2025秋季常青田徑賽登場 選手展現壯世代實力

88歲「噴射機阿嬤」再度站上起跑線！由中華民國常青田徑協會主辦的「2025秋季臺北國際常青田徑錦標賽」15日上午於臺北田徑場熱鬧展開，本屆共有53支隊伍、580名選手參賽，並邀請香港、新加坡、日本、韓國及南非等世界好手同場較勁，以運動搭起國際交流的橋梁，展現臺北多元文化薈萃的城市魅力。

在世壯運熱潮延續下，今年臺北市共有超過90位選手站上跑道，其中60歲以上選手就有33位，以實際行動證明「年齡不是界限，運動才是底氣」。其中，素有「噴射機阿嬤」之稱的林潘秀雲，身為世壯運金牌選手及短跑、跳遠等多項全國紀錄保持者，依舊以絕佳狀態亮相；同為全國紀錄保持者的黃淑茹（鉛球、鐵餅、鏈球）、姚逸瀚（鐵餅）、吳義農（1500公尺、1600公尺接力）、林東昇（1600公尺接力）及謝忠和（2000公尺障礙賽、1600公尺接力）等臺北市好手也相繼登場，讓賽事更添看點。

體育局副局長湯皓宇蒞臨現場為選手加油打氣，湯皓宇表示，看見壯世代選手在跑道上全力衝刺，展現「人生無限可能」的精神，令人深受感動，也再次印證運動絕不被年齡限制，而是持續不懈的努力與態度。

湯皓宇進一步指出，臺北市長期推動全齡運動與運動平權政策，不僅持續擴展運動空間、汰換更新專業設施設備，也積極布建新興運動據點，完善多元族群運動服務，致力打造市民「隨時可運動、處處能運動」的友善環境，使不同年齡與需求的族群，都能安心自在享受運動。

體育局提醒市民朋友，賽事將持續於15日及16日在臺北田徑場全力開跑，歡迎把握週末時光到場觀賽，一同為選手加油喝采，近距離感受跑者們在賽道上全力以赴、挑戰自我的熱烈氛圍與精彩表現。

資料來源:台北市政府