2025秋冬新香水推薦！香墅旅程、Jo Malone London、Diptyque、潘海利根、Amouage、歐瓏、TOM FORD、SHIRO、Trudon、Maison Margiela…必收清單
EX NIHILO湛藍之斐濃香精
延伸品牌經典的湛藍之斐淡香精，EX NIHILO在2025年秋冬推出湛藍之斐濃香精BLUE TALISMAN Extrait de Parfum，一款更深邃、更令人著迷的全新演繹。
調香大師 Jordi Fernández 在原有的基礎上重新構築香氣結構，加強花香與琥珀調的質地，同時增添更豐富的細節。
前調：以在淡香精版本中便已存在的甜梨香氣為主，濃香精使用了更高的比例，呈現多汁、明亮、飽含日光氣息的果香，為香氣揭開清透、光采的序幕。
中調：由兩款白花構成的核心；橙花帶來細膩、蜜香、並帶有微微柑橘感的層次；阿拉伯茉莉則以更香甜、更柔和，具備果香感的氣息，強化這份溫暖而璀璨的花香調核心。
底蘊：琥珀般溫暖、帶可口感的尾韻。溫暖的香草與奶油質地的檀香木交織，釋放帶杏仁感、柔軟且令人上癮的香氣，創造持久、感性的嗅覺印象。
花香琥珀調
前調：甜梨、佛手柑
中調：橙花、阿拉伯茉莉
底蘊：香草、檀香木、麝香、Ambrofix®、琥珀木質調
Narciso Rodriguez高級訂製麝香系列-緋絨番紅花淡香精Safran Musc
麝香一直是Narciso Rodriguez香水的靈魂標誌。而高級訂製麝香系列更選用全球最珍稀的原料，展現純粹且優雅的香氛藝術，讓麝香成為每一款香水的核心靈魂。全系列共推出七款。
2025年秋冬，Narciso Rodriguez推出全新的緋絨番紅花淡香精 以全球最珍稀且昂貴的香料-番紅花為核心，融合濃烈麝香與絲絨般麂皮香調，展現神秘、濃烈且高貴的頂級香氛魅力。
每年藏紅花僅在秋季花開兩到三週，每朵花僅產三根花柱，需十萬朵藏紅花方能取得一公斤，因此被譽為「紅金」，價值甚至超越黃金。在緋絨番紅花淡香精 中，番紅花釋放辛香皮革氣息，並帶有細膩木質層次，與印尼廣藿香及麝香完美融合，勾勒出感性、迷人的香氛畫面。
香墅旅程Parfums de la Bastide艾克斯佛手柑檀木香水
香墅旅程2025秋冬推出的新香水艾克斯佛手柑檀木香水，英文名稱Sillage意為「香氣軌跡」，指的是用香者在移動之間，空氣中那抹若有似無的香氣餘韻，不張揚卻能讓人記住。
艾克斯佛手柑檀木香水正是這份「低調的存在感」，明亮的佛手柑，交織檀香與麝香的溫潤，揉合一縷淡淡茶香，營造出乾淨、細膩而持久的香氣流轉。
燥灌木的煙燻氣息交融，介於活力與寧靜之間，如同一杯剛沖好的佛手柑茶，浸潤著木質與香草的香氣。
前調的卡拉布里亞佛手柑帶來一抹清新光澤，中調茶香輕盈浮現，為氣味注入寧靜與透明感，基調則由檀香與麝香構築出柔和奶香的木質尾韻，整體香氣平衡、流暢，乾淨柔軟、難以忽視。
主要香調：佛手柑、檀香、麝香、茶香調
BYREDO「夜幕系列」2025全新香氛暗影烏木奢華香精
BYREDO「夜幕系列」以稀有的香材、高濃度精油描繪出夜色的神祕層次。這次全新瓶身以玻璃雕琢，搭配古銅色的金色瓶蓋還有全新金銀雙色噴頭，整體高級又有質感！
2025 年全新香調「暗影烏木」，前調以藏紅花、尤加利、紙莎草，散發出朦朧的煙燻氣息揭開序幕；中段轉入烏木、晚香玉和茉莉精油交織的馥郁花香；最後以礦物琥珀、廣藿香、岩薔薇精油、檀香木收尾，營造出夜幕低垂的沉靜氣場。
初調：藏紅花、尤加利、紙莎草
中調：烏木精油、晚香玉精油、茉莉精油
基調：礦物琥珀、廣藿香、岩薔薇精油、檀香木
Jo Malone London 2025秋冬限定派對系列香水與香氛蠟燭
Jo Malone London為節慶派對時光注入歡愉驚喜，2025秋冬限定派對系列(其實就是我們習慣的聖誕系列)以「美食調Gourmand Fragrance」為靈感，將節日餐桌上的經典味覺化為馥郁香氣。從溫暖的杏桃香料飲品、可口大麥餅乾，到經典回歸的薑餅、苦橙調酒與 Gin Tonic，每一款香氛都如同與味蕾的親密對話。
這次的瓶身都擁有圓球般的瓶蓋，搭配大膽且精緻的色彩點綴，宛如派對桌上迷人甜點與晶瑩剔透的雞尾酒。
1.全新香水：檀香木與蜜漬杏桃香水Sandalwood & Spiced Apricot Cologne
2025年全新登場的聖誕香水。以檀香木的溫厚木質搭配蜜漬杏桃的果香甜韻，展現如派對調飲般的歡快魅力。
輕盈果香揭開序幕，檀香木則為香氣注入沉穩質感，最後以溫潤香草收尾，綻放細緻柔和的尾韻。是一款專屬派對節慶氛圍的香氛，低調卻極具存在感。
初調：蜜漬杏桃
中調：檀香木
基調：香草
2.經典回歸！苦橙限量版香水Orange Bitters Cologne
自 2016 年聖誕節限量發表以來，苦橙香水以獨特的柑橘木質香調深受喜愛，成為每年秋冬限定系列中備受期待的回歸之作，這次也再度躍升為冬日派對的經典焦點。
前調以甜橙與苦橙交織，釋放出清爽中帶有微苦的柑橘氣息，如同節慶調酒的沁涼開場。辛香氣息隨之展開，帶來鮮明的張力與律動感。尾韻以檀香木收束，增添圓潤的厚度與延續性，營造大人味十足的洗鍊氛圍。
初調：甜橙
中調：苦橙
基調：檀香木
3.午夜麝香與琥珀限量版香水Midnight Musk & Amber Cologne
這款於2020年推出的限定香氣，一經上市便迅速銷售一空，成為許多香水愛好者心中的經典之作。
午夜麝香與琥珀香水以清新與性感交錯，帶來截然不同的秋冬印象。開場的杜松子香氣俐落而涼爽，猶如夜幕下的第一口 Gin Tonic。中調琥珀釋放出溫熱光澤，流動而細膩，烘托出華麗卻不張揚的氣息。最後麝香緩緩浮現，帶來低沉而神秘的層次，讓香氣宛若舞會尾聲的輕語般縈繞心間。
此外，它的香調融合了木質調與美食香氣元素，在沉穩中帶著一絲誘人甜香，彷彿在冬夜裡緩緩品味一杯調酒，既有深度，又讓人感到舒適安心。
初調：杜松子
中調：琥珀
基調：午夜麝香
4.薑餅限量版香水Ginger Biscuit Cologne
充滿節日溫度的經典回歸之作，以辛香與烘焙調交織出聚會時光的快樂氣息。
前調帶來薑與肉豆蔻的辛香，瞬間喚醒味蕾，如同剛出爐的薑餅釋放的暖香，微辣中透著甜意。中調融合榛果與烤麥芽，營造出溫暖甜香的美食畫面，讓人聯想到香脆餅乾與焦糖堅果的交融。最後零陵香豆與糖香慢慢浮現，留下柔和卻帶點俏皮的尾韻，讓人想起歡聲笑語中交換甜點的美好時刻。整體香氣如同節慶甜點般誘人，是典型的美食系香氛，溫馨、療癒又令人上癮。
初調：薑
中調：烤榛果
基調：靈陵香豆
5.全新香氛蠟燭！金穗大麥香氛工藝蠟燭Golden Barley Classic Candle
承襲熱賣的罌粟花與大麥香水，這股深受喜愛的美食香調首次以居家香氛形式亮相，將隨身氣息延伸至生活空間。
全新金穗大麥香氛工藝蠟燭，以大麥的清新穀香為主調，糅合香草的溫潤甜韻，再現如同廚房裡新鮮出爐的大麥餅乾香氣，溫暖而療癒。點燃之際，不僅營造安心與愉悅氛圍，更喚醒童年記憶中聞到餅乾香氣單純而美好的幸福片刻，讓節慶時光在熟悉氣息中倍感溫馨。
香調：大麥、香草。
Maison Margiela REPLICA FANTASIES復刻幻象系列新香
Maison Margiela在2024年推出「REPLICA FANTASIES 復刻幻象系列香氛」，以三款獨特香氣引領人們穿越感官，觸及心靈深處，循著氣息探索未知的自己。
2025年再推兩款新香水。
1.夢中人淡香精Ideal One
訴說著人類對原始親密的渴望，它既是一個提問，也是一次靈魂的邀請：理想中的自己是什麼樣貌？理想的伴侶若化作香氣，又會以何種氣息圍繞？香氣在此成為一面鏡子，引領人們凝視自身與關係的真實。
細膩的肌膚香調交織貼膚麝香、溫潤香草與帶有煙燻氣息的癒創木，編織出既感性又動物性的氛圍，彷彿呼吸之間，已然與對方融為一體。
超現實香氣：肌膚香調
核心香材：麝香、香草、癒創木。
2.星空低語淡香精Celestial Whisper
我們始終被守護、被無形的溫柔擁抱。它帶領大家回到最純粹的安定，體驗自身如同小宇宙般的廣闊與完整，感受無窮無盡的愛與庇佑。
核心的超現實原料—星辰煙霧香調，木質醛香帶有煙熏和金屬質感，以細膩芬芳的白煙環繞，彷彿散發著正向能量的光暈。
超現實香氣：雲煙香調
核心香材：焚香、醛香、雪松。
TRUDON首推香精「紅色夜宴NUIT ROUGE」系列
以蠟燭聞名的TRUDON其實也有香水，2025年秋季更推出全新香精系列 「NUIT ROUGE紅色夜宴」描繪夜色中層層堆疊的感官與情緒。
系列由兩位調香師Yann Vasnier與Émilie Bouge聯手創作，以20%高濃度香精奢華呈現，三款香水各自演繹夜的不同面貌。
1.45°灼金香精
宛如體溫升高般的熱度悄然蔓延， 45°灼金的誕生，源於對「夜色之初」的想像，那一刻空氣尚未冷卻，感官卻悄悄升溫。
香氣由佛手柑與蜂蜜揭開序幕，前者明亮清透，像夜幕即將落下前的最後一抹光；蜂蜜則緩緩流淌而出，如金色琥珀般甜潤，在肌膚上綻放溫柔餘韻。隨後，三重馬達加斯加香草交織而成的主體漸次展現：香草原精帶來近乎動物感的馥郁氣息，CO₂ 萃取的香草則添上甘草般的細膩深度，天然香草醛綻放出奶香與花感交融的甜美氣息，如絲般纏繞，觸動感官。
琥珀香草調
前調：蜂蜜香調、佛手柑
中調：馬達加斯加香草原精、馬達加斯加 CO₂ 香草、喬木
後調：安息香、天然香草醛
2.Midnight Omen夜諭香精
擷取「夜」最深沉的片刻為靈感。
這款木質琥珀香氛以如夜光閃爍的柑橘、牡丹與番紅花作為序章，帶來一抹神祕微光，隨後過渡至鳶尾與紫羅蘭的花粉質感，如絲絨幕簾緩緩掀開，柔軟卻充滿未知。中段的皮革與羊絨木氣息，則如命運的語言，一句一句地鋪展在肌膚上，彷彿來自另一個時空的神諭。
木質琥珀調
前調：柑橘、牡丹、鳶尾草根、番紅花
中調：紫羅蘭、羊絨木、檀香（尼泊爾）
基調：廣藿香、麝香、苔蘚
3.Mystique 魅影香精
是一款專屬於夜的香氣，一場只會在黑暗中展開的儀式。靈感源自夜晚中的祕密儀式。
香氣由皮革與番紅花揭開紅色夜幕，雪松的乾燥木質感為開場注入儀式般的莊嚴感；接著，沉木與檀香在空氣中緩緩流動，如夜裡的煙霧飄盪不定；紙莎草的氣息則帶出一種遠古記憶的觸感，讓香氣沉潛於心。最後，基調中的琥珀、廣藿香與烏木 將夜的餘溫封存，為整體香氣畫下沉穩而悠長的尾聲，如深夜過後未曾說出的夢。
皮革木質調
前調：皮革、番紅花、雪松
中調：沉木、檀香、紙莎草
基調：琥珀、廣藿香、烏木
TRUDON紅色夜宴香精也有推出小香水禮盒。3×15ml禮盒/ NT 5,980
延伸閱讀：
【美妝說書人】世界上第一顆香氛蠟燭Trudon，近四百年歷史、有專屬製蠟師、最受歡迎香味是這些
Diptyque青黛琉璃淡香精LAZULIO
Les Essences de Diptyque系列2025年再推出新香「青黛琉璃淡香精」，很特別的是以孔雀羽毛為靈感，出自調香師Quentin Bisch之手。
Lazulio這一名稱來自青金石(lapis-lazuli)，這種半寶石的湛藍色調閃耀神秘光芒，呼應孔雀羽毛的夢幻高貴質感。
青黛琉璃淡香精明媚而濃郁，酸澀生動的大黃完美融入充滿香脂與奶油香氣的安息香之中，令整款香氛更顯豐潤魅惑。海地岩蘭草的靈動木質香氣與柑橘香進一步深邃了氣息的層次，而一抹玫瑰更提升了優雅質感。
當中使用的安息香由寮國在地社群悉心栽種，Diptyque秉持對自然的敬意，甄選遵循環境友善與責任倫理的供應商，只為實現更具責任感的採集旅程。
延伸閱讀：
DIptyque頂級香水系列登場！濃縮大自然美景，把珍珠、珊瑚、樹皮、睡蓮…化為細緻氣息
潘海利根薩維爾剪影淡香精The Cut
靈感來自英國倫敦的薩維爾街區(Savile Row)，這裡以高級訂製西裝服務聞名。這次潘海利根以極致精準的剪裁呈現香氣輪廓，將馥奇香調裁製出俐落、優雅又充滿現代氣息的風格，如同完美剪裁的西裝。
清新薄荷帶來明亮而充滿活力的前調；冷杉香脂迷人的氣息散發細膩、深邃且充滿個性的張力。；薰衣草與絲柏交織，流動經典內斂的深度，是令人著迷的中調層次；尾韻中雪松的沉穩與岩蘭草的柔韌相互呼應，如同頂級訂製西服般柔軟輕盈然而溫暖包覆。
馥奇調
前調：薄荷精油、羅勒、乳香脂
中調：薰衣草、快樂鼠尾草、絲柏
基調：岩蘭草、冷杉香脂、雪松木
滿額贈還特地推出了量尺，非常符合香水「訂製」的意象。
Atelier Cologne歐瓏青玉烏龍珍稀淡香精Oolang Monochrome
Atelier Cologne歐瓏自「無極烏龍淡香精」上市後，便成為品牌最受喜愛的代表之一。
2025年歐瓏以更精緻細膩的意象，推出青玉烏龍珍稀淡香精Oolang Monochrome，以層層堆疊的香氣描繪出清晨到暮色的靜謐時光。
「青玉烏龍珍稀淡香精」以清新綠意的柑橘調開場，透過歐瓏獨家專屬原料的烏龍茶諧香為基底，並揉合明亮的義大利香檸檬，帶來茶山晨霧的第一印象。而中調散發著來自印度與馬來西亞廣藿香的濕潤泥土與煙燻氣息，營造出自然且神秘的深度，尾韻由美國維吉尼亞雪松所塑造，乾爽挺拔的木質香調與帶有回甘甜感的正山小種諧香氣息相互交織，為整體香氣帶來深邃而靜謐的收束，彷彿步入清晨武夷山的茶田。
有別於無極烏龍以明亮柑橘和烏龍茶香交織的氣息，青玉烏龍在香材比例與質感上更為精緻細膩。它以更純粹的茶香呈現溫潤與層次，並在廣藿香與雪松的運用上更添深度與靜謐感，讓整體香氣更加柔和且持久。
柑橘木質調
前調： 烏龍茶諧香、香檸檬
中調： 廣藿香
後調： 雪松、正山小種諧香
延伸閱讀：
【美妝說書人】法國歐瓏Atelier Cologne亞洲首間旗艦店在台灣！店內必逛亮點+必買香水推薦
AMOUAGE詩情扉頁系列綠杉凝脂OPUS XVI Timber
來自阿曼王室御用的AMOUAGE，自創立以來始終堅持以珍稀香材調製香氣，更將每一款作品視為藝術創作的延伸。其中，詩情扉頁系列(The Library Collection)就是以圖書館為啟發，將香氛視為無形的書頁，每一章作品皆承載一種對生命、思想或記憶的深度探索。
2025年，AMOUAGE推出第十六章「Opus XVI – Timber 綠杉凝脂」靈感汲取自大地，以加州紅杉與皇家綠乳香為主軸。創作靈感來自美國加州「巨杉國家保護區」的紅杉樹，是地球上體型最宏偉且長壽的生命體之一。而來自阿曼佐法爾高地的 Hojari皇家綠乳香，是阿曼傳統四級乳香(綠、銀、褐、紅)中等級最高且最為稀有的一種，其色澤晶透如青瓷，氣味清新純淨，自古在阿拉伯文化中擁有神聖地位，也承載著阿曼土地的靈魂記憶，更是自然持久力量與睿智的意象，與加州的巨杉樹遙相呼應。
而綠杉凝脂侵來也帶著「恆久」、「深邃」與「智慧」的概念。香氣由辛香暖意開場：小荳蔻的芳香與明亮的粉紅胡椒就像晨霧中穿越林地的第一縷陽光。絲柏的清新木質調與針葉氣息為香氣注入平靜而沉穩的基調；中調香脂冷杉融合木質與樹脂氣息，營造松林般的寧靜氛圍，皇家綠乳香則以純淨清澈的神聖香氣喚起古老土地的精神記憶；最後尾韻由波旁梵尼蘭、檀香、雪松與廣藿香交織而成。沉穩雪松與淡淡煙燻質感，廣藿香則為整體香氣增添一抹草本土壤氣息，而秘魯聖木在尾聲點亮靈性的光芒，讓整體氣息宛如森林低語，承載自然智慧與深層精神回聲。
標準木質調
前調：絲柏、小荳蔻、杜松、粉紅胡椒、可可
中調：醒目薰衣草、香脂冷杉、Hojari皇家綠乳香
後調：祕魯聖木、波旁梵尼蘭、檀香、雪松、廣藿香
TOM FORD私人調香系列東方旅人Oud Voyager
私人調香系列東方旅人(Oud Voyager) 作為TOM FORD沉香宇宙的全新延伸，延續品牌經典之作-神祕東方(Oud Wood)的靈魂氣質，卻以截然不同的面貌再創沉香新境。
神祕東方(Oud Wood)以乾燥木質與辛香氣息，勾勒出沉穩內斂的東方神秘；而東方旅人(Oud Voyager)則以花香交織沉香，鋪陳出剛柔並濟、感性而不失力量的現代氣場。
當中還使用專為TOM FORD打造的獨家花香沉香三重蒸餾精萃(Floral Oud Tri-Distillate)，將天竺葵與原生紅牡丹香氣層層交織，重新詮釋沉香的深邃張力。
前調以天竺葵精油為香氣注入明亮而果香四溢的生命力；豆蔻與番紅花精油則添上一層包覆感十足的溫暖。清新的柑橘與粉紅胡椒交織出閃耀的開場。原生的紅牡丹香氣接著浮現，沉香則為整體香氣奠定深邃木質基調，並在廣藿香、岩蘭草、莎草與麝香的溫潤氣息中推向高潮。
SHIRO限定香氛「和紅茶」
SHIRO限定香氛系列隨著季節變化，2025年秋天特別推出「和紅茶」。今年的「和紅茶」在原有茶葉與麝香的柔和甘甜中, 加入了藺花香茅葉水作為亮點，為香氣增添一絲清新氣息。
由清爽的佛手柑與檸檬為前調揭開序幕，接著進入紅茶、 茉莉與玫瑰溫和交織的中調；最終由雪松、 廣藿香與麝香相互交融，綻放出高雅而深邃的尾韻。
「和紅茶」是SHIRO茶系香氛中最富深沉韻味與層次的一款，帶有比「白茶」更濃郁的花香氣息，融合了茶葉的香醇韻味與麝香的柔和甜美，也非常推薦給喜愛「伯爵茶」香氣的人。
延伸閱讀：
日本北海道小眾香氛保養品牌SHIRO在台灣首開實體專櫃，必買經典商品推薦這10樣！
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 【香氛研究所】禁忌香水你敢噴嗎？大麻香調、費洛蒙香水、罌粟花香真相解密
