2025米糧俱樂部登場 南北接力一齊穀動味蕾

《圖說》2025米糧俱樂部第一場次於11月8至9日在高雄市駁二藝術特區哈瑪星鐵道園區舉辦。

【民眾網諸葛志一綜合報導】農糧署為推廣臺灣優質國產米糧及特作精品，以「好米登場．穀動味蕾」為主題，規劃舉辦2025米糧俱樂部展售與親子活動，集結超過80家優質廠商，除了經典的包裝好米及新型米製加工品外，還新增多元雜糧及特作產品，將最安心、最美味的國產農產品帶給消費者，活動也規劃豐富有趣的親子活動，歡迎全國民眾一同食在地，尚安心。

2025米糧俱樂部展售活動將橫跨南、北兩大都會區辦理，第一場次於11月8至9日在高雄市駁二藝術特區哈瑪星鐵道園區舉辦，第二場次於12月6至7日在臺北市國家兩廳院藝文廣場舉辦，活動時間為每日上午11點至下午6點，展售商品種類豐富多元，例如精饌米獎得獎米、米蛋糕、米蛋捲、米餅乾、米鳳梨酥、米麵條、穀得獎得獎產品、蕎麥麵、醬油、豆乳、黑豆茶、苦茶油、特色好茶等，從晶瑩飽滿的國產特色好米、到各式米穀雜糧特作加工品等，讓民眾能從從容容遊刃有餘，一次購足最安心、最健康的在地米糧產品。

消費者購買米糧俱樂部展售活動相關產品，持廠商開立之發票或收據可至服務臺兌換贈品及抽獎券，單日累積消費滿100元，可兌換趣味遊戲挑戰券1張，遊戲挑戰成功可獲得贈品1份。單日累積消費滿300元，可兌換小包裝米1包及套色印章體驗券1張。單日累積消費滿500元可兌換小包裝米1包、套色印章體驗券1張及摸獎1次，獎品豐富，最高可抽中1,000元攤位抵用券，好康多多，數量有限，歡迎大家呼朋引伴前來採買。

活動現場不僅是米糧及特作產品購物天堂，更是親子同樂的歡樂世界，例如超級可愛的兒童搬米磚比賽，由1歲半至4歲以下兒童挑戰搬運米磚，透過親子同樂互動過程，增進國人對國產稻米之認識。還有親子捏飯糰體驗活動，則是以促進親子交流為出發點，鼓勵家長以親子合作方式，製作快速、方便、具創意巧思的飯糰料理，透過親子同樂互動過程，推動以米飯為主的良好飲食習慣。

舞台活動部分，安排YOYO及MOMO哥哥姊姊帶來唱跳表演，更有氣球雜耍、魔術、泡泡、吉他演唱等精彩節目，並邀請勇敢帥氣的波力隊長，帶著安寶現身展場與大家互動同樂，歡迎爺爺奶奶、爸爸媽媽和小朋友們一同前來，大朋友邊買邊吃、小朋友邊吃邊玩，在歡樂的週末時光中，感受國產米糧及特作精品魅力與活力。相關資訊可於活動官網查詢(https://event.cts.com.tw/2025riceclub)。