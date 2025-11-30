2025秋鬥遊行今登場 批逾兆元國防預算排擠社福教育

「反戰求生，反戰求生！」一年一度秋鬥遊行登場，今（2025）年以「反戰求生」為訴求，批評民進黨政府不斷提高國防預算，以及提出1.25兆國防特別預算，無助兩岸和平且將排擠社福、教育等預算，指出政府應重視勞動者權益，才能強化社會韌性，也邀請兩大在野黨主席鄭麗文、黃國昌與會。

「購買軍購，就是賣台！就是賣台，拒當炮灰！」參與遊行的民眾大喊著口號。

民進黨發言人卓冠廷表示，「特別預算就沒有排擠到社福，或是教育其他相關預算的可能性，投資國防就是投資和平，投資國防就是投資產業。」

民進黨回應，面對中國持續的文攻武嚇，台灣向來秉持「備戰不求戰」提升自我防衛能力，呼籲不應在中國威脅下製造內部對立。而兩岸學者指出，共軍近年來快速且大量擴張軍力，引起各國警戒，台灣不可不慎。

台大政治系名譽教授明居正說：「共軍戰備警巡，現在搞剛剛講的台灣海峽內水化，所以國際社會，別的不要說你光看台海情勢，大家認為你不信守承諾，你破壞國際秩序。」

而在外交場域，中國則不斷挖我牆腳，近期我國加勒比海友邦聖文森大選結果出爐，由反對黨新民主黨獲勝，終結友台總理龔薩福（Ralph Gonsalves）24年的執政，由於新民主黨立場親中，並曾主張與台灣斷交，讓各界擔心邦交國再亮紅燈。

外交部發言人蕭光偉指出，「台灣與聖文森國，共享民主、自由、人權等普世價值，持續與聖國攜手推進多項榮邦計畫，並在既有堅實的基礎上加強雙邊合作，深化共融互惠的夥伴關係。」

外交部表示，我駐聖文森大使第一時間親自向新任總理傳達賴總統的祝賀，強調台聖44年邦誼深厚，台聖將持續緊密合作。