2025米糧俱樂部南北接力登場穀動味蕾
[NOWnews今日新聞] 農糧署為推廣台灣優質國產米糧及特作精品，以「好米登場．穀動味蕾」為主題，將於11月及12月各別舉辦一場米糧俱樂部展售活動，集結逾80家優質廠商參展，除了經典包裝好米及新型米製加工品外，還新增雜糧及特作產品，歡迎民眾逛展採購美味國產農產品，一起食在地，尚安心。
2025米糧俱樂部展售活動將在南、北兩大都會區辦理，首場於11月8至9日在高雄市駁二藝術特區哈瑪星鐵道園區登場；第二場次於12月6至7日在台北市國家兩廳院藝文廣場舉辦，活動時間為每日上午11點至下午6點，展售商品種類豐富多元，包括精饌米獎得獎米、米蛋糕、米蛋捲、米餅乾、米鳳梨酥、米麵條、穀得獎得獎產品、蕎麥麵、醬油、豆乳、黑豆茶、苦茶油、特色好茶等，從晶瑩飽滿的國產特色好米，到各式米穀雜糧特作加工品等，一次購足。
此外，凡於展場購買米糧相關產品，持廠商開立之發票或收據，可至服務台兌換贈品及抽獎券，諸如單日消費累積滿100元，可兌換趣味遊戲挑戰券1張，挑戰成功可獲得贈品1份。單日消費累積滿300元，可兌換小包裝米1包及套色印章體驗券1張，消費滿500元可兌換小包裝米1包、套色印章體驗券1張及摸獎1次，好康多多，獎品最高可抽中1,000元攤位抵用券。
配合米糧俱樂部登場，現場另舉辦多采多姿的親子活動，例如兒童搬米磚比賽，由1歲半至4歲以下兒童挑戰搬運米磚，透過親子同樂互動過程，增進國人對國產稻米之認識。其次是親子捏飯糰體驗活動，鼓勵親子以合作方式，製作快速、方便、具創意巧思的飯糰料理，透過親子同樂互動過程，推動以米飯為主的良好飲食習慣。
舞台活動部分，安排了YOYO及MOMO哥哥姊姊帶來唱跳表演，更有氣球雜耍、魔術、泡泡、吉他演唱等精彩節目，並邀請勇敢帥氣的波力隊長，帶著安寶現身展場與大家互動同樂，歡迎爺爺奶奶、爸爸媽媽和小朋友們一同前來，大朋友邊買邊吃、小朋友邊吃邊玩，在歡樂的週末時光中，感受國產米糧及特作精品魅力與活力。相關資訊可於活動官網查詢(https://event.cts.com.tw/2025riceclub)。
