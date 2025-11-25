2025秋鬥行前記者會（2） (圖)

生活中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導2022年曾以國民黨籍參選大安文山議員的高揚凱，去年棄藍投綠，今年更參與積極罷免賴士葆的活動。今天（24）高揚凱在文山區正式成立"競選後援會"，吸引近百名宗親、支持者相挺。民進黨在這區有三席空間，兩席在任，一席是趙怡翔留下來的缺，除了高揚凱之外，還有劉品妡、陳聖文、詹晉鑒共四人，要搶這一席次，可以想見競爭相當激烈！主持人：「好彩頭。」舞獅團送上好彩頭，祝福高票當選，再次投入北市大安、文山議員選戰的高揚凱，在近百名宗親、支持者見證下，正式成立競選後援會！台北市議員(民)鍾佩玲：「高揚凱，加油，高揚凱，加油。」同為新動力信賴之友會的現任議員鍾佩玲，站台力挺。現年41歲的高揚凱，家族為國民黨本土派，2022年曾代表藍營參選失利，去年轉投民進黨，更參與罷免賴士葆活動，但他不害怕被貼上背刺標籤，堅持做對的事。高揚凱成立競選後援會，現任議員鍾佩玲站台力挺。（圖／民視新聞）北市大安文山議員擬參選人高揚凱：「我個人是認為說，所謂的本土意識是不斷有在覺醒當中，就包含我一樣，我是認為說，改正自己的路線其實不算晚，發現如果自己有錯誤的話，隨時都可以改正，最重要的不是跟別人比，把自己的事情做好，把自己的優勢發揮出來，這才是最重要的。」趙怡翔留下來的席次，形成四搶一的局面．大安文山區除了高揚凱，還有被視為趙怡翔接班人的劉品妡，捲土重來的陳聖文、年輕里長伯詹晉鑒，以及現任議員簡舒培、王閔生，社民黨的苗博雅也難以撼動，綠營有三席空間，初選預估提5席，競爭相當激烈。2026民進黨北市大安、文山區議員初選競爭激烈。（圖／民視新聞）北市大安文山議員擬參選人陳聖文：「在我的服務處，雖然已經開幕了，但是沒有正式的舉辦開幕茶會，所以以現階段來說，我的任務是把地方的市政，服務做到最好。」北市大安文山議員擬參選人劉品妡：「雖然我身為新人，但我想從趙怡翔議員服務的時期，在到更早之前，阮昭雄副秘書長，在大安文山所做的建設與耕耘，我想我們團隊在大安文山區的地方民眾，都是看得到也找得到的，也希望延續這樣的服務精神，繼續來為我們大安文山區，做更多更好的建設。」2026大選倒數一年，綠營小雞們提前深耕部署，要在深藍選區試圖殺出重圍！原文出處：綠營四人搶趙怡翔空缺席！ 高揚凱今成立競選後援會 更多民視新聞報導難逃詛咒！前總統甘迺迪35歲孫女自曝「癌末」：只剩不到1年壽命快訊／黃子佼與37名被害人全數和解 律師團發布聲明曝悔悟心境「願用餘生成為更好的人」洪秀柱怒批高市早苗不負責任！吳思瑤反嗆國民黨：中共應聲蟲

民視影音 ・ 21 小時前