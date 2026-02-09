2025竹市購物節 登錄金額65億元創紀錄

新竹購物節最大獎汽車1輛。(記者蔡彰盛攝)

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「2025新竹市購物節」去年底落幕，新竹市政府今於新竹大遠百舉辦「中獎人頒獎暨績優店家感謝活動」，市長高虹安說，此屆購物節歷時近3個月，帶動全市消費熱潮，累積登錄金額高達65億元，較上屆成長逾20%，發票登錄張數再度突破300萬張，整體成果創新高。

高虹安也頒發最大獎汽車以及30萬元現金，向2名中獎幸運兒表達祝賀，也特別感謝踴躍參與的商家。

高虹安說，「2025新竹市購物節」市府整合超過1500家品牌店家共同參與，並首度納入百家「收據型特約店家」，引導消費行為深入街區、走進市場，讓經濟動能不再集中於單一場域，而是擴散至城市各個生活場景，更推出「市場專屬抵用券」，可於市場、市集與夜市等逾900個攤位使用，吸引來自全台各縣市的民眾來竹市消費。

產發處表示，未來市府將持續扶植在地產業升級，從優化經營環境著手，協助產業穩定成長、強化商圈經濟韌性，並依不同產業型態，提供更貼近實務需求的輔導措施。透過數位工具導入、品牌經營輔導及行銷資源整合，協助店家提升經營效能，逐步建立品牌長期競爭優勢，朝向永續發展的城市願景邁進。

