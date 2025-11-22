2025第四屆鬼斧神工技能實作競賽 選手匯聚神工同場競技

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】2025第四屆鬼斧神工技能實作競賽今(22)日在神岡高工展開，此次競賽由台中市政府教育局主辦，神岡高工承辦，潭雅神工業廠商協進會、台灣木工機械工業同業公會、豐洲科技工業園區廠商協進會協辦，全台8縣市48名選手同場競技，為12月全國工業類技藝競賽暖身。

▲電腦輔助機械製圖職種競賽實況。

市府教育局長蔣偉民表示，市長盧秀燕重視技職教育，技職教育是國家經濟發展的重要人才培育體制，與產業脈動息息相關，台中市技職教育以培養具備實作力、創新力及就業力的專業技術人才為願景，讓技職教育成為國家經濟發展、社會融合與技術傳承、產業創新的重要支柱。

廣告 廣告

神岡高工指出，鬼斧神工技能實作競賽今年已進入第四屆，藉由校際之間的互相觀摩切磋競賽，提升技藝競賽選手的技術實力，透過產學合作方式，發掘技術優秀人才，促進業界舉才；競賽職種分為車床、鉗工、模具及電腦輔助機械製圖等4職種。

教育局表示，市府已連續8年獲教育部評定為技職教育「優等」縣市，期許透過產學合作方式辦理相關交流競賽，讓學生能提升競賽準備度並能減少學用落差，所學技藝更貼近產業需求，也為產業舉才。