「2025第六屆臺灣科學節」盛大登場 「啟發心智 賦能未來」開啟全民科學盛會
【記者 王雯玲／高雄 報導】由教育部與國家科學及技術委員會主辦、五大科學博物館共同承辦的「2025第六屆臺灣科學節」，今年以「啟發心智 賦能未來」為主題，規劃多元豐富的科教活動，邀請全民一同探索科學、體驗創新，感受知識與樂趣的完美融合。位於高雄的國立科學工藝博物館的臺灣科學節系列活動今(8)日至9日、15日至16日同步登場。
科工館系列活動中，最受矚目的是「大型科普戲劇」，今年與高雄市政府經濟發展局合作以永續環境為主軸，邀請紙風車劇團於11月8日至9日晚間在南館多功能度量衡廣場演出「寶莉回家－桐花島的故事」。故事講述久旱的桐花島與颱風家族的小妹寶莉相遇後所引發的奇妙變化，劇情生動、舞台效果震撼，寓教於樂，適合闔家觀賞，為今年科學節揭開序幕的重頭戲。
「科學表演秀舞台」則精心策劃多樣節目，包含神奇的科學演示、深度座談與趣味手作體驗，帶來最豐富的科學饗宴。例如「風從哪裡來」科學演示揭開大氣壓力的奧秘；與瑞儀教育基金會合作的繪本說故事「來玩來玩」、「那個月圓的晚上」，引領大小朋友從潟湖生態到遠洋漁業，認識高雄獨特的海洋環境與文化。此外，還有與財團法人勵馨社會福利事業基金會高雄分事務所、高雄好事多共榮生活推動協會合作演出的短劇「可不可以參加派對」，以及與小公視攜手推出的座談「下課花路米」、「前進北極」篇章，帶領觀眾走進全球暖化速度最快的地區—北極科研重鎮朗伊爾城，並邀請節目製作人朱孝權與小隊員曾海硯親臨現場，分享他們在北極所見所感與難忘的發現。節目於北館大廳輪番登場，精采可期。
活動期間的主題市集同樣亮點滿滿。第一週推出「科普市集」與「創客趴」，於館內4樓及地下一樓長廊、戶外平等大道同步登場，匯集超過50個攤位，展示前瞻科技與創客創意。第二週則以食農教育為主題，於2樓三方館中庭與農業部農村發展及水土保持署合作舉辦「2025永續農村食農開箱」系列活動：包含本館「2025年農村食農教育創意教具TOP20」市集，以及大享食育協會「與農同行：食農教育與ESG的共好故事論壇」、合耘農育有限公司「農村食農教育經理人交流會」等活動；地下一樓舉行「海洋教育嘉年華」，並在平等大道與高雄市政府農業局合作推出「農夫市集」，帶領民眾認識農、林、漁、牧產業與環境永續的密切關聯。高雄市立圖書館及高雄市三發教育基金會也將以書車進駐，為市集注入濃厚的人文氣息。
此外，科工館今年全新打造的創作場域「趣自造chill maker」，將於科學節期間推出多場創作工作坊，從薰香蒸氣火車、動力機器人、手搖警報器，到沙畫蠟燭、環保杯帶等快閃手作，讓參與者在創作中觀察科學原理與體驗設計樂趣。另有企業合作活動，如與上銀科技股份有限公司推出「滾珠！滾珠！」與「抓寶趣」體驗活動，及美祺企業股份有限公司合作「衣技織長DIY」手作活動，結合科學與生活應用，寓教於樂。
科學節期間，科普基地也將同步舉辦特色活動共襄盛舉。中華電信學院5G垂直應用展示場域邀請了具有原住民族文化特色的烏來國民中小學前往探索5G科技應用；金屬工業研究發展中心捐贈本館氫能互動展品融入「Next Power 氫能站」特展並設計闖關活動；臺灣南區氣象中心舉辦「樂學氣象」；台灣中油石油探索館則推出「綠能雙寶：氫氣 × 地熱任務出擊！」等精彩內容，讓科學學習更加生動有趣。
為串聯活動全程，科工館特別規劃「集點任務大挑戰」與「好禮三重送」活動，讓民眾在體驗科學的同時，也能享受豐富獎勵與美味好禮。
臺灣科學節是科工館最具代表性的科學推廣活動之一，期望透過多元互動與跨域結合，啟發全民科學素養，點亮探索未來的智慧之光。一年一度的科學盛會，邀請大家一起來發現科學的樂趣！
活動時間：114年11月8日、9日、15日、16日
活動地點：國立科學工藝博物館
活動資訊：國立科學工藝博物館最新消息
科工館官網 https://www.nstm.gov.tw/
科工館臉書 https://www.facebook.com/ilovenstm（圖／記者王雯玲翻攝）
