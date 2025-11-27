2025科技新創競賽頒獎典禮鏈結企業與新創拓展新局

經濟部舉辦「2025科技新創競賽頒獎典禮」，科技新創競賽出題企業代表及貴賓合照。

為展現臺灣科技新創能量，推動創新技術落地應用，經濟部日昨於松山文創園區舉辦「2025科技新創競賽頒獎典禮暨展示交流活動」，由莊銘池主任秘書頒贈感謝狀予本屆出題企業，共同見證臺灣企業與新創合作的成果。活動吸引來自全臺新創生態系夥伴踴躍參與，包括育成中心、加速器、企業創投與法人機構等，現場貴賓雲集，包含台北市電腦公會童子賢榮譽理事長、華碩葉嗣平副總裁、凌羣電腦劉瑞隆總經理、台灣萊雅師逸樺總裁、奇美食品宋宗龍總經理、屏東基督教醫院余廣亮執行長等，共同力挺新創。

經濟部指出，全球正迎來 AI、數位轉型與淨零減碳的革新浪潮，創新將是臺灣產業升級的關鍵動力，本屆以「創新驅動、包容成長」為主軸，從育成、驗證到市場導入，全程支持新創企業成長，促成新創與企業建立合作，讓創意華麗轉身成商業模式，而科技新創競賽與潛力新創選拔恰是推動這股改變的重要平台，不僅讓新創企業找到實踐舞台，也讓企業在轉型中尋得解決方案，形成臺灣新創生態系的重要循環。

經濟部中小及新創企業署舉辦「科技新創競賽」今年邁入第四屆，累計吸引逾百家次國內外大廠出題，包含聯發科、華碩電腦、日月光、和碩聯合科技、群光電子、台電公司、台水公司、台灣萊雅、奇美食品、聚陽實業、理想大地、凌羣電腦、欣辰健康、康博健康等知名企業，最終卅二家新創企業脫穎而出。競賽透過企業出題、技術驗證與 PoC 實證合作，讓新創企業針對產業需求提出解決方案，快速搭起企業與新創間合作的橋梁。

本次活動也邀請「科技新創競賽」及「潛力新創選拔」中脫穎而出的四十八家優秀新創展示成果，聚焦「淨零永續」與「健康照護」兩大主題，展現我國新創在產業轉型與跨域應用上的前瞻實力。現場吸引超過廿五家投資機構及企業創投代表到場進行一對一洽談，協助新創業者拓展市場並爭取資金挹注。

新創企業是推動經濟創新與產業升級的重要角色，未來經濟部將持續推動新創與企業鏈結合作，協助新創從「技術萌芽」邁向「拓展市場」，進一步國際布局。期盼更多企業與新創攜手成長，讓臺灣創新動能持續發光，成為引領全球科技的新力量。