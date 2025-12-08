2025第七屆故宮南院馬拉松 翁章梁鳴槍

(記者廖建智嘉縣報導)

嘉義縣長翁章梁出席「2025 第七屆故宮南院馬拉松」，會同立委蔡易餘、故宮院長蕭宗煌等人，6時30分準時在南院慶典花園鳴槍起跑，翁章梁強調，故宮南院空間優美、氣氛宜人，作為馬拉松賽事再適合不過，也希望藉這機會邀請遊客多來嘉義遊山玩水。



故宮南院表示，跑者連續3年完賽，即能集滿「毛公鼎」、「翠玉白菜」與今年全新亮相的「肉形石」組成的限定組合「故宮三寶：酸菜白肉鍋」，獨特具文化趣味的獎牌，也成為本屆超過6000名跑友齊聚嘉義太保的吸引力。



今年賽事組別涵蓋全馬、半馬、11K、3K樂活與健走組外，首次推出7K 組，讓更多第1次參賽或輕量跑者能自在參與，同時把「史上最具食慾」的肉形石獎牌帶回家。



熱身操後，縣長翁章梁、立委蔡易餘、院長蕭宗煌、副院長黃永泰、副院長余佩瑾共同鳴槍，跑者從園區內至善湖、熱帶花園、象棋廣場一路奔馳，晨曦倒映南院建築曲線，被跑者譽為「全台最美馬拉松會場」再度獲得印證。



翁章梁說，故宮每年都舉辦馬拉松，今年特別多人響應參與，看到很多人攜家帶眷報名不同里程的賽程，也有不同程度的好手爭相挑戰，並藉此宣傳嘉義故宮南院、阿里山等知名景點，遊客利用假日安排遊程，一定不會後悔。