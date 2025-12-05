2025科管學會年會400產官學研菁英齊聚 科技管理獎得主、新科院士揭曉

《圖說》科技管理學會頒發第27屆「科技管理獎」，個人獎得主陳力俊（左二）、童子賢（左三）、鄭平（右三）與學會團隊合影。（圖／工研院提供）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】「2025中華民國科技管理學會年會暨論文研討會」，12月4日至5日在國立清華大學盛大舉行，吸引超過400位來自產業、政府、學術與研究機構的關鍵人士參與。年會除頒發科技管理領域最高榮譽的個人獎與團體獎外，同步舉行新任院士授證典禮。賴清德總統亦特別致賀電，肯定科技管理學會長期推動國際鏈結、跨域整合與科技治理，為臺灣建立更具競爭力與韌性的產業基礎。

科技管理學會理事長彭裕民表示，今年年會以「科技賦能、人本共榮」為主題，議程聚焦AI、半導體、ICT國際化與全球科技局勢變動，呈現科技管理在當前產業轉型浪潮中的核心角色。臺灣正處於全球科技鏈的戰略節點，面對競合關係快速重組，科技不僅是推動產業升級的技術引擎，更是支撐永續治理與社會發展的重要力量。彭裕民強調，唯有促成產學深度合作、加速創新生態系成熟，臺灣才能在國際科技競局中持續強化自主性與影響力。

清大科管學院院長彭心儀指出，科技管理研究正邁向以場域驗證、跨域協作與科技倫理並重的新階段。清大將持續以台積館為核心基地整合資源，深化科技管理的研究厚度，並透過年會促成產業界、學術界與青年人才之間的知識交流，使科技管理研究能在更廣泛的社會場景中展現價值。

本屆年會同步公布第27屆「科技管理獎」得主，個人獎得主包括：臺灣聯合大學系統主席陳力俊、和碩聯合科技董事長暨策略長童子賢、達電子董事長鄭平，三位得主在科技創新推動、永續治理深化與國際合作布局上皆具長期貢獻，其成果為科技管理實務樹立指標性典範。

科管學會指出，今年共有8位來自半導體產業、科技研發機構與管理領域的領袖當選院士，包括：SEMI全球行銷長暨臺灣區總裁曹世綸、工研院電光所所長張世杰、工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑、振躍精密滑軌董事長陳萬來、清大教授、科管院在職專班執行長王俊程、陽明交大科管所教授黃仕斌、嘉義大學科管學系教授王明妤、雲林科技大學企管系教授、EMBA執行長李慶芳，新科院士的加入，代表科技管理學界知識版圖的持續延展，也象徵臺灣在全球科技競爭中的智識與治理能力正不斷提升。

本次年會在豐富的論壇與熱烈的交流中圓滿落幕。兩日的討論與分享，勾勒出臺灣面向未來的科技路徑，以科技為基礎、以人才為驅動，推動產業升級與社會治理同步前進。科管學會與清大將持續與產官學研界協作，為臺灣打造更具韌性、競爭力與人本價值的科技發展環境。