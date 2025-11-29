2025第四屆台大土木盃校園之美路跑活動

「2025第四屆台大土木盃~校園之美路跑」在臺大校園熱力開跑，吸引近2,300名跑者參與。（主辦單位提供）

記者陳建興／台北報導

「2025第四屆台大土木盃~校園之美路跑」今（11/29）於臺大校園熱力開跑，吸引近2,300名跑者參與。賽事由臺大土木校友聯誼會、台大土木文教基金會與臺大土木系共同主辦，透過路跑串聯歷屆校友、在校師生與社會各界，打造跨世代交流平台。

財團法人台大土木文教基金會董事長李耀中表示，看到土木盃逐年成長，非常感動。「土木人平時蓋橋築路，而今天，我們是在跑道上重新連結彼此。」他提到，路跑讓校友回到熟悉校園，也讓師生與校友跨世代交流，「這樣的傳承是土木系最重要的力量，也是我們邁向未來的能量來源。」李董事長期盼明年與更多校友再次相聚，共同跑向下一個篇章。

本屆賽事基本規劃四大組別：有象徵團隊精神的21.2K橋梁接力組、展現個人毅力的21.2K鋼鐵之路組、節奏輕快的10.6K定向水道組，以及適合家庭同樂的5.3K穩固基石組；今年更以推動永續環保為核心，除上述四組皆提供矽膠環保杯外，並首次增設第五大組別──「永續組」。跑者可選任一距離的永續組參賽，不提供完賽禮及紙本完賽證書，邀請大家以行動支持低碳、環境友善的理念，一同為土地與永續盡一份心力。

臺大校友翁滋蔓領跑 迎接每一份堅持

今年賽事特別邀請「台大五姬」之一的翁滋蔓擔任活動宣傳大使，她於終點線親手為完賽者掛上獎牌，以溫暖笑容為每一份堅持喝采；同時也領跑5.3K組，陪伴跑者一起感受校園路跑的熱力。

賽道上設置的「臺大味補給站」集合校園與周邊特色美食，包括臺大農場糕點、校園小木屋鬆餅、周邊水源市場排隊人氣美食，以及學生最常光顧的早餐店招牌餐點，讓跑者補充能量，感受土木人熱情。活動結束後，現場還規劃園遊會與闖關嘉年華，將田徑場打造成熱鬧校園慶典。民眾可參與多樣互動遊戲與闖關活動，親子家庭也能同樂，並透過特色攤位與輕食放鬆休憩，為整場賽事畫下完美句點。

臺大土木系在台灣基礎建設扮演關鍵角色，校友在工程、營建、研究與產業界皆有卓越表現。透過土木盃，離開校園多年的校友得以重新連結，參與的師生也從彼此的交流中獲得啟發，象徵土木人的傳承在運動中延續。今年首度推出的永續組更強化活動前瞻意義，鼓勵跑者以實際行動支持環境友善理念。

主辦單位期望透過路跑，陪伴參與者在回望求學生涯的同時，也以全新視野奔向未來，展現臺大土木系的堅實底蘊與前行力量；同時，也期盼土木盃能持續成長，逐步成為全台土木人每年期待的盛事，讓更多校友、師生與業界朋友共襄盛舉，共同延續土木人的精神與情誼。