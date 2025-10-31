「2025第六屆臺灣科學節」起跑

「2025第六屆臺灣科學節」起跑 逾1700場次科普活動迎全民

教育部表示，「2025第六屆臺灣科學節」起跑，由教育部劉國偉、國家科學及技術委員會龔繼康副處長、5大科學博物館長及25個科普基地代表，共同宣布臺灣科學節將於11月8日開始，為精彩的科學盛宴揭開序幕，科學節將於11月8到9日及11月15到16日兩個週末盛大展開，預計超過1,700場次的科普活動，教育部邀請全民一起參與科學盛宴。活動訊息可上網查詢。

教育部劉國偉政次表示，為了響應聯合國教科文組織世界科學日主題「Why Science Matters – Engaging Minds and Empowering Futures」，2025年科學節以「啟發心智 賦能未來」為主題，透過跨領域的創新展演，鼓勵全民探索科學。

教育部表示，這屆臺灣科學節除了結合部屬5大科學博物館舉辦科普展演活動，並持續和國家科學及技術委員會與25個科普基地攜手合作，今年預計推出「論壇與研討會」14場次、「戲劇」82場次、「科學演示」315場次、「展覽與影展」544場次、「科學競賽」19場次、「工作坊」489場次、「科學市集」39場次及其他相關科普活動292場次，總計1,794場次。

位在基隆的國立海洋科技博物館表示，將推出「永續海洋工作坊」及「ARG實境解謎挑戰賽」透過實境解謎過程與手作體驗，反思海洋永續與人類的關係。

位在臺北市的國立臺灣科學教育館推出數學音樂劇「達巴瓦拉到你家」，以幽默又動感的方式介紹數學概念，此外，「夜探博物館」活動，煙火秀將點燃科學節的夜空，歡迎親子夜探博物館，參與劇場表演、工作坊及馬戲團表演。

位在臺中的國立自然科學博物館則運用XR超實境技術，推出「XR奇幻探索」虛實展演，即時展現沉浸式場景，同時結合全新常設展「大地瑰寶」推出超人氣「吉娃斯愛科學布袋戲」，由泰雅族小女孩吉娃斯帶領大家探索奇妙的礦石世界。

位在高雄的國立科學工藝博物館將帶來結合動力科學、環境教育、原住民科學等主題的「科學秀」，讓觀眾在欣賞表演的同時也能動手做實驗。「原味市集」活動，展現南臺灣原住民族文化，讓大家在操作體驗中認識科學原理與應用。

位在屏東的國立海洋生物博物館推出「黃金海底城-海誓珊盟」劇場，將海洋知識融入戲劇，還有超熱門的「Silent Disco」，特別與高雄新生代在地樂團合作，讓海洋文化變得酷炫有趣。