2025第2屆台灣健康永續獎 成大醫院榮獲「永續報告-白金級」榮譽





成大醫院「永續報告書」以數據化指標、清晰架構與視覺化圖表完整呈現年度永續藍圖，透過第三方專業機構查證及台灣永續能源研究基金會(TAISE)評審團評選，從眾多醫療院所中脫穎而出，榮獲2025第2屆台灣健康永續獎「永續報告-白金級」榮譽。

此項殊榮不僅彰顯成大醫院於臨床照護、智慧醫療與透明治理等面向之卓越成就，更象徵具體落實ESG（環境、社會、治理）核心理念，在醫療永續領域建立標竿地位，展現成大醫院作為永續醫療領航者之強韌實力與前瞻視野。

在環境面向，成大醫院致力推動低碳營運與智慧醫療之永續願景，從能源管理到醫療廢棄物減量，積極導入數位化系統與節能措施。策略方案包括：公文電子化推展、智慧電表監測系統、廢棄物再利用、低碳運具推廣及綠色飲食倡議等作為，逐步建立低碳循環的環境，為邁向醫療淨零轉型奠定關鍵里程碑。

社會面向，成大醫院秉持「全人照護、永續並行」的核心理念，將人文關懷與社區共榮深度鏈結。持續推動偏鄉與遠距醫療服務，並強化病人安全文化、員工身心健康照護與社區公益參與，讓「醫療即永續」融入醫院運作與社區需求，成為具體可感的日常實踐。

在治理面向，成大醫院落實風險管理、資訊透明與責任治理機制，並建立多元的聘任與升遷制度，完善治理架構與跨部門協作流程。以醫療機構的公共責任與專業倫理，展現公信、透明、精進的治理典範，持續推動組織永續與社會信任的雙向成長。

李經維院長表示，白金獎不僅是榮耀，更象徵責任與承諾。我們深知醫療與環境息息相關，唯有持續改變、勇於創新，透過淨零轉型與智慧化革新，方能守護下一代的健康與地球的未來。成大醫院持續推展淨零碳排醫療行動藍圖，擴大綠色採購與循環經濟應用，並強化跨院區資源整合，邁向低碳、智慧、韌性的永續醫療體系。

成大醫院將透過永續教育推廣、創意專題競賽與跨領域合作，激發同仁以創意與專業共創價值，深化ESG精神的實踐，臻化為一座引領台灣醫療邁向永續的燈塔，讓醫療、社會與環境攜手共榮、共生、共好。

