2025粉絲見面會／崔立于、俞利、金世正、李棟旭、鄭大賢、崔振赫…售票資訊懶人包
2025粉絲見面會資訊懶人包！今年有許多國外歌手、演員、偶像團體來到台灣，要和支持他們的粉絲見面！韓國女團FIFTY FIFTY將來台見粉絲；今年帶來古裝新作《月亮在江邊流淌》的金世正，將來台舉辦十周年FANCON！男團出身的孔燦（B1A4）、鄭大賢（B.A.P）接力登台；韓劇男神李棟旭、崔振赫也將來台見粉絲。此外還有「少女時代」俞利、崔誠允、男團VERIVERY、立花裕大…等，以下蒐集整理了2025年重要粉絲見面會的相關資訊，包括見面會時間、地點、售票方式、票價等讓你輕鬆掌握最新資訊！
崔立于 2026 Chuei Li Yu Fan Meeting 'Drawing Yu' in TAIPEI
●演出日期：2026/01/03（六）14:00 / 19:00
●演出地點：WESTAR
●售票時間：2025/11/30（日）11:00 ibon、機台
●演出票價：NT$4,280 / $3,280 / $2,880 / $2,140(身障席，全場對號入座)
俞利 2025 YURI’s 3rd Fanmeeting Tour《YURIVERSE》in Taipei
●演出日期：2026/01/10（六）18:00
●演出地點：Zepp New Taipei
●售票時間：KKTIX售票
－S♡NE 會員（GL）預購登記：2025/10/24（五）19:00～10/27（一）18:59
－S♡NE 會員（GL）優先購票：2025/11/21（五）12:00～23:59
－一般售票：2025/11/23（日）12:00
●演出票價：NT$6,480 / $5,480 / $4,380 / $3,380 （全場對號入座）
2026 FIFTY FIFTY｜Let’s Play Twenty Party
●演出日期：2026/01/10（六）
●演出地點：WESTAR
●售票時間：2025/12/14（日）12:00 遠大售票
●演出票價：NT$4,280（VVIP）/ $4,080（VIP）/ $3,280（GA）/ $2,140（身障席）
孔燦 2026 Gongchan Fanmeeting in Taipei：A Letter to You
●演出日期：2026/01/11（日）
●演出地點：WESTAR
●售票時間：2025/12/17（三）12:00 遠大售票
●演出票價：NT$4,580（VIP）/ $3,680（GA）/ $2,290（身障席）
立花裕大 FANMEETING TOUR 2026
●演出日期：2026/01/17（六）午場13:00、晚場18:30
●演出地點：新莊典華 1 樓風尚廳
●演出票價：
－午場：NT$4,926（附紀念商品）/ $3,453（一般）/ $1,727（身障）
－晚場：NT$5,409（附紀念商品）/ $3,936（一般）/ $1,968（身障）
●售票網站：KKTIX
崔誠允 CHOI SUNGYUN <YOU & YUN> in TAIPEI
●演出日期：2026/01/17（六）13:00 / 18:00
●演出地點：HANA SPACE 花漾展演空間
●售票時間：2025/12/06（六）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$3,280（全場座席）
VERIVERY FANMEETING 《Hello VERI Long Time》IN KAOHSIUNG
●演出日期：2026/01/18（日）18:00
●演出地點：LIVE WAREHOUSE
●售票時間：2025/12/14（日）12:00 FunOne Tickets
●演出票價：NT$5,980 / $5,280 / $3,880 / $2,640(身障席)
金世正 2026 KIM SEJEONG FAN CONCERT 《Tenth Letter》TO TAIPEI
●演出日期：2026/01/23（五）19:00
●演出地點：TICC 台北國際會議中心
●售票時間：2025/12/13（六）12:00 udn 售票網
●演出票價：NT$5,680 / $4,680 / $3,680 / $2,680 / $2,840(身障席)
李棟旭 LEEDONGWOOK 2025-2026 FANMEETING TOUR《MY SWEET HOME》
●演出日期：2026/01/31（六） 16:00
●演出地點：臺北和平籃球館
●售票時間：
－會員優先購：2025/12/19（五）11:00～2025/12/19（五）18:00
－全面啟售：2025/12/20（六）12:00 KKTIX
●演出票價：NT$5,880 / NT$4,880 / NT$3,880 / NT$2,880 / NT$1,440
鄭大賢 2026 JUNG DAE HYUN IN TAIPEI《Dear My Daby》
●演出日期：2026/02/01（日）14:00
●演出地點：WESTAR
●售票時間：2025/12/27（六）12:00 遠大售票
●演出票價：NT$4,980（VIP）/ $3,980（GA）/ $2,490（身障席）
崔振赫 CHOI JIN HYUK 2026 LIVE in Taipei《Always You》
●演出日期：2026/02/01（日）18:30
●演出地點：Legacy TERA
●售票時間：2026/01/05（一）12:00 寬宏售票
●演出票價：NT$4,280 / $3,680 / $2,880
