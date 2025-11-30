2025秋鬥主題「反戰求生」 鄭麗文：跟土地同生共死的是台灣勞工農民
一年一度的秋鬥遊行今天（30日）在凱道登場，今年主題為「反Lie求真！反戰求生」，吸引近百人上街表達訴求。對於總統賴清德日前喊出將投入高達新台幣逾兆元的國防特別預算，國民黨主席鄭麗文痛批，「必須跟這塊土地同生共死的是我們的勞工和農民」，她呼籲一定要讓國際社會了解，台灣人愛好和平，台灣人民要遠離戰爭，不要讓台灣淪為火藥庫。
秋鬥籌委會今年訂定活動主題為「反Lie求真！反戰求生」，喊話政府別領導國家走向戰爭，反對美國無條件採購沒有必要裝備，排擠台灣社會福利及教育各種預算支出。
另外，秋鬥團體今年提出4大主張，包含推動退休金制度改革、勞工團結維護勞動權益、迅速審議通過外送員權益保障及平台管理專法，以及廢除藍領移工工作年限，全面檢討移工面臨的制度性歧視與困境。
秋鬥大遊行今天下午2點多從立法院周邊濟南路集結，行經台北車站、公園路，最後人潮齊聚凱達格蘭大道。大約下午4點，國民黨主席鄭麗文抵達凱道會場，鄭上台時表示，台灣這幾年歷經疫情、美國貿易關稅戰對台灣經濟造成重大衝擊，民進黨政府一直說要提高基本薪資所得，種種努力還是趕不上物價飛漲的速度。
鄭麗文指出，台灣傳統產業、服務業這幾年進入寒冬，大家把關注度放在護國神山群，殊不知提供台灣最多就業機會的是傳產和服務業；台灣的服務業淒慘不是因為疫情，而是因為陸客無法來台灣，旅遊業立即休克，至今看不見黑暗中的曙光。
對於總統賴清德日前拋出兆元國防特別預算，鄭麗文痛批，如今勞工們看到一次又一次的空頭支票，真的能換來台海的和平嗎？「必須跟這塊土地同生共死的是我們的勞工和農民」，她相信和平是不能倒退的底線，也是不管政治光譜都應該共同團結捍衛的價值，一定要讓國際社會了解，台灣人愛好和平，台灣人民要遠離戰爭，不要讓台灣淪為火藥庫。
