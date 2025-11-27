2025秋冬彩妝速報：黑五折扣超殺專櫃唇膏、腮紅75折起！金裕貞、趙露思愛牌，IU同款搶購中丨揪愛Mei推好物
說到今年秋冬的彩妝趨勢、關鍵字只有三個：光、霧、血色感！底妝光澤、唇色柔霧、腮紅帶血色，無論是冷豔氣質、奶霜系甜妹，還是通勤精緻掛，這三大妝感都能讓妳畫出＂高級卻不費力＂的妝容～這次貼心的「揪愛Mei」精選話題妝感、以及明星／網紅愛用彩妝品，包含: JISOO、金裕貞、IU等，趁黑五優惠先把這些明星大推話題款通通打包進購物車吧！
「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙12最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
❣️秋冬彩妝趨勢1：半霧光底 × 輕透肌❣️
秋冬最夯的半霧光底妝風潮，水光與霧面的完美平衡，但更講究自然裸妝感。「揪愛Mei」建議選擇「保濕＋服貼」兼具的粉底，會呼吸的輕透感才夠氣質，不是出油。
❣️秋冬彩妝趨勢2：柔霧血色唇❣️
今年唇彩主打柔霧光澤，不再是乾巴巴的霧面，而是在霧面質感的基礎上，融合了水潤光澤，讓唇妝看起來更飽滿立體，同時兼具保濕力。「揪愛Mei」大推偏暖紅棕、莓果、奶茶色系最對味，兼具秋冬氣場與高級感。
❣️秋冬彩妝趨勢3：奶霜系腮紅❣️
今年腮紅早就不再是粉狀的天下，而日韓KOL人手一顆奶霜質地設計！輕盈可堆疊，打造從內而外的「氣血好肌」。「揪愛Mei」分享偏奶橘、裸粉、乾玫瑰色最能提氣色、不顯髒。
❤️🔥網紅／明星搶用！秋冬彩妝必囤榜TOP7❤️🔥
💞名人愛用必囤榜TOP1：PONY大推、全網瘋搶 蘭芝 甜甜圈澎潤水唇釉👉黑五必收，馬上入手
這支蘭芝 甜甜圈澎潤水唇釉真的紅到不行！韓國彩妝大神PONY近期最愛、各大KOL狂刷開箱，堪稱2025秋冬水光唇新天花板。PONY大讚不僅味道療癒、質地水潤透亮，非常適合秋天妝容，「揪愛Mei」也早早入手、每天出門都要擦它。內含高達95%護唇成分，邊上色邊保養，讓雙唇全天水潤不拔乾。加上軟Q的「甜甜圈刷頭」能完美貼合唇形，塗起來滑順又服貼，連唇紋都被柔焦得乾乾淨淨。
📍速報小Tips：想跟上PONY的秋冬妝感，可以首選# Cinnamon sugar肉桂糖霜、#Maple glaze楓糖紅棕，一款日常、一款約會必備。試色時可先輕點於唇中央再暈開，打造「水光果凍唇」層次感。
秋冬必收❤️🔥全網瘋搶明星愛用款唇釉25%Off ，立馬下單🛒 LOOKFANTASTIC黑五優惠❤️🔥精選商品最高享7折優惠 | 使用優惠碼：SAVE🛒
💞名人愛用必囤榜TOP2：女神金裕貞愛用 Bobbi Brown雲朵腮紅 #唇頰霜👉黑五必收，馬上入手
今年秋冬一定要有少女感＋高級感兼具的腮紅，「揪愛Mei」激推這顆女神金裕貞愛用的雲朵腮紅，根本一秒好氣色急救霜、通通給我買起來！質地是柔滑霜狀、帶有絲絨粉霧光澤，拍上即融膚、不浮粉、不黏膩，還能持妝長達8小時。無論是當腮紅還是唇彩，指腹輕拍就能打造出自然紅潤、若有似無的天生血色感。
📍速報小tips：有選擇障礙直接買金裕貞使用色號#21Apricot Rush，秋冬也可準備兩色，一個是日常奶茶粉、再搭配一個偏暖橘紅。若不確定適合哪個色號，選比平常稍深或稍暖一階更顯氣色。
黑五必買❤️🔥女神金裕貞愛用款雲朵腮紅，立馬下單 Bobbi Brown全站優惠❤️🔥超人氣商品2件享75折，趕緊囤貨去🛒
💞名人愛用必囤榜TOP3：IU同款 雅詩蘭黛 水啵啵琉璃潤唇膏👉黑五必收，馬上入手
女神IU指定＃小粉管、韓國超人氣爆款水啵啵琉璃潤唇膏，一抹就像在嘴唇上灌了玻尿酸，柔嫩保濕又啾彈、「揪愛Mei」自己都要買～添加酪梨果油萃取，瞬間提升唇部保濕力 +84%，一抹即融，果凍質地轉化為細緻護唇油，撫平唇紋高達 24%，讓乾唇女孩也能擁有水嫩晶瑩的果凍唇。莓果精華還能長效強化唇部屏障，連秋冬冷風也無法讓雙唇乾裂。
📍速報小Tips：2025雅詩蘭黛週年慶、全明星5折起，全站享 8 折優惠。IU愛用色號直接奉上 #02嬌嫩粉荔、#05初戀草莓、#06冰紛莓果，無腦跟買就對了！想準確挑對色？直接試在唇中央，建議選比自己原唇色「稍亮一階」的色號，既能提氣色又不突兀。
黑五必買❤️🔥IU同款水啵啵琉璃潤唇膏，立馬下單🛒 雅詩蘭黛❤️🔥全站8折優惠 再享4件好禮，價值NT$2,400🛒
💞名人愛用必囤榜TOP4：陸劇女神趙露思 大推Charlotte Tilbury枕邊話豐唇釉👉黑五必買，馬上入手
陸劇流量女神趙露思日前公開她使用的彩妝品，不難發現都是Charlotte Tilbury，尤其是這款”枕邊話豐唇釉”，「揪愛Mei」也私心大愛，一抹瞬間讓雙唇水潤澎彈，柔焦光感提升整體妝容的精緻度，躍升超級上鏡美唇。絲滑水感質地，不黏膩、不拔乾，唇紋立即隱形。重點是，疊加塗抹後還能營造自然立體感，打造天生豐唇效果，完全是秋冬乾燥唇的救星！
📍速報小Tips：Charlotte Tilbury枕邊話豐唇釉有兩個色號，#Pillow Talk Original適合日常溫柔裸粉，#Pillow Talk Intense則是戀愛紅或約會感，建議兩色一起收，隨心切換妝感。
黑五必收❤️🔥趙露思大推愛用款唇釉，這裡買🛒 FWRD❤️更多商品這裡看🛒
💞名人愛用必囤榜TOP5：男神邊佑錫最愛 倩碧花漾腮紅👉黑五必買，馬上入手
韓劇《背著善宰跑》而人氣飛漲爆紅的邊佑錫，身為倩碧韓國區代言人的他，邊佑錫一出手就帶貨王，讓這顆原本就超熱賣的花漾腮紅，更是直接大缺貨！腮紅控的「揪愛Mei」當然早就入手好幾顆，絲滑細膩的粉質結合半透明光澤，一刷就能打造自然紅潤感，還不卡粉、不顯毛孔，粉體壓成立體花瓣圖案，美到讓人根本捨不得下手。
📍速報小Tips：試色時請在自然光下觀察，戶外光能更準確顯出真膚色與紅潤度。若想隨季節變換，建議可備兩色，一款通勤日常、一款約會氣氛款！
黑五優惠 ❤️🔥享全館75折，立馬下單 ⚡ 倩碧❤️🔥LINE POINTS最高8%，手刀下單🛒
💞名人愛用必囤榜TOP6：金智秀JISOO同款粉底 迪奧超完美持久柔光粉底液👉黑五必買，馬上入手
BLACKPINK JISOO不只在舞台上氣場全開，連妝容都美得像自帶柔光濾鏡！她最愛用的底妝神器，就是這款迪奧超完美持久柔光粉底液。「揪愛Mei」仔細觀察、無論是演唱會燈光下、還是鏡頭特寫近拍，JISOO底妝依舊貼膚又發光，根本天花板等級～結合持妝力＋保養級配方，添加花萃保濕精華，讓妝感不乾不厚重，特別通過耐高溫、耐高濕測試，即使在暖氣房或聚光燈下，妝容仍能從早到晚維持柔光透亮。
📍速報小Tips：想打造JISOO同款「韓系清透肌」，建議選比膚色亮半階的色號，讓整體妝感更立體通透。可備兩色交替使用，季節交替時更不怕色差！
黑五必收❤️🔥JISOO同款柔光粉底，立馬下單🛒 Selfridges❤️🔥最高可享20%折扣，這裡看更多🛒
💞名人愛用必囤榜TOP7：舒淇、孔劉都愛用 TOM FORD立體光影奢華水光粉底液👉黑五必買，馬上入手
女神舒淇、男神孔劉都愛用的TOM FORD立體光影奢華水光粉底液，「揪愛Mei」一用回不去、質地如精華液般輕盈水潤，上臉瞬間融合肌膚，打造立體透亮的自然光澤肌，任何角度都像天生好膚質。添加多種珍稀精華，上妝同時養膚，改善暗沉且提亮膚色，搭配SPF50+防曬更是秋冬外出的隱形守護者，不怕乾燥或紫外線侵襲！
📍速報小Tips：建議先試色於下顎線或頸部，確保妝感自然無色差；秋冬也可備用一款亮色與一款自然色，疊加打造層次光感。
黑五必收❤️🔥舒淇、孔劉愛同款粉底液，立馬下單🛒 LOOKFANTASTIC終極黑五美妝盛會❤️🔥指定明星商品優惠5折起🛒
其他人也在看
網友熱議養生茶「趙露思蘋果水」！揮別手腳冰冷、喝出好氣色
Threads爆紅的「趙露思蘋果水」你喝了嗎？趙露思以《許我耀眼》再度回到大眾視野，「許妍」美貌與實力兼具，讓不少人爭相學習，趙露思日前也完成生日會演出，在在都在跟粉粉絲說：我回來了！不僅如此，趙露思一向相當「活網」，時常更新近況、開直播，幾乎有問必答，讓粉絲實在無法不愛趙露思！BEAUTY美人圈 ・ 17 小時前
年末黑五折扣省一波！Alo限時7折、Harrods 指定商品9折、精品電商THE OUTNET使用優惠碼額外75折 | 揪愛Mei推好物
最適合秋冬室內運動的時髦宇宙，當然不能錯過游泳、瑜伽，與韓國女星最愛的皮拉提斯，汗得漂亮、動得高級。運動同時時尚感也不能掉，趁著年底最後一波黑五優惠，各大平台推出的超級折扣，「揪愛Mei」的時尚選品眼光不妥協，嚴選6款最強戰袍：時髦泳裝&瑜伽服，一穿上就是運動 ICON、打造隨性休閒又自在的風格！Yahoo夯好物 ・ 6 個月前
長照3.0出院銜接 拚2026達2天到位2030第0天接住
（中央社記者陳婕翎台北27日電）第6場健康台灣推動委員會議今天登場，台灣今年邁入超高齡社會，衛福部次長呂建德說，長照3.0盼加速出院後銜接，以2026年2天內完成、2030年起第0天接住出院後長照對象成為目標。中央社 ・ 8 小時前
蝦過敏可能與塵蟎有關！專家：兩者過敏原相似度達80%
營養功能醫學專家劉博仁指出，甲殼類過敏與塵蟎過敏之間存在高度關聯性，兩者過敏原蛋白質結構相似度高達70-80%，導致許多患者同時對蝦、龍蝦及塵蟎過敏。中天新聞網 ・ 9 小時前
全臉骨折！25歲男險因心眼反射猝死 醫拼回一張臉不再複視
25歲陳先生去（2024）年騎車發生車禍，造成全臉骨折，合併複雜性左眼眶底骨折，面目全非，尤其眼部肌肉卡陷、眼球下陷，可能心眼反射，導致心律不整猝死，以及顏面骨折嚴重腫脹及失血窒息，緊急手術救命、救眼，如拼圖般重建破碎的臉，後續又進行眼外肌手術解決複視問題，讓他能重返工地從事建築工作。自由時報 ・ 8 小時前
香港宏福苑惡火奪命！為何不能躲浴室、搭電梯？ 專家揭火場致命關鍵
1、千萬不可為了收拾財物而延誤逃生避難時間，應以保命求生為首要目標 2、千萬不可搭乘電梯逃生火場很可能會發生斷電情形，使用電梯逃生容易因為斷電而受困在電梯內。 3、千萬不可躲在浴室．火場第一殺手為濃煙，而浴室的門和天花板大多是塑膠材質，塑膠門不耐高溫，只要濃煙的溫度（大約200度至400度）就可以使塑膠門熔化變形，且浴室門下方也有通風百葉，因此躲在浴室裡面無法有效阻絕濃煙，最後會因為遭到濃煙侵襲而造成人命傷亡。．浴室內排水孔下方設有「存水彎」利用彎曲造型將積水留在排水管內，發揮隔氣作用，避免排水管內的臭味流入室內，所以也不會有新鮮空氣流入浴室內。．浴室內常沒有對外窗戶，無法對外呼叫，救難人員不易發現。 4、千萬不可用塑膠袋套頭用塑膠袋套頭不但無法裝到新鮮空氣，反而會因呼吸而在塑膠袋上產生霧氣，影響逃生視線及速度！若遇火場高溫，塑膠袋也會熔化而黏在皮膚上！ 5、千萬不可浪費時間尋找濕毛巾摀口鼻而延誤逃生避難如開頭火場中的危險因子所述，濃煙是火場的頭號殺手，因此不可嘗試穿越濃煙逃生，而以往用濕毛巾摀口鼻即可穿越濃煙逃生的觀念其實是錯誤的，因為濕毛巾擋不住濃煙中會造成人命傷亡的一氧化碳和有毒常春月刊 ・ 9 小時前
香港宏福苑惡火奪命！專家示警「這些動作」最要命 濕毛巾、浴室避難都錯
1、千萬不可為了收拾財物而延誤逃生避難時間，應以保命求生為首要目標 2、千萬不可搭乘電梯逃生火場很可能會發生斷電情形，使用電梯逃生容易因為斷電而受困在電梯內。 3、千萬不可躲在浴室．火場第一殺手為濃煙，而浴室的門和天花板大多是塑膠材質，塑膠門不耐高溫，只要濃煙的溫度（大約200度至400度）就可以使塑膠門熔化變形，且浴室門下方也有通風百葉，因此躲在浴室裡面無法有效阻絕濃煙，最後會因為遭到濃煙侵襲而造成人命傷亡。．浴室內排水孔下方設有「存水彎」利用彎曲造型將積水留在排水管內，發揮隔氣作用，避免排水管內的臭味流入室內，所以也不會有新鮮空氣流入浴室內。．浴室內常沒有對外窗戶，無法對外呼叫，救難人員不易發現。 4、千萬不可用塑膠袋套頭用塑膠袋套頭不但無法裝到新鮮空氣，反而會因呼吸而在塑膠袋上產生霧氣，影響逃生視線及速度！若遇火場高溫，塑膠袋也會熔化而黏在皮膚上！ 5、千萬不可浪費時間尋找濕毛巾摀口鼻而延誤逃生避難如開頭火場中的危險因子所述，濃煙是火場的頭號殺手，因此不可嘗試穿越濃煙逃生，而以往用濕毛巾摀口鼻即可穿越濃煙逃生的觀念其實是錯誤的，因為濕毛巾擋不住濃煙中會造成人命傷亡的一氧化碳和有毒常春月刊 ・ 9 小時前
范冰冰媽69歲竟無老態！醫揭凍齡關鍵：這招每天都能做
中國女星范冰冰近日在Instagram分享與母親的合照，畫面一曝光便引發熱議。現年43歲的她與69歲的母親同框合影，不少網友驚豔於母親的凍齡外貌，紛紛留言大讚「完全看不出年紀」。醫師也分享60歲的保養健康2.0 ・ 5 天前
漂髮前必看！5種「不適合淺色髮」的外貌類型，染錯小心顯黑又顯老
秋冬就是奶茶色、奶茶灰、榛果灰棕等「淺髮色」的主場，不過在衝動預約漂髮之前，先等等！不是每個人都適合染淺髮色。髮色一旦挑錯，不只會讓臉垮、髮質崩，甚至還可能讓整個人看起來沒精神。這篇就幫大家整理出「8種不適合染淺髮」的外貌特徵。染髮前先幫自己做個小檢查，避開地雷色，讓改變髮色真的變成加分項！BEAUTY美人圈 ・ 1 天前
快看一下你常用的那瓶洗髮精！專家揭含有這些防腐劑 大量掉髮元凶
你的頭髮近來會出現大量脫落，讓你嚇到的地步嗎？如果不是在接受藥物治療所引發，專家提醒，最好檢查一下常常使用的那瓶洗髮精，有沒有添加防腐劑？一旦破壞了頭皮防菌的平衡力，頭皮就好像被腐蝕一般，不能小看！健康2.0 ・ 1 天前
中醫也有美顏針 多吃這些可再生華髮
好醫師新聞網記者游尚智／台北報導 圖：美顏針治療頭髮稀疏／林在裕主任提供 35歲的王先生，近來發現洗髮時掉髮的量有增加趨勢，照鏡子後發現前額兩側的髮際線已往後退。擔心掉髮症狀會惡化好醫師新聞網 ・ 9 小時前
1500元以下耶誕禮物推薦！實用不踩雷 TOP3：美妝蛋、玫瑰保養組、人氣香氛保濕禮盒一次收
1500元以下聖誕禮物超值嚴選 TOP31 Beautyblender 原創美妝蛋—節慶無瑕美肌三件組（1090元）底妝是派對季最容易出狀況的部分，浮粉、卡粉、鼻翼脫皮往往一到室內燈光就全現形。粉撲界的愛馬仕Beautyblender 推出的節慶限定組，把上妝、補妝、清潔一次整合，讓妝感...styletc ・ 16 小時前
拒絕大媽體態！日本51歲美魔女擁有名模身材，透露放鬆「頭皮這裡」對抗老超有幫助，加碼睡前揉腹照樣有少女腰
和田裕子保養方法：30歲開始的「內服抗氧」投資和田裕子的透亮肌膚並非憑空而來。她深知氧化是衰老的元兇，因此從30歲開始，就養成了攝取營養補充品的習慣。她每天固定補充維生素C、維生素E以及芝麻素。維生素C與E是經典的抗氧化搭擋，能幫助肌膚抵禦自由基；而芝麻素則有助...styletc ・ 11 小時前
有食譜》汗皰疹與手腳濕氣重有關！中醫推「三妙祛濕茶」有效止癢
汗皰疹是一種濕疹類的皮膚病，好發於換季或是天氣熱的時候，該如何正確止癢呢？台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科資深主治醫師謝旭東於《肌膚的事，讓專業的來！》一書中，從中醫角度說明皮膚問題，輕鬆瞭解蕁麻疹、濕疹、異位性皮膚炎、神經性皮膚炎、乾癬性關節炎等皮膚疾病，幫助讀者建立最完整、最堅固的肌膚防護網。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前
【Threads上紅什麼】THE TOOL LAB綠粉撲為什麼爆紅？5款人氣粉撲差在哪？一次幫你挑對款！
THE TOOL LAB 是由韓國知名化妝師 Happyrim（해피림）創立的專業刷具品牌，Happyrim 是在韓國專櫃品牌與彩妝教育圈深耕多年的專家，過去曾與多個專櫃底妝品牌、彩妝師團隊與攝影棚妝髮合作，專門負責底妝工具開發和專櫃內訓。marie claire 美麗佳人 ・ 2 天前
M型禿怎麼辦？北市聯醫推「美顏針」減緩掉髮
「第三期雄性禿」又被稱為「M型禿」，是許多民眾步入中年的夢魘。特徵是前額兩側的髮際線逐漸後退，男性的雄性禿依嚴重程度由輕微落髮到只剩耳朵旁邊和後枕部有頭髮可分為一至七期，其病因與遺傳和男性賀爾蒙有關。台北市聯合醫院中興院區中醫科主任林在裕指出，中醫可利用美顏針的治療掉髮，甚至疏通經絡、調和氣血，使臟自由時報 ・ 15 小時前
12月最強抗老新品！瑞妍、東森自然美、舒特膚、Nu Skin四大品牌端出「高科技抗老」決勝保養力！
東森自然美NB-1晶鑽肽彈力EX系列東森自然美全新升級的「NB-1晶鑽肽彈力EX系列」主打「晝夜養護」概念，利用P.A.D.光能逆時系統把彈力、亮度一次拉滿，包括玻色因、AH8六胜肽、鑽光彩虹藻三大成分同時啟動修護，針對乾紋、鬆弛、暗沉等冬季最棘手的問題，打造從前導、精華到面...styletc ・ 1 天前
有片／嚇得整日不敢踏出房間！瑤瑤韓國租屋「遭男房東擅闖」爆衝突 前1天還曾敲門試探
藝人瑤瑤（黃喬歆）近期到韓國旅遊，卻遇上令人驚魂的住宿事件。上週三（19日）晚間，她在當地所入住的房間內時，竟被房東未經允許擅自開門，讓她嚇得整日不敢離開房間、甚至都沒吃東西。直到友人下班陪同前往當地警局報案，警方才協助她搬離。事件曝光後，引起網友熱議，也提醒旅客注意海外住宿安全。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 14 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前