Mei推好物

延伸閱讀》雙11、黑5入手折扣超殺！2025秋冬粉底天花板TOP7出列：ROSÉ愛用粉底超甜價、IU同款奶油肌就靠這瓶|揪愛Mei推好物