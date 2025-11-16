2025竹北多元文化午茶節 市民換裝拍網美照體驗多元文化

二０二五竹北多元文化午茶節，市民換裝拍網美照，體驗多元文化，更感受城市之美。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

「二０二五竹北多元文化午茶節」周休二日在文化公園登場，風和日麗的好天氣吸引眾多市民走出家門，午後的文化公園成了最愜意的休憩場所，現場人潮絡繹不絕，氣氛輕鬆愉快。

竹北市公所表示，竹北市戶政資料統計有逾二千名新住民，而新住民家庭若加上在科技與產業領域工作的外籍專業人士，總數可能突破八千人，使城市文化日益多元。本次活動吸引大量外籍家庭熱情參與，更難能可貴的是，許多本地市民也踴躍投入，透過品嘗異國美食與茶席體驗，深入認識鄰近國家的文化風貌。

竹北市長鄭朝方表示，多元文化是現代城市的重要養分，而竹北正是一座快速成長、匯聚國際人口的城市，期盼透過輕鬆愉悅的活動，促進不同文化自然交流，像去年邀請日本的小野麗莎來演出，今年邀請法國的鋼琴巨擘理查克萊德曼演出，就是希望讓市民在日常生活中就能「看見世界、認識世界」。

活動規劃六十攤特色市集及竹北好市，彷彿一場「公園裡的環遊世界」之旅，從手作工藝、異國點心到文化小物，民眾漫步其中，感受各國風情。而最受矚目的「四國航空版餐食組」一推出即被秒殺，品嚐過的民眾紛紛讚嘆物超所值、風味絕佳。

「跨國茶席體驗」包括日本抹茶、泰國奶茶、越南蓮花茶與客家擂茶供民眾體驗，此外鄭朝方市長也特別親自體驗換裝，分別換上日本和服、泰國傳統服飾、越南奧黛與客家藍布衫，不少民眾直呼「市長根本是多國親善大使」，為活動增添驚喜與趣味。

主舞台以「客家」為主軸，邀請多位創作與客家歌手輪番演出，包括林鴻宇、陳孟蕎、陳瑋儒，壓軸登場的新竹客家女兒鄧福如更以動人歌聲，伴隨夕陽餘暉飄散在文化公園，陪伴市民度過一段多元、風味、愉悅的週末午後。