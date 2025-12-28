2025竹田青銀同樂會登場 音樂串起跨世代陪伴

2025竹田青銀同樂會在屏東縣立竹田國中登場，吸引許多三代同堂家庭參與，以音樂串起跨世代陪伴。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東縣政府社會處舉辦的「２０２５竹田青銀同樂會-手牽手來去」，二十八日在屏東縣立竹田國中登場，吸引眾多長者、家庭與社區居民同樂。午後陽光灑落，校園草地上笑聲與音樂交織，現場氣氛溫馨而自然。

青銀同樂會活動以「青銀同樂」為核心，結合草地音樂會、跨世代舞台演出、互動闖關及樂活市集，鼓勵不同年齡層走出家門自在交流；現場可見祖孫牽手逛市集、家人一同參與遊戲的畫面，陪伴成為最真實的日常風景。

「青銀舞台」呈現多組跨世代共演的溫馨畫面，曾姓阿公與兩位孫女以鐵琴、沙鈴與手搖鈴合奏「叮叮噹」，熟悉旋律隨午後微風在校園草地間流轉；另一組表演中的鄭姓阿嬤輕聲唱起「小小羊兒要回家」，由女兒拉二胡伴奏，孫子專注地彈奏電鋼琴，三代人各司其職、默契十足。多元形式的音樂演出在舞台上輪番登場，吸引現場民眾駐足聆聽，也展現跨世代陪伴在生活中自然發生的樣貌。

此外，活動也規劃「青銀合作賽」及「青銀智多星」等互動關卡，邀請長輩與家人一同夾氣球、玩沙包，在笑聲中培養默契，也讓長輩在活動中發揮引導角色，展現豐富經驗與活力。

縣政府社會處長劉美淑表示，縣府未來將持續以社區為基礎，結合在地資源與多元活動形式，打造更多讓長者願意走出家門、世代彼此陪伴的公共交流活動，讓高齡友善落實在社區生活的每一天。