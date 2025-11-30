2025秋鬥遊行今登場 轟賴清德1.25兆國防預算：危害兩岸和平走向戰爭

2025秋鬥遊行今（30）日登場，今年以「反戰求生」為訴求，批評民進黨政府提高國防預算、提出1.25兆特別預算等，將排擠社福與教育，也邀請2大在野黨的國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌參與。

主辦單位表示，今年主題為「反Lie求真、反戰求生」，堅持反戰、反軍購立場，活動約百餘人上街，從立法院群賢樓附近的濟南路集結，行經台北火車站、公園路，最終抵達凱達格蘭大道。

秋鬥遊行於立法院群賢樓前集結，並出發到凱達格蘭大道。（劉偉宏攝）

秋鬥提出4大主張，首先是推動退休金制度改革，勞工、公教退休要撥補，建立整合永續的退休金制度；第二，勞工團結維護勞動權益，保障勞工合法休假權利，面對關稅壓迫，不裁員、不降勞動條件。



秋鬥續指，第三，迅速審議通過外送員權益保障及平台管理專法，建立外送平台公開透明的演算法及暢通的停權申訴機制與賠償，保障外送員獲得公平明確的報酬與相關保險；第四，廢除藍領移工工作年限，全面檢討移工面臨的制度性歧視與困境。

秋鬥召集人黃德北表示，民進黨政府不斷提高國防經費，提出1.25兆國防特別預算案，甚至計畫在2030年將國防預算提升至GDP 5%，以戰備戰的做法恐怕讓台灣走向戰爭，也將嚴重排擠社福與教育的預算支出，所以他們今天站出來喊出「反戰求真」。



出席的醫師蘇偉碩則說，1.25兆國防預算就是史上最大詐騙計畫，若美軍會來，幹嘛花錢買軍火？若美軍不來，1.25兆軍費就能抵抗解放軍攻台？即使增加10倍變成12.5兆都無法解決，所以兩岸問題要依照《兩岸人民關係條例》，與對岸展開和平談判，避免陷入俄羅斯與烏克蘭兄弟相殘的局面。

而民進黨發言人卓冠廷則對此表示，「特別預算沒有排擠到社福，或是教育其他相關預算的可能性，投資國防就是投資和平，投資國防就是投資產業。」



民進黨也回應，面對中國持續的文攻武嚇，台灣向來秉持「備戰不求戰」提升自我防衛能力，呼籲不應在中國威脅下製造內部對立。

