2025穿透行銷第三屆短影音高峰會：跨界共振 點燃流量新時代

（記者張芸瑄／綜合報導）隨著台灣的短影音逐漸蓬勃發展，已然成為商業上不可忽視的重要行銷工具，也是全民自媒體時代的兵家必爭之地。

深耕短影音內容、專注把短影音與商業接軌的穿透行銷 X-way，於 12 月 12 日至 13 日連續兩天舉辦第三屆《穿透短影音高峰會》，今年以「『影』領未來」為題，集結知名品牌、IP、創業家、創作者，共同探討短影音時代下的流量佈局與商模演進。

圖／2025 穿透行銷短影音高峰會，深度探討短影音市場的未來趨勢及跨領域合作的商業應用。（業者提供）

本屆活動分為兩大主題場次

第一天「自媒體專場」：聚焦自媒體的變現路徑與定位策略

第二天「品牌與企業主專場」：從企業視角切入，解析如何以短影音作為行銷驅動引擎，推動企業成長

活動門票於開放首日即掀起搶購熱潮，並於 5 日內全數售罄，再次展現市場對短影音議題的高度關注與迫切需求。

圖／穿透行銷創辦人比利王以及穿透行銷執行長威利王合影。（業者提供）

兩日活動由台北市長蔣萬安致詞揭開序幕，內容指出短影音已不只是趨勢，而是品牌日常競爭的前線戰場。

本屆穿透高峰會以創作者與品牌兩大面向並行，內容重點在於無論是企業還是創作者，都必須更加理解如何把流量、轉單、商業模式連成一條線，同步考量，才能在 2026 的內容加速度中站穩位置。

面對新的一年未知的短影音市場，穿透高峰會持續提供最新的市場洞察資訊，希望讓與會的貴賓都能提早佈局好新一年的短影音策略，能在短影音紅利的風口上，持續領先。

圖／2025穿透行銷短影音高峰會，穿透行銷創辦人比利王及講者合影。（業者提供）

特別感謝 K.C WIN-WIN、積木媒體行銷、MINHON、QUAL、妮娜巧克力等企業夥伴，穿透行銷期望透過本次盛會，協助更多品牌、企業打造有效驅動業績成長的流量系統，在全新的行銷時代，能長期保有領先市場的競爭優勢。

兩日議程匯聚多位產業領袖分享短影音實戰策略：

12/12｜自媒體專場：創作者如何打造持久影響力

水湧行銷創辦人 酷炫老師：從長短影音協作解析創作者定位與內容選擇

墨樊創顧執行長 Harry：深度解讀「社群 x 電商」的品牌放大策略

Biotree 創辦主理人 小樂闆娘：分享高轉換率的私域商業模式

穿透行銷 CEO 威利王：以「長青 IP」為題，揭示穩定流量的打造方法與實戰框架

12/13｜品牌專場：企業如何用短影音提升成長速度

QUAL 創辦人 婉蓁：微型企業如何透過短影音布局多角化獲利

G SEX 創辦人 1G 老濕：分享在小眾市場中突破同質化的關鍵做法

穿透行銷創辦人 比利王：公開《2025 短影音六大變現模式》，提供品牌與創作者的成長藍圖

