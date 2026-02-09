2025竹市購物節登錄金額65億元創新高 汽車與30萬元得主均外縣市於同百貨購物

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】「2025新竹市購物節」於去(114）年12月25日圓滿落幕，新竹市政府今(9)日於新竹大遠百舉辦「中獎人頒獎暨績優店家感謝活動」，由市長高虹安乘坐最大獎現代汽車亮麗登場，為活動成果揭開序幕。最大獎汽車得主為來自彰化的梁先生花了280元買蛋糕幸運中獎

高虹安說，此屆購物節歷時近三個月，成功帶動全市消費熱潮，累積登錄金額高達65億元，較上屆成長逾百20%，發票登錄張數再度突破300萬張，整體成果創新高。

「2025新竹市購物節」最大獎「現代汽車」以及30萬元現金得主，都不是新竹人，他們是到新竹遊玩、購物中獎，來自彰化的汽車得主梁先生，在巨城購物中心僅花280元買蛋糕、就抽中一部汽車。

最大獎汽車得主為來自彰化的梁先生，花了280元買蛋糕幸運中獎。（圖／記者金祐妤攝）

二獎30萬元現金得主、為來自台中的施先生，同樣在巨城買烤雞中獎，兩位得主直呼自己太幸運，完全沒有想到會中獎，以後一定會常常到新竹市消費。

二獎30萬元現金得主、為來自台中的施先生。（圖／記者金祐妤攝）

高虹安指出，竹市是一座以產業實力與創新能量聞名的城市，購物節的亮眼成果，不僅展現市民高度參與的熱情，更是市府與產業夥伴通力合作的具體成果。「2025新竹市購物節」市府整合超過一千五百家品牌店家共同參與，並首度納入百家「收據型特約店家」，引導消費行為深入街區、走進市場，讓經濟動能不再集中於單一場域，而是擴散至城市各個生活場景，更推出「市場專屬抵用券」，可於市場、市集與夜市等逾九百個攤位使用，吸引來自全台各縣市的民眾到新竹市消費。

產發處表示，市府持續推動跨店家合作模式，創造更多交流與成長契機，並透過市府行銷平台，協助在地品牌被更多市民與旅客看見。未來將持續完善產業支持體系，讓竹市產業發展穩健前行，成為城市經濟持續成長的重要動能。