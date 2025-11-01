2025第16屆金音創作獎完整得獎名單出爐！ 七大表演成亮點
第16屆金音創作獎頒獎典禮匯集臺、韓、泰三地逾30組音樂人化身「音樂勇者」齊聲讚頌，頒發22項獎座及七段表演貫穿全場呈現「勇敢」的音樂信念，表演包含拍謝少年x拚場、That’s My Shhh x someshiit山姆、金曲歌后李竺芯x金曲樂團百合花、椅子樂團x泰國嘻哈才子AUTTA、我是機車少女 x 最強新人 Andr 五段特色共演，搭配臺韓兩大獨立天團 Silica Gel 與最佳現場演出獎得主 當代電影大師同場飆唱，讓整場典禮前後呼應貫連，以多元共鳴及真摯爆發的「勇氣之聲」點燃今夜金音盛宴！
開場由第16屆金音創作獎以「金音常勝軍」拍謝少年結合傳統藝術演出組合「拚場」的限定共演打頭陣，化身為「搖滾神將」的三位團員為典禮開場唱出「勇敢」開場宣言，率先以〈暗流〉揭開序幕的他們以氣勢磅礡的前奏點燃現場觀眾心中那股迎戰恐懼的熱血，隨後接續氣勢磅礡的〈出巡〉，特別邀來融合傳統藝術與現代音樂的表演組合「拚場」共演，當神將現身、鼓聲震撼，全場氣氛沸騰，彷彿一場搖滾與信仰的壯闊巡遊。
至於金曲新人someshiit山姆與嘻哈表演組合That’s My Shhh攜手帶來的特別共演「You Gotta Fight for Your Right to Party」以跨域融合創下了本屆金音創作獎舞台最多人數的表演，從最初登場的someshiit山姆，到That’s My Shhh 組合中的成員BRADD、Dac、DCIV、Flowstrong、FRαNKIE阿法、LEO37、Lazy Habits、Robot Swing、Star Wu、IP LOCKERS、謝明諺陸續上場，數首風格鮮明的饒舌曲目，火力全開、節奏不斷電的接龍串接節奏與能量，讓整個舞台從獨唱變成一場熱力滿點的大型 Party，讓全場觀眾在音樂與律動中徹底解放！而最終滿台歌手的節奏共振畫面，更展現出屬於金音創作獎舞台的「勇於做自己、無懼跨界」的真實力量！
2025第16屆金音創作獎完整得獎名單
最佳嘻哈歌曲獎：吸塵器維他命(beat by Flowstrong )/(如果每天都可以happy happy 誰想要sad:*-合作的秘密)/陳嫻靜
最佳嘻哈專輯獎：愚公/someshiit山姆
最佳電音歌曲獎：五毒/五毒/FTK
最佳電音專輯：五毒/FTK
最佳爵士歌曲獎：Palette馬鈴薯大兵/Ctrl+Z/Plutato
最佳爵士專輯獎：OR手術劇院/Tracy Yang楊又臻
最佳節奏藍調歌曲獎：Qrasun讚美/Qrasun格拉孫/Kumu Basaw姑慕.巴紹
最佳節奏藍調專輯獎：Heal Me Good/Yufu
最佳新人獎：陳嫻靜/(如果每天都可以happy happy 誰想要sad:*-合作的秘密)
最佳民謠歌曲獎：完福/人生搞尞場/江孟薰
最佳民謠專輯獎：VAIVAIK尋走/戴曉君Sauljaljui
最佳創作歌手獎：林以樂/素顏的樣子
最佳另類流行歌曲獎：Nothing ever stops me/Dance on the Shoreline/LÜCY
最佳另類流行專輯獎：(如果每天都可以happy happy 誰想要sad:*-合作的秘密)/ 陳嫻靜
最佳樂手獎：
戴曉君Sauljaljui/ VAIVAIK尋走/月琴、打擊樂
吳政君/傳奇˙雙擊-新視界/打擊樂.世界手鼓.二胡.合成器
黃瑞豐/傳奇˙雙擊-新視界/鼓組.打擊樂器
最佳現場演出獎：當代電影大師2025公演/當代電影大師
評審團獎：百合花樂團
最佳搖滾歌曲獎：失望/多汁/貓膽汁
最佳搖滾專輯獎：異骨Xenobones/FUTURE AFTER A SECOND
亞洲創作音樂獎：LULLABY FOR THE RIVER IN MY BODY/ELLE SHIMADA
最佳樂團獎：Robot Swing/IS IT ALIVE?(Live at Yuchen Cinema Studio)
最佳專輯獎：萬事美妙/百合花(製作人：鄭各均、蕭賀碩)
