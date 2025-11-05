2025秋季酒款推薦｜威士忌搭港點、茶酒進酒單、居家酒廠、聯名酒吧一次掌握

黑松 × 金門酒廠：打造自己的桶陳高粱，風味實驗室「可可太妃1.0」限量登場

可以想像你家就是一間「酒廠」嗎？黑松攜手金門酒廠推出全台首創「風味實驗室-自圓其熟桶陳組」，將橡木桶熟成概念帶進日常生活。組合中包含一座以百年天然橡木打造的小型透視橡木桶、兩瓶經過十道工序特製的金門高粱酒（750mL／58.2%），以及配件與底座，讓酒迷能夠在家體驗桶陳過程，觀察風味與色澤隨時間變化，釀出專屬自己的風味金高。

橡木桶經特殊烘烤，具備明顯「可可太妃」風味基調，搭配的高粱酒則為其量身訂製，確保熟成後風味穩定且層次豐富。特別的是，小橡木桶設計為透視款，能觀察酒色隨熟成而加深，並讓環境氣味滲入，進一步改變風味表現。官方甚至曾在火鍋店、溫泉旅館與製香舖進行場域實驗，每個場域熟成出的酒，皆展現不同風味輪廓，從煙燻與蜜餞，到礦物與辛香，各具特色。 限量推出的「可可太妃1.0」版本，即日起於全台酒專及7-ELEVEN預購通路陸續上架，建議售價 NT4,380。









台灣琴酒新銳四選推薦：鳳梨、柴魚、萬壽菊與啤酒花等等多元風味

台灣琴酒熱潮持續升溫，除了風味實驗，也逐漸走出地方辨識度與個性語彙。以下四款與 TTL 合作推出的限量酒款，正是目前最能代表在地風土、文化記憶與調酒可能性的琴酒選擇，從熱帶水果、日式出汁、草本療癒，到啤酒苦韻，構築出當代酒吧的新靈感基底。

UNIJU × TTL：「金鳳」鳳梨琴酒

選用屏東鳳梨與迷迭香共同蒸餾，帶有果香與草本尾韻，結構清新有層次。適合搭配氣泡水或熱帶系調酒，風味討喜好駕馭。

Sipping × TTL：「柴魚湯底」琴酒

靈感來自柴魚高湯，以柴魚與昆布帶出鹹鮮基調，香氣煙燻且收尾甘甜。推薦純飲或作為馬丁尼變奏，搭配冷盤與生食風味更佳。

Sipping × TTL：「萬壽菊」琴酒

將萬壽菊與香茅、陳皮、胡椒等共同蒸餾，呈現出東方草本與柑橘辛香的融合感。適合與蘇打水調和放大清爽個性，也適合微涼季節純飲。

TAIFOONG × TTL：「啤酒花」琴酒

啤酒花與琴酒的結合在台灣仍屬新鮮嘗試，這款酒帶有 IPA 式的柑橘皮與苦韻，跳脫甜感套路，搭配 tonic 或葡萄柚蘇打都相當合適。









KIRIN 一番搾 × 白啤酒新品：小麥與果香登場，清爽系啤酒正式上市

KIRIN 一番搾啤酒推出全新「白啤酒」版本，正式在台上市。這款新品主打小麥帶來的柔和口感與清爽果香，風味相較一般啤酒更加圓潤，苦味低、餘韻淡雅，適合想要輕鬆小酌的人。不同於常見的小麥啤酒偏濁厚重的印象，KIRIN 採用獨家「一番搾製法」，僅使用首次萃取的麥汁，呈現清澈透明的酒體與乾淨細緻的香氣。整體口感設計偏向平衡、清新，酒精濃度為 5%，適合作為日常餐搭或輕鬆飲用的選擇。

包裝設計以白色為基調，搭配手繪風果實與麥穗插圖，視覺清新簡潔。產品容量為 500ml 鋁罐，預計將於全台 7-ELEVEN、momo 購物網、家樂福、Jasons、city’super 等通路販售。KIRIN 表示，這款「一番搾白啤酒」歷時三年研發，目的是希望帶來一款不同風格的啤酒選擇，讓消費者在日常也能找到更適合自己節奏的飲酒方式。







臺虎精釀 × S.C Lab：「茶嗨」紅茶氣泡酒讓高山風味也能微醺登場

當阿里山紅茶不只存在茶杯裡，而是變身為一款清爽氣泡酒，這就不是一般的喝茶了。臺虎精釀聯手茶蒸餾專家 S.C Lab 仃杉實驗室，推出全新聯名《茶嗨 阿里山紅茶氣泡酒》，將來自 1300 公尺高山的紅茶香氣，透過特殊蒸餾工法保留後，製成可輕鬆啜飲的 Tea Highball。紅茶花香與檸檬果韻交織，尾韻是細膩單寧與綿密氣泡，喝起來像紅茶氣泡水，但多了一點微醺的優雅。

S.C Lab 一直以「茶是語言，酒是工具」作為品牌理念，從自家茶園出發，結合釀酒師 Pouria 的蒸餾技術，把茶香發揮到極致。而這次與臺虎精釀的合作，也讓這款酒更貼近日常，適合餐桌、野餐、或只是想來點不一樣的微醺午後。《茶嗨》即日起正式上市，準備讓你用紅茶乾一杯秋天的風味。

茶嗨 阿里山紅茶氣泡酒

臺虎精釀與茶酒實驗室 S.C Lab，攜手打造的阿里山紅茶Highball。精選高海拔的阿里山紅茶和 S.C Lab 自家茶園所產的仃杉紅茶特製的紅茶蒸餾酒，獨特的蒸餾技術完整提取了茶葉的蜂蜜、焦糖、甜美花果香，佐上檸檬片浸泡所賦予的清新檸檬香氣，最後是溫和的單寧結合細緻氣泡感作為結尾。售價NT120/罐，330ml。販售通路：臺虎精釀直營門市、Mia C’bon、微風超市復興店、city’super。





臺虎精釀 × Oktoberfest：十月限定「好大杯」開喝

每年秋天，德國慕尼黑的啤酒節總是讓人心癢癢，臺虎精釀也來參一腳，推出節慶感滿點的「十月慕尼黑限定啤酒」，再現巴伐利亞的乾杯氛圍。這款限量罐裝啤酒酒精濃度 6%，帶有焦糖餅乾、烤榛果與一點草本香氣，喝起來溫潤又有個性，是秋天最適合舉杯的選擇。即日起到10月5日，臺虎門市同步開啟 Oktoberfest 模式，德式豬腳、限定生啤全上桌，還推出一公升「好大杯」版本，讓你乾得豪邁、喝得過癮。點指定酒款還能直接把限量啤酒杯帶回家，一邊乾杯一邊收藏，今年啤酒節，臺虎陪你一起 Prost！

十月慕尼黑限定啤酒 Oktoberfest

口感飽滿的酒體，展現出迷人的深邃酒色，帶來如焦糖餅乾以及烤土司般的烘烤氣息，並搭配來自貴族啤酒花的草本與辛香料香氣，以含蓄的苦度乾淨收尾，輕鬆暢飲不膩口，一起舉杯歡慶酒香滿溢的Oktoberfest！售價NT120／罐，販售通路：所有臺虎直營門市、City Super、微風超市復興店。





臺虎「百香啵啵」10% 高酒感甜中帶狠登場

你有喝過會讓人醉的百香綠嗎？臺虎精釀把最熟悉的手搖變成今晚最狠角色，全新推出妹酒系列第六彈《百香啵啵百香綠茶啤酒》，酒精濃度高達 10%，是顏值高、力道也高的「甜美殺手」！其靈感來自大家都熟的百香綠，《百香啵啵》把茉莉綠茶的清香與百香果的熱情酸甜完美結合，再加入氣泡帶來輕盈感，一開罐果香撲鼻、入口茶感回甘，喝著喝著，甜甜的外表下酒勁默默上頭，是那種會笑著說好喝，卻轉頭突然茫掉的派對利器。

這款新作延續妹酒系列一貫風格：甜美外衣、剽悍靈魂。氣泡細緻、層次豐富，百香果像陽光灑進酒裡，綠茶則穩住整體節奏，收尾還帶點茉莉的白花香氣，微醺感不只是來自酒精，更像是一場精心編排的味覺演出。視覺上，金屬光澤包裝加上閃爍「啵啵泡泡」，就像開趴前的預熱節奏。《百香啵啵》將於 9 月 17 日起在全家、OK、萊爾富、家樂福、Mia C’bon、愛買與 City’super 上市。





SUNMAI × 阿強西瓜：西瓜原汁調酒有夠「青」

還以為水果調酒只是香精加氣泡？SUNMAI 金色三麥這次來真的！最新推出的「這瓶有瓜」直接刷新你對水果酒的想像，每罐竟然用了整整一斤花蓮西瓜現榨而成，超過 70% 的原汁含量，喝起來就像冰果室現打的西瓜汁，還多了點微醺的暢快。金色三麥找到來自花蓮玉里的「阿強西瓜」，產地直送、當季現榨，不只為了好喝，也是真心想解決台灣瓜農每年產季滯銷的問題。從產地到酒桌，一邊支持在地農業、一邊讓你的酒精選擇更靠近真實食材，天然甜度、無添加香料，喝得到誠意，也喝得到台灣土地的風味。

視覺設計也超有梗！整體包裝像是爆料記者會現場，「有瓜」雙關字玩到極致，不只抓住吃瓜群眾的眼球，也成功把「永續農業」這件事，塞進年輕人的日常話題裡。這瓶酒不只是降火神器，更是風味、永續、幽默一次到位的社群強打。即日起「這瓶有瓜」在全家便利商店限量開賣，每罐售價99元（500ml）。





Moonrock × S.C Lab 聯名琴酒「Mooncha」登場

酒友們肯定對台南「Moonrock」酒吧不陌生，他們最近與專研茶酒蒸餾的「S.C Lab 仃杉實驗室」合作，以「Mooncha」為名推出限量琴酒，酒款以南投信義鄉青心烏龍為基底，搭配陳皮、佛手柑、香茅、迷迭香與粉紅胡椒，既保留了台灣高山茶的厚實香氣，也有果香、草本與一點辛香收尾，乾淨清亮。以調酒師的語言來說，它是一支能應付多種場景的風味基底；對習慣喝茶的人來說，它讓調酒有了熟悉茶湯也拉長了尾韻。

「Moonrock」也同步推出三款特調，「Mooncha & Tonic」將琴酒與通寧搭配，加入烏龍茶凍作為裝飾與口感變化；「有影有茶」則將 Mooncha 搭配炭焙烏龍茶、百香果與青梅利口酒；以及「BeMooncha」，混合了黃檸檬汁、雪莉酒與蘇打，則走一個酒感清爽、層次滑順的方向。這三款調酒各有性格，酒感、茶香與果味的拿捏都很清楚，有著一貫的簡潔與細節。

「Mooncha」採限量販售，實體瓶身包裝延續「Moonrock」一貫的低調美學，由調酒師廖乙哲（阿廖）設計酒標，瓶身採極簡線條呈現，也延續了仃杉實驗室過去的酒標風格。目前僅於 Moonrock 店內及 S.C Lab 官方渠道限量販售，數量不多，有興趣的人不妨趁早一探。

Moonrock × S.C Lab「Mooncha」

香氣：野薑花為主調，伴隨香檬果皮的清新芳香，底蘊浮現淡雅包種茶氣息。

口感：入口花香明亮，中段展現柑橘的酸甜與油脂感，與茶香交織出平衡；尾韻則以包種茶收斂，俐落而清透。

風格：「花 – 果 – 茶」三段主軸，風味線條清晰，層次分明，內斂優雅又帶著當代琴酒的俐落風格。



發售資訊 『Moonrcha』將於即日起限量上市，數量有限，售完為止。 售價：1,800/ 瓶 Mooncha

銷售據點： 台南 Moonrock、Paripari apt.、台北 廟東食肆、S.C Lab









永邑國際 × 嘉農酒莊：「紫米野薑花酒」登場，果實酒也可以很有態度

如果你還以為果實酒只是甜甜好入口，那這瓶「紫米野薑花酒」會讓你改觀。由永邑國際與嘉農酒莊聯手推出的新作，用台東池上有機紫米加上人工手摘的東河野薑花釀製，一瓶酒用上整整一斤的原料，經21天發酵與10天熟成，讓花香、米香和自然酸甜層層展開，喝起來像在喝台灣夏天。

永邑這幾年持續推地酒系列，從柴燒龍眼、玄米、紅肉李到鳳梨釋迦，每一款都和台灣食材、風土有關，也讓果實酒擺脫餐後酒的既定印象。這次與講究永續的嘉農酒莊合作，從原料到包裝都思考環境友善，延續「喝得到理念」的初衷。

這瓶新作也進駐台北文華東方的「Café de LUGANO」，並與調酒師 Zack 合作開發聯名特調，像是以紫米野薑花酒加上百香果、紫蘇調出的氣泡風味，喝起來酸甜清爽，也有用鳳梨釋迦酒搭配蓮霧與粉紅胡椒的 tropical 系調酒。這些組合把果實酒帶進更多元的餐飲場景。「紫米野薑花酒」說明了台灣果實酒的下一步，特別適合關注在地食材的品飲者，或者正在找點不一樣的清爽微醺，那麼這瓶就相當值得一試。





百富 × 鼎泰豐：單一麥芽威士忌與小籠包的風味搭配

誰說威士忌只能搭牛排或甜點？這次百富決定大膽嘗試，將單一麥芽威士忌帶進台灣人的日常味覺記憶，與「鼎泰豐」來場風味交鋒。不只是把酒擺在小籠包旁邊圖個新鮮，而是在信義區打造期間限定快閃店，從「百富12年雙桶」、「百富14年加勒比海蘭姆桶」到「百富21年波特桶」等經典酒款出發，細緻設計出餐酒搭配。像是招牌「小籠包」搭配「12年雙桶」，焦糖與橡木桶香氣包裹住湯汁肉香；「紅油抄手」則配上「16年法國皮諾甜酒桶」，清爽果香平衡辣韻；連「芋泥小包」也找到靈魂伴侶，「21年酒款」帶有奶油太妃糖尾韻與淡淡煙燻，甜中帶香，意外契合。





百富豐味交饗聯名體驗店

每年「百富」都勇於挑戰，從過去與 fine dining 餐廳、甜點品牌合作，到今年直接挑戰台灣人最熟悉的菜色，重新拆解「吃飯」與「喝酒」之間關係，「鼎泰豐」更罕見的放手讓酒登上餐桌，「百富豐味交饗聯名體驗店」即日起至10月31日在遠百信義A13 一樓北面廣場登場，限時呈獻跨界餐酒體驗。同期間，鼎泰豐全台門市亦同步推出200ml獨家規格「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」，讓大眾以更親近的方式感受威士忌與料理在餐桌上的風味共鳴。活動詳情與報名資訊，請見活動網站（http://bit.ly/3Wl2rzC）





週末「客座調酒之夜」

另有週末「客座調酒之夜」，邀集九位來自北中南的知名調酒師，名單涵蓋《亞洲五十大酒吧》入選酒吧與百富威士忌學院歷屆獲獎者：台北｜去斯萬家 小魚、Lit Lit 單大成；台中｜好吧 Elvis、Calvin、Chan Chan 權震、老裁縫 逸峰、Somm Mixing glass Liz；台南｜Moonrock 阿廖；高雄｜MALTAIL Jessy。以百富與鼎泰豐相映的精神為靈感，創作每日限量匠藝特調。此外，即日起至10月31日止，全台29間精選酒吧也同步推出聯名調酒與鼎泰豐佐酒點心，從紅油抄手到桂圓酥，演繹百富12年雙桶的細緻層次，帶來一次真正能入口的南北風味對話。 完整酒吧名單與活動資訊，可於百富單一麥芽威士忌LINE OA查詢（http://bit.ly/46NhWoU）

















格蘭利威 × 球場 × 米其林台味

延續保樂力加集團旗下單一麥芽威士忌品牌「格蘭利威 The Glenlivet」今年以「創星台味世界之最」為主題，攜手棒球國手陳傑憲與百萬創作者 The DoDomen Ian，在全台最新、最大的亞太國際棒球訓練中心打造一場別開生面的球場米其林饗宴。以四個壘包象徵不同品飲場景，串聯從家飲、酒吧、星級料理到創意 Fusion 料理等風味體驗，傳遞品牌創新不設限、讓世界看見台灣品味的企圖。保樂力加集團連續八年透過「獨獻台灣系列」深耕在地市場，格蘭利威也持續強調其高年份酒款（如格蘭利威18年）能與星級餐飲完美搭配，打造高端鑑賞級風味層次，完美詮釋品牌「創新自我」的精神。





軒尼詩「雙瓶禮盒 × 茶酒調飲」

以經典干邑為基底，融合台灣茶文化，軒尼詩今年中秋推出限量「雙瓶禮盒組」，主打 X.O 與 V.S.O.P 各搭配經典瓶（700ml）與隨身瓶（50ml），不僅適合家宴聚會分享，也方便戶外野餐、烤肉攜帶，將中秋聚會轉化為充滿儀式感的品飲時刻。

V.S.O.P 禮盒

特別印製「Henny Tea」茶酒調飲配方，將40ml軒尼詩 V.S.O.P 搭配烏龍茶，即可輕鬆調製出香氣清爽、層次豐富的中秋茶酒，為節慶注入嶄新的飲酒提案。品牌更溯源至創辦人李察．軒尼詩十八世紀經營茶葉與生命之水的背景，將干邑與茶的連結賦予文化厚度與歷史情感。

X.O 禮盒

以沉穩琥珀色澤與黑胡椒、蜜餞水果、巧克力交織出的深邃香氣，展現軒尼詩長達150年的干邑釀造工藝。V.S.O.P 雙瓶禮盒 NT1,595（含700ml + 50ml）、X.O 雙瓶禮盒 NT6,470（含700ml + 50ml）





僅此一場的「路易十三」秋季奢華品酩體驗

頂級干邑之王「路易十三」今年秋季於台北信義新光三越 A9 館打造預約制期間限定展示間，即日起至9月30日限時開放。其空間不僅完整展出品牌經典系列，還包含5cl迷你瓶、70cl經典瓶、1.5公升Magnum、3公升Jeroboam、6公升Mathusalem等不同瓶型，連輕巧可隨身攜帶的10ml珍萃裝「The Drop」也能一併欣賞。現場同步陳列多款品牌限量酒款，包括向光之城巴黎致敬的《1900》時光典藏系列、極為罕見的Rare Cask 42.1與黑珍系系列。若想一親芳澤，也能在展示間內預約單杯品酩體驗，感受這段跨越世紀的干邑傳奇。此次同步開放 2026 馬年／歲末全新包裝的限量預購，以傳承跨越世代的生命之水，獻給懂得為未來乾杯的你。









人頭馬君度「月圓星璨」詮釋奢雅風格

人頭馬君度集團（Rémy Cointreau）今年以「月圓星璨時刻」為題，推出一系列限定包裝與尊榮酒款，結合法式美學與工藝精神，傳遞對團聚時光的致敬。「人頭馬 CLUB 干邑」特別推出限定版禮盒，設計靈感來自夜空與星軌，瓶身浮雕金色星芒，極具收藏價值；另有以 XO 為基底、專為亞洲市場設計的「人頭馬金色蘭花干邑」，風味濃郁飽滿、香氣綿長，極具節慶氛圍。

除了推出中秋限定包裝與經典酒款，人頭馬君度還特別為秋季節慶打造四款主題調酒，從星座靈感延伸至火、土、風三種元素，讓每一杯都有專屬性格。像是「The XO Flare」用火焰點燃柳橙皮精油，凸顯 XO 的奢華香氣；「The Rémedy」選用生薑與蜂蜜，混搭出1738的溫潤厚實；「La Palme」則以坎城影展為靈感，加入覆盆子泥與氣泡檸檬飲，酸甜中帶有層次；而「Flying Negroni」則是經典 Negroni 的輕盈進化版，結合法式 VSOP 與風元素，氣泡感十足，喝起來更適合派對氛圍。

致敬摩羯座與土元素調酒

Rémy Martin 1738 - The Rémedy

材料：人頭馬 1738 40ml、青檸汁或葡萄汁 20ml、蜂蜜糖漿 10ml、生薑糖漿 10ml。

做法：以上材料加入冰塊放入雪克杯中搖勻，過濾兩次後倒入 OLD FASHIONED 杯，加入冰塊、放上生薑片裝飾。

此外，來自艾雷島的布萊迪酒廠，今年推出的全新12年與15年威士忌，加上去年上市的18年，一起在 2025 年《The Spirits Business》主辦的「世界威士忌大師賽」中一舉拿下金獎！這場比賽是由專家進行盲測評選，而這波得獎不只替布萊迪再添一筆漂亮戰績，也證明他們在風味、工藝上的堅強實力。





麥卡倫「Classic Cut 2025」台灣搶先亞洲首發

延續經典復刻系列的年度風味傳統，2025年麥卡倫「Classic Cut 經典復刻」以葡萄柚為主軸香氣，融合美國與歐洲雪莉橡木桶，以及美國波本桶熟成酒液，展現出焦糖杏仁、檸檬蛋白霜、香草奶酪與蘋果酥等多層次香氣，堆疊出豐富又平衡的酒體結構。此次酒精濃度為50.6%，是接近原酒強度的經典風味，純飲濃郁飽滿、加水則香氣綻放細節。

作為全亞洲首發的限量版本，「Classic Cut 2025」是麥卡倫連續第九年推出的復刻系列，延續品牌兩百年來對風味的執著與創新，也體現出品牌在釀酒工藝上的傳承與風格記憶。無論是資深藏家或入門品飲者，皆能從這款作品中感受到葡萄柚清香與木質辛香交織出的優雅餘韻，除了收藏也是中秋送禮的絕佳選擇。





帝亞吉歐中秋推三款匠藝威士忌

今年中秋，帝亞吉歐（Diageo）以三款風格各異、蘊含匠心的威士忌，詮釋團圓節慶的多樣情境。來自「蘇格登深焙16年單一麥芽威士忌」靈感取自東方焙茶文化，酒液融合烘焙香氣與圓潤口感，適合靜賞明月的獨酌時刻；「慕赫16年單一麥芽威士忌」則延續經典肉脂風味，佐以雪莉桶熟成，濃郁醇厚、特別適合搭配中秋烤肉、家族聚餐，讓味蕾也參與節慶氛圍；而「 Johnnie Walker XR21年調和威士忌」則象徵傳承與祝賀，以皇家御用酒廠調和技藝打造出圓潤而豐富的層次，成為高端送禮與餐桌對酌的首選。





新生代歌手 Sabrina Carpenter × Johnnie Walker

全球銷售冠軍的蘇格蘭威士忌品牌 Johnnie Walker 最近找來新生代女歌手、葛萊美音樂獎得主 Sabrina Carpenter 合作，為威士忌注入全新風味。這次攜手推出專屬調酒設計，靈感來自她最新專輯《Man’s Best Friend》，此計畫將隨著他《Short n’ Sweet》的巡演陸續登場，不只把經典 Black Label 調酒玩出新花樣，也展現 Sabrina 一貫的自信、幽默與獨特風格。這是品牌首度攜手音樂人展開長期合作，從音樂到調酒場景，讓「Keep Walking」精神以更年輕、更自在的方式被看見。





中秋烤肉的煙燻好朋友：噶瑪蘭威士忌「泥煤新作 × 雪莉桶冠軍酒」

台灣本土威士忌品牌噶瑪蘭也為中秋佳節獻上完美搭檔，不只帶來兩款個性鮮明的「泥煤新作」，還有屢獲國際金獎肯定、經典回歸的 Fino 雪莉桶單一麥芽威士忌，讓中秋餐桌從主菜到酒杯都充滿層次香氣。

首次亮相的「經典獨奏泥煤桶原酒」與「波本桶泥煤雪莉桶原酒」皆選用蘇格蘭泥煤麥芽，透過宜蘭在地環境熟成，展現獨特的東方泥煤風味。無論是直接品飲，還是搭配炭火燒烤、煙燻香腸與肥腴海鮮，都能碰撞出大人感十足的香氣火花。而曾在 ISC 國際烈酒競賽拿下金牌的「Fino 雪莉桶原酒」也再次回歸，以細緻優雅的雪莉桶韻味與溫潤酒體，為團圓夜增添溫暖尾韻。





格蘭多納 Glendronach 奢華雪莉桶三重奏：21、30、40 年熟成一次到位

喜歡雪莉桶風味的威士忌愛好者，最近應該會對格蘭多納（The GlenDronach）這組全新系列感到興趣。品牌一次推出21年、30年與40年三款高年份作品，全部採用 Oloroso 與 PX 雙雪莉桶長時間熟成，是品牌少見同時公開三款「熟成天花板」等級的力作。三款酒都由首席調酒師 Rachel Barrie 負責調和，除了年份本身的稀有性，最吸引人的還是格蘭多納一貫的厚實雪莉桶風味，像是熟成乾果、巧克力、咖啡、香料這些經典輪廓，在不同年份中有各自的細緻變化。尤其是 40年版本，以1978、1983和1984三年份原酒調和、原桶強度裝瓶，不僅限量，也象徵品牌對「時間價值」的詮釋。全系列同步換上新包裝，胡桃木紋外盒、鍍金年份標記，細節處理得更現代、俐落，也更有陳列感。無論是當作節慶禮物，或是收藏自飲，都很有記憶點。









SPORTS NATION × unDer lab：聯名調酒「黑馬」出擊

從台北紅到南部的現象級運動餐廳「SPORTS NATION」，今年進駐新光三越台南小西門，為南台灣帶來一場結合體育文化、餐酒氛圍與城市潮流的全新場域。不僅有多螢幕轉播賽事、份量十足的經典美式下酒菜，這回更攜手入選「亞洲 50 大酒吧」的台南在地酒吧 unDer lab，共同推出限定聯名調酒「黑馬 BLACK HORSE」，正式將運動場上熱血的節奏，延伸至杯中。

「黑馬 BLACK HORSE」以波本威士忌為基底，混入黑咖啡與榛果利口酒，酒體沈穩不失柔和，入口帶有熟成木質調性與堅果香氣，尾韻則以微酸的柑橘香拉出結尾，像是一杯介於 Old Fashioned 與 Espresso Martini 之間的風味交叉，帶著玩味、也有深度。對 unDer lab 而言，這杯調酒延續了他們擅長的「故事性混調」風格。目前調酒僅在「SPORTS NATION」台南店販售，期間限定至10月中。

SPORTS NATION運動餐廳 台南小北門店

台南市北區西門路四段135號3F（新光三越台南小北門店）

06-703-0009

營業時間：11:00～24:00

試營運時間：2025年8月29日至9月25日

正式開幕時間：2025年9月26日

















｜未滿十八歲禁止飲酒・飲酒過量，害人害己｜

