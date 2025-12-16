2025稻香映燈火斗南好風華 公布交通管制圖懇請配合 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】斗南鎮公所以「農情米意、璀璨星空」為主題的「2025稻香映燈火斗南好風華」系列活動，分別為12月19日晚上6時在斗南火車站前廣場進行聖誕樹點燈，20日晚上6時30分在他里霧親水公園，結合聖誕節慶、米食市集展售、親子米食DIY活動、星光藝人演唱會與180秒聖誕煙火秀，歡迎民眾踴躍參加。

斗南鎮公所將在12月20日舉辦「2025稻香映燈火斗南好風華」活動，特在今（16）日公布交通管制區域和示意圖，懇請配合以維交通順暢。（圖／斗南鎮公所提供）

斗南鎮公所推動在地觀光暨農特產品創意行銷，特分別在12月19、20日舉辦「2025稻香映燈火斗南好風華」的「農情米意、璀璨星空」系列活動，同時同步推出「斗南幸福遊程」，結合在地「御品王朝」及「永安商旅」旅宿業者、七號倉庫、偶的家、順安宮，以文化、文創、手作與祈福體驗串聯一日深度行程，讓外地旅客能進一步深度探索斗南璀璨風華。

廣告 廣告

鎮長沈暉勛表示，希望透過「農情米意·璀璨星空」活動，讓更多人走進斗南、認識地方農產與稻香文化，強化農業觀光行銷，讓在地特色被更多人看見。他也感謝所有協力單位與社區團隊的付出，讓活動順利圓滿。

沈暉勛指出，為確保活動順利進行，以下區域將進行交通管制，敬請鎮民朋友及用路人多加注意，並事先規劃改道路線，遇管制路口請遵從工作人員指示，如造成不便，敬請見諒；其管制時間自12月20日凌晨0時至12月21日清晨2時；管制區域自建國一路與大同路交叉路口起，至大同路與大同路444巷交叉路口止；替代道路建議：東科一街東科三路台1線和大同路444巷東科二街大展路

➡

台1線等兩條替代路線，也懇請過往人車配合並遵從工作人員指示，以維交通順暢而快樂出門平安回家。