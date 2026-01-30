2025第5部破億國片！《大濛》金馬加持挺進億萬俱樂部

電影《大濛》於今（30）日正式宣布，全台累積票房突破億萬大關，繼奪下第62屆金馬獎最佳劇情片大獎後，成為2025年第5部票房破億的國片。（圖／華文創）

電影《大濛》今（30日）日正式宣布，全台累積票房突破億萬大關，導演陳玉勳感性表示：「就像《大濛》團隊精心製作了一架紙飛機，射出去之後，靠著許許多多人一起吹氣，才讓它一路飛到今天的破億，非常感謝所有觀眾的支持。」

監製葉如芬也分享：「一步一腳印，終於還是走到了票房破億。最開心的是，這部電影讓很多平常不常進戲院的觀眾，願意一起走進電影院看電影。」監製李烈則感謝說道：「能讓這麼多人看到這部電影、討論這部電影，對電影人來說，這本身就是一項重要的成就。」

電影《大濛》憑藉超強口碑持續發酵，還帶起觀眾自發購票邀請陌生人一同進戲院觀影的罕見現象，將電影中的溫暖延伸至銀幕之外。30日在長春國賓影城舉辦《熟齡揪伴看》場，是由不具名人士贊助捐款，希望可以邀請民國60年前出生的觀眾免費參與，消息一公布便引來近3500名觀眾瘋搶報名，其中更有88歲的年邁長輩共襄盛舉，場面熱烈。

9m88談及拍攝《大濛》的收穫：「我更加相信，帶給身邊的人多一點溫柔，是一件美好的事情。」而柯煒林為宣傳奔走港台兩地，依舊活力滿滿，他回憶起宣傳期間坦言：「真的感覺到自己被好好接住了，那是拍攝時預想不到的。」劉冠廷則稱這趟旅程太奇幻，也不忘向導演陳玉勳喊話，笑言自己會牢牢記住導演曾提過「若票房破億，會試著寫高金鐘的故事。」

曾敬驊則說：「觀眾們因為看了《大濛》，把裡面的角色及說過的經典台詞記在心中，是一件很幸福的事。」方郁婷難忘宣傳期間，有觀眾於映後分享：「我們現在能夠這麼自由地生活，都是因為前人們的努力。」一句話讓她直呼「很溫暖」，也動容說道：「我覺得又幸福又幸運可以遇到每一個人。」

電影《大濛》監製葉如芬（右）、李烈（中）及導演陳玉勳（左）被戲稱為電影界最強「福祿壽」。（圖／華文創）

