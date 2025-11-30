2025秋鬥遊行訴求「反戰求生」 批政府軍購排擠教育社福

2025秋鬥遊行今天(30日)登場，約百餘人參與，今年主辦單位訴求「反Lie求真！反戰求生！」，反對政府軍備預算暴衝，呼籲政府停止無條件向美採購不必要的軍事裝備，以免排擠國內教育社福等其他民生預算。

2025秋鬥隊伍今天下午2點從立法院群賢樓前集結出發，沿途行經台北車站、公園路，最後抵達凱達格蘭大道。遊行隊伍沿路高喊口號：『反Lie求真！反戰求生！反軍購霸凌，反軍購勒索！遵守一中法理，兩岸和解對話！』

秋鬥籌委會表示，今年秋鬥團體提出捍衛勞動者權益的主張，包括推動退休金制度改革，勞工、公教退休要撥補，建立整合、永續的退休金制度；呼籲盡速通過外送員保障專法、廢除藍領移工工作年限，全面檢討移工面臨的制度性歧視與困境。此外，堅持台灣人民反戰、反對美軍購的立場，呼籲推動兩岸和平發展，並檢視台灣本勞、移工權益與農業政策、能源政策、生態環境政策、文化補助政策、社福政策、新住民權益等問題，而號召人民上街，就是戳破執政黨「抗中保台」的虛假謊言。遊行隊伍主持人張宏婷：『(原音)我們站出來就是要戳破這個謊言，向民進黨政府說不，所以我們的口號叫反Lie求生。然後我們也反對戰爭，我反對關稅戰，反對台獨，把台灣引向戰爭的邊緣。』

勞動人權協會代表周湧則批評，明年軍備預算大幅增加，但台灣勞權多年未見進展，若立法院不擋下軍購預算，勢必排擠民生支出，人民吞下苦果。

秋鬥主辦單位成員許孟祥坦言，他們今年的訴求在網路上引來不少批評，很多人罵他們「賣國賊」，甚至連遊行時都有人罵他們是「投降派」，但台灣是民主國家，尊重每個人發言權利，但他們仍要大聲呼籲停止無條件向美國採購軍事武器。(編輯：許嘉芫)