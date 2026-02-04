2025米其林必比登新入選！萬華80年老店重生，肉圓與芋粿的雙絕滋味

台北萬華｜露店 蘇來傳

老店林立的萬華一直是我覺得台北小吃質量最高的，也是台北米其林必比登最多的地區。露店 蘇來傳的前身是創業於1946年的蘇家肉圓油粿，早十幾年前我也曾寫過，當時就很愛他家的芋粿。目前由第三代兄弟接手，搬遷至和平西路三段的祖厝附近，2025年入選台北米其林必比登。

結論：芋粿一樣非常綿密、蒜泥醬油也好味，肉圓餡食材算是豐富，皮也是比較綿（低溫）路數，四神湯我比較無感，偏好附近的（坤山）。

新的店址同樣離龍山寺捷運站不遠，走路約只要三分鐘的巷弄內，用餐時刻需要排隊，尤其是假日，建議避開用餐時間。所幸，這小吃的轉桌率很快，就算排上十人也不用太久。

蘇家肉圓油粿約創立於1946年，一開始是在龍山寺前擺攤，當時被稱為「露店」(露天經營的店)，也就是目前店名「露店」的由來，至於後面的蘇傳指的是延續第一代店主蘇方文（來傳）的名字。新店雖然沒有舊店來的大，但乾乾淨淨，店裡佈置的微古董風，當初舊店的名人簽名碗也跟著一起搬了過來，店裡大姐和年輕人服務都很親切。

店裡的主力自然是肉圓、芋粿，湯品則是以四神湯為主，還有紅茶和金萱的選項。好喜歡新店的瓷碗，新中透著懷舊的古意。

肉圓50、芋粿40、綜合湯65元。

芋粿和記憶中一樣還是那麼的綿密而且芋泥口感札實，芋香十足，搭配的蒜泥醬油滿滿古早味，喜歡得亂七八糟，妥妥我吃過的芋粿前三。

肉圓的皮跟基隆一樣走低溫油泡的路數，吃起來比較綿Q，算是餡食材算是豐富，尤其是肉餡蠻特別的，除了肉外，還有香菇、魯蛋等。

綜合湯，純以湯來說，我覺得有一點淡或者你要說清爽我也不對，但食材算是相對豐富，特別是豬肚相當有水準。

露店 蘇來傳:台北市萬華區和平西路三段176巷4號，電話: 02 2302 6595，營業時間:13:00-18:00(星期一休)

文章來源：小虎食夢網