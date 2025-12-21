2025秋冬必收「奶杏腮紅」色號推薦！自然白裡透紅感太嫩、這款韓系打亮腮紅盤必收！

【文／Beauty美人圈．Arollin】

2025 秋冬必收的「奶杏腮紅」色號正夯！介於奶茶與裸杏之間的柔霧色調，溫柔中帶點高級感，不挑膚色、日常又超顯氣質。這類腮紅多半融合奶咖、杏桃與微玫瑰調，上臉能自然提亮血色，營造乾淨又帶暖意的秋冬氛圍感。無論是上班、約會還是日常清透妝，都能輕鬆駕馭、完全不怕失手。以下精選多款 2025 秋冬「奶杏腮紅」推薦，從質地到實際上臉效果一次整理好，幫你找到最襯膚、最能提升精緻度的溫柔色號。



2025秋冬「奶杏腮紅」推薦：YSL 恆久完美透膚煙染腮紅 #06 玫瑰煙靄

YSL 的皮革腮紅把一般粉狀腮紅常見的「卡粉、顯毛孔」問題通通解決，靠的就是品牌主打的乳霜粉體轉換科技。上臉時先有霜狀的柔滑與保濕感，推開後又會化成輕盈細緻的粉質，妝感乾淨、貼膚、不會顯紋路，層層疊加也不怕厚重。其中 #06 靈感來自巴黎聖敘爾皮斯教堂，玫瑰色調帶點霧光氛圍，刷上後氣色立刻提升，日常或精緻妝都能完美駕馭。

廣告 廣告

YSL_的皮革腮紅把一般粉狀腮紅常見的「卡粉、顯毛孔」問題通通解決_圖片來源：IG_@blogger_nanal

2025秋冬「奶杏腮紅」推薦：倩碧 小花腮紅 #05 Nude Pop 奶油粉

倩碧的小花腮紅大家一定都不陌生！粉質細到像直接融在皮膚裡，帶著微微柔亮光澤，不只不顯毛孔、不卡粉，還靠著品牌的專利慢火烘焙技術，把液態轉為更服貼的粉體，讓顏色更持久，一整天都能保持乾淨漂亮。其中 #05 奶油粉更是溫柔、清透，又能隨心加深亮度，輕輕刷上就像曬過太陽後自然泛紅的好氣色，怎麼上都好看。

倩碧 小花腮紅，NT.1200 圖片來源：IG @cliniquetw

2025秋冬「奶杏腮紅」推薦：heme 特調腮紅 #02 Tender Apricot

heme 特調腮紅 #02 這款色號以柔和的奶杏調為主軸，細緻粉體升級後更服貼、不顯顆粒，上臉就是一種乾淨又輕盈的偽素顏光澤。無論單刷或與底妝疊加，都能瞬間提亮氣色，打造「天生就長這樣」的柔美感。百搭度極高，不挑膚色、不挑妝容，是日常、通勤到約會都能安心使用的萬用奶杏腮紅。

heme特調腮紅 #02 這款色號以柔和的奶杏調為主軸 圖片來源：IG @hemecosmetics

2025秋冬「奶杏腮紅」推薦：lilybyred 甜美心型腮紅膏 #06

lilybyred 的甜美心型腮紅膏，質地水潤延展力極好，拍開後會轉成柔霧帶光的霜轉粉妝感，呈現細緻又低調的陶瓷柔光效果。上臉非常自然，不會卡粉、不顯紋路，像是從肌底透出的暖暖氣色。可愛的愛心外殼更是讓人看了就想收藏，許多網友甚至笑說「窮也要買一顆放著療癒心情」。其中 #06 走清新珊瑚奶杏調，百搭、顯白又不挑膚色，是想打造偽素顏感的一顆必備色。

lilybyred 的甜美心型腮紅膏，質地水潤延展力極好 圖片來源：IG @lilybyred_official lilybyred

2025秋冬「奶杏腮紅」推薦：BBIA 柔嫩腮紅絲絨腮紅膏 #05

BBIA 的腮紅膏是不管在哪個平台搜尋「腮紅膏」，都一定會出現在前幾名的品牌，也是超多小紅書美妝博主首推的腮紅膏！質地濕潤但不黏膩，延展性非常好，新手也能輕鬆推勻不結塊。上臉後呈現絲絨般的貼膚妝效，不會浮在表面，像是肌膚本身透出的自然紅潤。#05 的奶杏色柔和百搭，清透卻能有效提亮氣色，隨著堆疊能加深飽和度，但再多層也不厚重，依然維持乾淨服貼。

BBIA 柔嫩腮紅絲絨腮紅膏 3.5g，NT$299 圖片來源：IG @bbia.official

【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

《延伸閱讀》

編輯推薦｜9款開架平價「高光腮紅」推薦：fwee、rom&nd偏光顯嫩，這款光暈細膩融膚

2025開架「液態腮紅」推薦！偽素顏必備，一抹顯嫩好氣色，這款輕拍就有水嫩元氣雙頰！