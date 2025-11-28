「2025秋鬥」周日凱道登場 中正一分局周邊交管

「2025秋鬥-工農聯合救台灣」及「人權市集、辦桌」活動將於周日（30）於凱達格蘭大道、濟南路一段、青島東路、鎮江街等路段舉行，轄區中正一分局警方將在進行交管。

青島東路與鎮江街活動交通管制示意圖。（圖／警方提供）

警方表示、本次集會遊行活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽北市公共運輸處02-27274168（該處查詢網站http://www.pto.gov.taipei/）或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

凱道與濟南路等路段遊行活動交通管制示意圖。（圖／警方提供）

中正第一分局為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場及遊行沿線路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；另本次集會遊行活動管制措施亦將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導。

警方籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間；另駕駛人如行經管制區域時務必提高警覺小心駕駛，並請遵守員警之指揮疏導減速慢行，共同維護交通順暢與安全。

集會地點及遊行路線說明如下：

一、「2025秋鬥」集會遊行活動：

(一)群眾集結地點：

114年11月30日12時起，濟南路一段（中山南路【不含】至林森南路【不含】）北側往西全線車道，管制車輛通行，俟遊行隊伍整隊出發後即解除道路管制（視交通狀況提早或延後管制、開放）。

(二)遊行路線（14時出發）：

立法院群賢樓前（集合後出發）→（直行）濟南路一段→（右轉）中山南路→（左轉）青島西路→（右轉）公園路→（左轉）許昌街→（右轉）館前路→（左轉）忠孝西路北側車道→（迴轉）重慶南路口→（直行）忠孝西路南側車道→（右轉）公園路→（左轉）凱達格蘭大道（集會後解散）。

(三)集會處所：

114年11月30日12時起，凱達格蘭大道（中山南路【不含】至公園路【不含】）北側6線車道，管制車輛通行，供主辦單位硬體設備進場搭設作業，預計至當（30）日18時活動撤場結束，始開放車輛通行（視交通狀況提早或延後管制、開放）。

(四)總統府周邊安全維護區：

為維護總統府、司法院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街、懷寧街、重慶南路等路段，以架設安全阻隔設施，避免群眾移轉聚集。

二、「人權市集、辦桌」集會活動：

114年11月30日6時起，鎮江街（忠孝東路【不含】至青島東路【不含】）西側1線車道，管制車輛通行；同（30）日8時起，青島東路（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）東、西向全線車道，管制車輛通行，預計至當（30）日24時活動撤場結束，始開放車輛通行（視交通狀況提早或延後管制、開放）。

