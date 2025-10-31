2025第六屆明新盃國際餐飲廚藝模擬賽 大葉餐旅系勇奪1金2銀
大葉大學餐旅管理學系彭建治教授指導學生參加「2025第六屆明新盃國際餐飲廚藝模擬賽」，在激烈的國際級競賽中表現亮眼，勇奪1金2銀，展現實作學習的豐碩成果。其中，選手鍾耀慶、鍾耀樂是兄弟，今年第三度參加賽事，同樣抱回好成績。
彭建治教授指出，大葉大學以實作學習為教學特色，培養學生專業能力與創新思維，鼓勵學生參加競賽磨練專業技術，累積實戰經驗。「明新盃國際餐飲廚藝模擬賽」採用世界廚師聯盟（WACS）國際廚藝競賽標準，選手必須於限時內完成，肉類加熱時間只要相差幾十秒，熟度與口感就完全不同，相當考驗臨場反應與專業技術，餐旅系大三生鍾耀樂的羊肉料理榮獲西式主餐金牌，大四生鍾耀慶的海鮮料理獲頒西式主餐銀牌，大二生陳貴蓮的牛肉料理獲西式主餐銀牌。學生能在國際評審面前展現廚藝並獲得肯定，未來必定能在競爭激烈的餐飲產業中脫穎而出。
哥哥鍾耀慶在中學就立定目標要往餐飲發展，弟弟鍾耀樂受到哥哥啟發，大學二年級下學期轉進餐旅系，從此兄弟一起練習、一起參賽，從首爾廚藝挑戰賽到2025 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽，明新盃已經是兄弟檔第三次參加比賽。勇奪金牌的弟弟鍾耀樂說，因為缺乏實務經驗，剛開始練習時很難在比賽的60分鐘時間限制內完成兩盤料理，彭建治老師很用心跟他們討論菜單，幫忙調整步驟，經過一次次練習，他對料理越來越有興趣，並通過比賽磨練自己，提升技術，他和哥哥正在準備11月挑戰上海廚藝賽，希望可以一起抱回金牌。
哥哥鍾耀慶此次賽事選擇海鮮料理，他表示，海鮮的工序最繁瑣，因此想挑戰看看，希望自己的廚藝可以更精進，他以鱒鮭為食材，提供干貝慕斯鱒魚、鱒魚餡麵餃兩種吃法，此外，秉持食材不浪費的精神，將蔬菜充分運用，紅蘿蔔切片裝飾後，剩下的做成蘿蔔泥，時蔬以藝術手法擺盤，色香味俱全。
陳貴蓮說，她以前就對餐飲感興趣，因此考大學時選擇了餐旅系，就讀大葉大學餐旅系不只是學到技術，彭建治老師也教大家很多做菜、設計菜單、參加比賽的細節，收穫很多。比賽的肉品由大會提供，必須現場切除筋膜，考驗刀工也考驗處理速度，很開心可以獲得銀牌，希望下次能繼續進步。
