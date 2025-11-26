2025第三屆亞洲技能競賽11/27-29南港登場！邀全民為國手加油 免費參觀技能盛典

亞洲技能競賽是串聯產業與人才的國際平臺，也是驅動產業與技能訓練攜手前進的引擎。2023年「第二屆亞洲技能競賽」資料照。勞動部提供



「2025亞洲技能競賽」11月27日至29日將在臺北南港展覽館盛大登場，臺灣睽違30年再度以主辦國身份承接國際性技能賽事，臺灣代表團挾上屆獲大會總冠軍、贏得25面獎牌之佳績，此次回到家鄉與亞洲各國頂尖好手競逐，力拚將更多金牌留在臺灣。值此難得機會，勞動部除了邀請全民一起到場為國手加油之外，也在比賽會場以「FORMOSA 科技之島」為核心設置主題展示區，匯聚尖端科技與趣味實作，打造一場技能盛典，邀請全國民眾免費入場。

亞洲技能競賽今年邁入第三屆，臺灣隊在前兩屆總共獲得38面獎牌，上一屆（2023年）奪下12金6銀4銅3優勝，在所有參賽國家中名列第一，獲得總冠軍榮銜。今年「第3屆亞洲技能競賽」即將登場，臺灣將有49位國手分別代表44個職類出賽，規模較前屆亞洲賽增加，臺灣技能實力雄厚，期望能突破上屆佳績，再創技能成就巔峰，盼能在我國主場耀眼世界。

勞動部11月17日舉行「第3屆亞洲技能競賽奪金啟航典禮」，此次我國共有44個職類49位國手出賽，勞動部長洪申翰親自傳遞會旗予代表隊隊長陳祈聖。勞動部提供

勞動部指出，此次台灣睽違32年再度獲得國際性技能賽事的主辦權，意義非凡。這場競賽不僅做為亞洲青年展現專業技能的舞台，更是驅動產業與技能訓練攜手前進的引擎，期盼讓技能訓練能與產業需求更加貼近，讓技術趨勢同步接軌國際。除了精彩的比賽之外，為了讓民眾親身感受技能的價值，比賽會場也以「FORMOSA 科技之島」為核心概念，設置主題展示區，邀請全國民眾免費入場參觀。

勞動部表示，為展現我國政府科技實力，並強化競賽與產業合作，其中規劃設置「跨部會展示區」，展示政府前瞻科技應用成果。主題展示區特別邀請各領域企業參與設置「科技展示區」、「產業展示區」，搭配「Try a Skill 技能體驗站」等互動展區，匯聚尖端科技與趣味實作，打造一場全民的技能盛典。

「科技展示區」聚焦於生成式AI與智慧生態系，民眾可在此與AI助理對話、體驗觀光微型自駕車等，闡釋前瞻科技的無限可能；「產業展示區」則深入鏈結技能六大類群，展示AI協作型機器人、建築3D列印技術等創新應用；「跨部會展示區」則由農業部、交通部中央氣象署領軍，展現AI技術與智慧農業、氣象防災的國家級結合。

勞動部在比賽會場以「FORMOSA 科技之島」為主軸設置主題展示區。3D合成示意圖。勞動部提供

「Try a Skill 技能體驗站」邀集了28家本屆賽事贊助廠商，於台北南港展覽館1館1樓、2館1樓及4樓設置職類體驗攤位，內容橫跨製造工程技術、資訊與通訊技術、營建技術、運輸與物流、社會與個人服務、以及藝術與時尚等六大類群。民眾可親手操作3D列印、銲接實作、製作檜木筷子、體驗馬賽克磁磚拼貼等DIY課程，從觸摸、組裝到完成作品，親身感受「技能」結合創意與科技的樂趣。現場更有技能達人親自教學，讓大小朋友都能做中學、學中做，一起探索技能的無限魅力。

「Try a Skill 技能體驗站」邀請大小朋友都能做中學、學中做。勞動部提供

為了廣邀民眾參與互動體驗，民眾可於「主題展示區」及「Try a Skill 技能體驗站」進行體驗後索取集點卡，除了有機會獲得廠商小禮物，並可透過累積點數獲得抽獎資格，將神秘好禮帶回家。獎品包含亞洲賽紀念悠遊卡、窗花杯墊、電競鍵盤等豐富獎項。

勞動部強調，技能競賽除了是選手的競技舞台，也是一個啟發國人對技能的興趣、看見產業未來的最佳場域。誠摯邀請全國民眾，於今年11月27日至29日親臨台北南港展覽館，參與這場知識與趣味兼具的技能盛宴，並為所有追求卓越的選手加油喝采。

我國國手戴家畯在2023年第2屆亞洲技能競賽榮獲「青年組-粉刷技術與乾牆系統-職類」金牌並獲得「國家最佳選手獎」。勞動部提供

亞洲技能競賽係由亞洲技能組織（WorldSkills Asia）發起的區域性競賽，該組織由阿拉伯聯合大公國發起於2018年成立，現有30個會員國，我國為創始會員國之一。更多2025亞洲技能競賽參觀資訊，請至技能競賽主題官網（https://worldskillstw.wdasec.gov.tw/）瀏覽，或可至臉書facebook搜尋「技能競賽充電讚」官方粉絲團、IG搜尋「worldskillstw」。

