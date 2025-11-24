2025簡單生活節11/29、11/30登場！伍佰&China Blue、李宗盛、林憶蓮、戴佩妮、楊乃文演出時間表、場域圖不斷更新
「2025 Simple Life 簡單生活節」今年將於11/29、11/30一連兩天在台北華山 1914 文化創意園區舉辦，主題為「和喜歡的人在一起」，展現美好生活的價值。售票分三階段，9/17中午12點國泰世華CUBE信用卡優先雙日票；9/20中午12點街聲會員專屬優先購單日票；晚上8點預售單日票、雙日票全面啟售。卡司陸續公開，林憶蓮、伍佰&China Blue、李宗盛、戴佩妮、自然捲、楊乃文、ABAO阿爆 feat. 那屋瓦、理想混蛋、YELLOW黃宣…等確定參與演出！簡單生活節時間地點、售票時間、演出陣容、交通資訊不斷更新。
簡單生活節｜時間地點
簡單生活節｜演出時間表
11/29（六）▸ DAY 1
11/30（日）▸ DAY2
簡單生活節｜場域圖
簡單生活節｜演出卡司
11/29（六）▸ DAY 1
林憶蓮、戴佩妮、自然捲（魏如萱＆奇哥）、鄭宜農 feat. 李瀧 Lang Lee、9m88（This Temporary Ensemble Vol.2）、傷心欲絕、The Chairs 椅子樂團、someshiit 山姆、庸俗救星、我是機車少女I’mdifficult、凹與山 Our Shame、Andr、JOYCE 就以斯、知更、丹丹猫猫 = aDAN薛詒丹 x Miao Miao Flow、紙鳶 Seizer、張淦勛、Osean 吳獻、Niki the Unicorn、YaMon Social Club 壓滿俱樂部
11/30（日）▸ DAY 2
伍佰&China Blue feat. 李宗盛、楊乃文、ABAO阿爆 feat. 那屋瓦、理想混蛋、YELLOW黃宣（99% YELLOW, 1% CAMEO）、黃小楨、白安ANN、戴曉君、王彙筑、VH、當代電影大師、忒修斯、胡凱兒、呂允、鄒序 Hogan T.、黃大謙、COLD DEW、公館青少年、心頭肉、羊駝小姐
伍佰&China Blue feat. 李宗盛
伍佰&China Blue一向以強烈舞台能量與自由不羈的音樂態度著稱，每次現身簡單生活節都讓樂迷難以忘懷，此次更將演繹多首經典台語作品，掀起全場共鳴。回顧2006年首屆簡單生活節，伍佰與李宗盛攜手演出成為傳奇時刻，而20年後的重現，勢必再度成為樂迷心中無可取代的記憶！
林憶蓮
「2025 Simple Life 簡單生活節」公布首波卡司，林憶蓮確定參演！她今年展開《迴響 Resonance》巡迴演出，卻遲遲沒有台灣場消息，讓粉絲心急如焚，不過如今可以在簡單生活節先看到林憶蓮的演出，有算是暫時「解渴」了一下，一起期待林憶蓮的演出吧！
簡單生活節｜交通資訊
【搭乘台北捷運】
忠孝新生站（板南線／新蘆線）：1 號出口步行約 3 分鐘
善導寺站（板南線）：6 號出口步行約 5 分鐘
【搭乘公車】
華山公園站（市民大道一）、華山公園（市民）：669
台北科技大學站（八德路）：205、257、276
忠孝國小站：202、202 區、212 夜間公車、212 直行忠孝東路、212 經南港路、262、262 區、299、600、605、605 新台五線、忠孝幹線
華山文創園區：202、202 區、205、212 夜間公車、212 直行忠孝東路、212 經南港路、257、262、262 區、276、299、600、605、605 新台五線、忠孝幹線、台北市觀光巴士紅線(往善導寺)；205、212 夜間公車、212 直行忠孝東路、212 經南港路、257、262、262 區、276、299、600、605、605 新台五線、1813D 經中山區、1813E 大武崙、1815、1815A、1815D、1815E、忠孝幹線(往忠孝新生)
簡單生活節｜售票時間
2025/09/17（三）12:00～2025/09/18（四）11:59 國泰世華CUBE信用卡優先雙日票
2025/09/20（六）12:00 街聲會員專屬優先購單日票
2025/09/20（六）20:00 預售單日票、雙日票 全面啟售
售票平台：KKTIX
簡單生活節｜票價
CUBE信用卡優先雙日票 NT$3,880
街聲優先購單日票 NT$2,180
雙日預售票 NT$3,880
單日預售票 NT$2,380
雙日預售身障票 NT$1,940
單日預售身障票 NT$1,190
單日現場票 NT$2,850（預售一經完售即不開放現場售票）
