2025秋冬10款值得擁有的麂皮外套，穿搭建議，怎麼保養？編輯整理推薦

東北季風開始帶來明顯涼意，你是不是也感受到空氣中有一種預告秋冬季節已到了的氛圍？當皮夾克、軟呢保暖大衣陸續登場時，你是不是也注意到今年多了不少霧面質感、色調溫潤的麂皮身影？

秋冬必備麂皮外套

坦白說，當氣溫漸降、微風開始帶著一點涼意，正是時尚編輯們最期待的時節，因為，可以展現「外套品味」的季節終於回來了。而在眾多秋冬選項之中，今年最值得投資的一件外套，非「麂皮（Suede）」莫屬。麂皮向來就以兼具柔軟與結構感，霧面質地中隱約閃著細緻光澤，能為任何造型添上一層高級氣韻備受喜愛。因此，無論是一件麂皮卡車夾克、長版風衣，或是中性的麂皮襯衫外套，關鍵都在於那份獨一無二的觸感與溫度。不同於光滑皮革的銳利，麂皮有種天然的霧化質感與細微絨觸。當你穿上它的瞬間，彷彿時間慢了下來，就像是整個人從夏日的躁動，無聲地切換進秋天的柔和節奏。

麂皮是什麼皮？

「麂皮」（Suede）可以說是一種會「呼吸」的皮革，它是皮革的內層經過細緻地打磨後形成的絨面。與光滑的外層皮革不同，麂皮的特徵在於柔軟、霧面、帶有溫潤觸感。它不反光、有使用痕跡感，並會隨時間變化出屬於自己的色澤與光影。因如此，麂皮有著與眾不同的氣質，既是低調奢華的象徵，也蘊含一種「越舊越美」的審美價值。這種隨時間沈澱、堆積而來性格與特性，使得每一件麂皮外套都帶有專屬的生命力，也可以說就像一段被歲月包覆的記憶。

麂皮如何保養？延長壽命？

與一般皮革相比，麂皮更需要細心呵護。切記以下三個保養的關鍵守則，不僅能心愛的麂皮外套延長使用時間，也讓外套隨著時間養出獨一無二的韻味。

防水、防污是關鍵：出門前記得要噴上麂皮專用防水劑，可以避免雨水或油漬滲入。切記不要在潮濕天氣穿它上街。 清潔要輕柔：若表面沾上灰塵，使用麂皮刷沿同一方向輕輕刷去。若有污漬，可用麂皮橡皮或少量白醋輕點處理，千萬別用濕布用力擦拭。 保存也需要空氣：麂皮外套應吊掛於通風陰涼處，避免陽光直射。建議每週用麂皮刷梳理一次，可保持絨面柔順與蓬鬆。

麂皮外套怎麼穿搭？

五種風格，一件麂皮外套絕對就可以搞定？

1. 學院知性派：

選擇翻領剪裁、色調溫潤的麂皮夾克，搭配白襯衫、領帶，與樂福鞋，就會是最經典的秋日組合。麂皮的霧面質地讓整體氣質更柔和，帶有一種高知識分子的文藝感。

2. 波西米亞自由派

流蘇、駝色或是褶飾細節都是想要展現波西米亞風格的重點。另外，也可搭配長洋裝或高筒靴，營造出70年代嬉皮的氛圍。這種風格特別適合週末出遊或音樂祭。

3. 都會酷女孩

深色麂皮（黑、墨綠或深巧克力）搭配窄版牛仔褲與皮靴，就能展現都會女孩時髦冷冽的氣場。款式上，飛行員款或短版設計也能強調肩線與腰線，視覺上俐落又帥氣唷。

4. 復古摩登派

試著將麂皮與光澤材質混搭，例如絲質襯衫、亮皮長靴或金屬配件，營造霧光與亮光的對比。這樣的組合能瞬間提升造型層次感。

5. 跨季節實穿派

輕薄麂皮外套其實可從秋天一路穿到初春。內搭針織或襯衫、外罩風衣或披肩，就能讓你輕輕鬆鬆應對不同氣候的改變。

精選推薦九款值得入手的麂皮外套

01 Miu Miu 麂皮外套

Miu Miu 麥芽棕麂皮束腰外套。柔軟質地重新詮釋了這款外套的線條，獨特之處在於同色系皮革細節，展現了Miu Miu女孩的大膽風格與魅力。

價格約NT$230,000。

直達官網

02 Miu Miu麂皮外套

這款Miu Miu麂皮外套以蠟面為主要處理。不僅提升了這款外套獨有的線條美感，同時也因為有壓紋標誌和結合男女元素的金色鈕釦細節，更能展現與眾不同的品味。另外，這款獵裝式的外套也偏中性款式，因此時髦男女都可以嘗試。

直達官網

03 Miu Miu蠟面麂皮短夾克

這款Miu Miu蠟面麂皮外套也是以蠟面麂皮製作而成，短版的夾克設計，不僅時髦又百搭，是本季入手不會後悔的款式。

價格約NT$235,000。

直達官網

04 Celine 麂皮外套

Celine 100%羊皮絨面革外套，有著經典的版型以及俏麗的彼得潘領，而腰間上的兩個半圓形貼合口袋有著少女味十足的設計，太迷人了。

價格約NT$175,000。

直達官網

05 Loewe 山羊皮絨面氣球夾克

Loewe這款夾克是LOEWE x Albers聯名系列的其中一款。這件夾克採用輕盈的山羊絨面革製成，輪廓寬鬆，飾有靈感源自約瑟夫．阿爾伯斯（Josef Albers）「向正方形致敬」系列的嵌花方塊圖案。

價格店洽。

價格店洽。

06 Magda Butrym 麂皮夾克

Magda Butrym棕色復古麂皮飛行員夾克，這款超大號皮夾克，散發著濃鬱的復古氣息。夾克採用飛行員夾克版型，肩部線條流暢，配有收腰鬆緊帶、拉鍊和扣門襟，以及超大號翻蓋前袋，無論是洋裝、長裙或是褲裝都非常適合。

價格約NT$100,000新台幣。

直達官網

07 ALLSAINTS 灰色麂皮羊皮外套

ALLSAINTS RYDER灰色麂皮羊皮外套。這款皮衣外套以上等麂皮製成，落肩線條與高立領設計重新定義結構感，而隱藏式開襟設計讓線條更顯俐落，展現現代騎士夾克的全新樣貌。

價格約NT$20,600。

直達官網

08 Sandro Oversize麂皮夾克

Sandro Oversize麂皮夾克。設計上有著圓形的落肩、翻領，長袖，雙排扣，前口袋等時髦細節，是適合上班也適合假日出遊的秋冬穿搭之友。

價格約695歐元。

直達官網

09 Sézane麂皮夾克

Sézane軍裝式襯衫麂皮夾克。這款來自巴黎當紅的Sézane品牌，是目前巴黎女人非常喜愛的時髦首選之一。這款短版麂皮夾克，有著標準的駝絨面革、經典襯衫領、軍官襯衫的翻蓋，以及漂亮的飾釦，能兼顧俐落又保有優雅的韻味，難怪每天開店後就大排長龍。

價格約410美元。

直達官網

10 Isabel Marant翻領麂皮夾克

Isabel Ｍarant翻領麂皮夾克有著長版的設計能讓你應付秋冬寒冷的季節，而領口的披肩領襯著毛茸茸的仿羊羔絨，保留著品牌滿滿浪漫的DNA，帥氣流浪的同時也能化為浪漫的波西米亞女郎，怎能不愛？

價格約1,390美元。

直達官網

麂皮外套的迷人之處，除了上述的漂亮細節之外，還有一點是不在於它有多「新」，而是它能陪你度過多少個季節。因為那種經年累月的光澤、被手指摩擦出的獨有柔亮、以及每次上街都能被風吹出不同紋理的質地，不正是「麂皮外套」的價值所在？

